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17 февраля 2022 6:27

"В Думе не было не заразного кабинета": После выписки из ЦКБ Геннадий Зюганов призвал не запускать ковид

Зюганов заявил, что чувствует себя хорошо после перенесенного коронавируса
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Комментарии (40)Комментарии (40)(40)
Геннадий Зюганов выписался из Центральной клинической больницы

Геннадий Зюганов выписался из Центральной клинической больницы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выписался из Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами Президента России. В разговоре с обозревателем KP.RU Александром Гамовым он рассказал, как проходило его лечение и как он чувствует себя сейчас.

-... Геннадий Андреевич, это Александр Гамов. У меня точная информация из ЦКБ, что вас сегодня должны выписать из больницы. Это правда?

- Я вчера завершил лечение. Все в порядке. Так что можешь поздравить.

И вчера с удовольствием вас послушал с Коломейцевым. (Николай Коломейцев, первый замруководителя фракции KПРФ в Госдуме, речь о программе «Партийная среда» на Радио «Комсомольская Правда. - прим.ред.).Ты впервые вел себя корректно. Со мной ты там всё выпендриваешься, задираешь, а тут вел себя как пай-мальчик, видимо, на вас повлиял пролетарский дух Коломейцева.

- Спасибо. Что врачи говорят о Генеральном секретаре ЦК Компартии России?

- В целом - все нормально. У меня, вообще-то говоря, температура поднималась один день. Сейчас отработали новые методики, которые позволяют ее сбить.

А, с другой стороны, главное в этой болезни (и всем советую) – не упустить первые два дня. Потому что она развивается довольно быстро, и если залезает глубоко, выбивать и вышибать ее трудно.

Ну, и - помнить, что каждый раз этот противный ковид у человека проявляется нетипично, в зависимости от его слабости, и туда может залезть.

И после болезни недельку надо профилактировать, смотреть внимательно. И понимать, что дело мы имеем с коварным противником. В общем, с ним надо бороться вовремя и энергично, укреплять иммунитет – побольше свежего воздуха, хороших мыслей, идей.

Вот сегодня нужно всем дружно болеть за Камилу Валиеву, Анну Щербакову, Александру Трусову. Это будет дополнительный допинг для всех, допинг здоровья и хорошего настроения.

- Геннадий Андреевич, а чем объяснить, что в одно и то же время слегли - и товарищ Зюганов, и господин Жириновский, и Владимир Васильев, лидер фракции «Единая Россия», и «Новые люди» - Нечаев...

- Могу объяснить просто. По такой заразности этот новый вид напоминает мне корь. Раньше говорили, что, если корь зашла в подъезд, то пока всех не перекосит, не уйдет. Это очень похоже. У нас в один из дней, я поинтересовался, 300 человек в Думе было больных, видимо, ни одного кабинета не было не заразного. В этой связи укрыться от вируса крайне сложно.

Но из-за того, что он послабее, ослабили некоторые, в том числе и свою личную защиту, и аккуратность. Ничего удивительного нет.

- Скажите, вы больничный оформили, всё, как положено, по закону?

- Я не прекращал работать. Вот и мое заявление обнародовали вчера, документ, который Дума рассматривала, прямое обращение ко всем гражданам Украины, ко всем друзьям.

Я продолжал работать плотно. Кстати, на связи были все. Я благодарен, позвонили все и справились о здоровье, пожелали успехов - и президент, и премьер, и даже Святейший Патриарх. Так что, в общем, работали, продолжали бороться за державу, за мир.

Очень важно всем дружно сейчас восстать против нацистско-фашистской своры, которая решила поджечь войну в центре славянского мира.

- Ну, с выздоровлением! Скажите, а что слышно про вашего соседа по ЦКБ – Владимира Вольфовича?

- Ну, пожелаем выздоравливать. И еще раз помнить – нельзя запускать эту заразу. И надо с ней в первые два дня активно очень бороться. Потому что завершается энергичное ее распространение, и человек чувствует себя лучше, и даже дело идет на поправку.

- Кстати, как сейчас кормят в ЦКБ?

- Кормят вполне прилично. Когда я в разведке в Германии служил, приехал генерал проверять (а у меня водитель с Украины был, прекрасный парень, а он такой худенький). Генерал спрашивает: «Как, сынок, кормят?» А солдат отвечает: «Замполит сказал, хорошо».

- Скажите, а вот выпивать… Раньше вино давали в ЦКБ. Сейчас дают?

- Сказали воздержаться 3-4 дня.

- Мы тогда ждем, когда будет следующая «Партийная среда». Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь.

- Всем читателям и радиослушателям "Комсомольской правды", вам – успехов и доброго здоровья. Как сейчас говорят, ни пуха вам, ни коронавируса.

- К черту!

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