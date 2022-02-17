"В Думе не было не заразного кабинета": После выписки из ЦКБ Геннадий Зюганов призвал не запускать ковид

Геннадий Зюганов выписался из Центральной клинической больницы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выписался из Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами Президента России. В разговоре с обозревателем KP.RU Александром Гамовым он рассказал, как проходило его лечение и как он чувствует себя сейчас.

-... Геннадий Андреевич, это Александр Гамов. У меня точная информация из ЦКБ, что вас сегодня должны выписать из больницы. Это правда?

- Я вчера завершил лечение. Все в порядке. Так что можешь поздравить.

И вчера с удовольствием вас послушал с Коломейцевым. (Николай Коломейцев, первый замруководителя фракции KПРФ в Госдуме, речь о программе «Партийная среда» на Радио «Комсомольская Правда. - прим.ред.).Ты впервые вел себя корректно. Со мной ты там всё выпендриваешься, задираешь, а тут вел себя как пай-мальчик, видимо, на вас повлиял пролетарский дух Коломейцева.

- Спасибо. Что врачи говорят о Генеральном секретаре ЦК Компартии России?

- В целом - все нормально. У меня, вообще-то говоря, температура поднималась один день. Сейчас отработали новые методики, которые позволяют ее сбить.

А, с другой стороны, главное в этой болезни (и всем советую) – не упустить первые два дня. Потому что она развивается довольно быстро, и если залезает глубоко, выбивать и вышибать ее трудно.

Ну, и - помнить, что каждый раз этот противный ковид у человека проявляется нетипично, в зависимости от его слабости, и туда может залезть.

И после болезни недельку надо профилактировать, смотреть внимательно. И понимать, что дело мы имеем с коварным противником. В общем, с ним надо бороться вовремя и энергично, укреплять иммунитет – побольше свежего воздуха, хороших мыслей, идей.

Вот сегодня нужно всем дружно болеть за Камилу Валиеву, Анну Щербакову, Александру Трусову. Это будет дополнительный допинг для всех, допинг здоровья и хорошего настроения.

- Геннадий Андреевич, а чем объяснить, что в одно и то же время слегли - и товарищ Зюганов, и господин Жириновский, и Владимир Васильев, лидер фракции «Единая Россия», и «Новые люди» - Нечаев...

- Могу объяснить просто. По такой заразности этот новый вид напоминает мне корь. Раньше говорили, что, если корь зашла в подъезд, то пока всех не перекосит, не уйдет. Это очень похоже. У нас в один из дней, я поинтересовался, 300 человек в Думе было больных, видимо, ни одного кабинета не было не заразного. В этой связи укрыться от вируса крайне сложно.

Но из-за того, что он послабее, ослабили некоторые, в том числе и свою личную защиту, и аккуратность. Ничего удивительного нет.

- Скажите, вы больничный оформили, всё, как положено, по закону?

- Я не прекращал работать. Вот и мое заявление обнародовали вчера, документ, который Дума рассматривала, прямое обращение ко всем гражданам Украины, ко всем друзьям.

Я продолжал работать плотно. Кстати, на связи были все. Я благодарен, позвонили все и справились о здоровье, пожелали успехов - и президент, и премьер, и даже Святейший Патриарх. Так что, в общем, работали, продолжали бороться за державу, за мир.

Очень важно всем дружно сейчас восстать против нацистско-фашистской своры, которая решила поджечь войну в центре славянского мира.

- Ну, с выздоровлением! Скажите, а что слышно про вашего соседа по ЦКБ – Владимира Вольфовича?

- Ну, пожелаем выздоравливать. И еще раз помнить – нельзя запускать эту заразу. И надо с ней в первые два дня активно очень бороться. Потому что завершается энергичное ее распространение, и человек чувствует себя лучше, и даже дело идет на поправку.

- Кстати, как сейчас кормят в ЦКБ?

- Кормят вполне прилично. Когда я в разведке в Германии служил, приехал генерал проверять (а у меня водитель с Украины был, прекрасный парень, а он такой худенький). Генерал спрашивает: «Как, сынок, кормят?» А солдат отвечает: «Замполит сказал, хорошо».

- Скажите, а вот выпивать… Раньше вино давали в ЦКБ. Сейчас дают?

- Сказали воздержаться 3-4 дня.

- Мы тогда ждем, когда будет следующая «Партийная среда». Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь.

- Всем читателям и радиослушателям "Комсомольской правды", вам – успехов и доброго здоровья. Как сейчас говорят, ни пуха вам, ни коронавируса.

- К черту!

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