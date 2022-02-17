Украинцы - корреспонденту «КП»: В России про нас говорят «хохлы понаехали»

Результатом евроинтеграции стала девальвация гривны и падение доходов населения Фото: REUTERS

На фоне постоянных разговоров о войне многие украинцы стали искать для себя запасной аэродром: думают, в какую бы страну им переехать. На самом деле активное бегство украинцев из страны началось еще с 2014 года после Майдана. Результатом евроинтеграции стала девальвация гривны и падение доходов населения. В разы выросла плата за «коммуналку», подорожали продукты и бензин. Многие жители Украины стали с трудом сводить концы с концами. В итоге одни устремились в Россию, другие - заробитчанами в Европу. Корреспондент Kp.ru отправилась в незалежную и спросила у самих украинцев, где им жить хорошо.

«Убегаем от безденежья»

- На Украине сейчас приходится копейки считать, - рассказывает мне киевский таксист, а в прошлом предприниматель Игорь. - До 2014 года я работал в фирме коммерческим директором. Фирма развалилась. Устроился в другую компанию на зарплату 1500 долларов, а сейчас моя зарплата - всего 400 долларов (настолько за последние годы на Украине обесценилась гривна).

Теперь мужчине приходится подрабатывать таксистом. По словам Игоря, малые предприятия на Украине загибаются, их практически не осталось. Шанс выжить есть только у сетевых магазинов.

- Люди ищут выходы, куда уехать от безденежья. Наше высшее образование в Европе никому не нужно, там требуются люди рабочих специальностей. Слесарей, сантехников берут на работу с удовольствием, а белые воротнички у них есть свои. В той же Германии скорее поляка возьмут менеджером, чем украинца, - рассказал мне Игорь.

Многие украинцы едут на заработки в Польшу и в Чехию, специально учат языки, хотя официально и этого не требуется. Объявления о приеме на работу можно найти в Киеве чуть ли не на каждом столбе. В отличие от объявлений о приеме на работу в России. Оформлением документов для заробитчан занимаются специальные фирмы или приглашающая сторона. Украинцы признаются, что это совсем не сложно. Другое дело - отправиться на заработки в Россию.

- Здесь вас промурыжат, как следует. Надо очень хотеть работать и жить именно в России, чтобы согласиться пройти все эти круги ада, - рассказывает мне Марина Кузьмина (фамилия изменена) из города Изюм Харьковской области. На заработки в Россию она приехала 8 лет назад, работает сиделкой, и все эти годы стремится получить российское гражданство.

На Украине сейчас приходится копейки считать Фото: REUTERS

Пограничники не дают «добро»

- У меня есть патент, есть гражданско-правовой договор с работодателем, заверенный в МВД, но при этом я не могу съездить к себе домой на Украину, а потом вернуться назад на работу в Россию. Из-за ковидных ограничений российские пограничники меня просто не впустят. Без проблем пересечь границу сейчас могут лишь те, у кого в России дети, родители, брат или сестра, муж или жена, - поясняет Марина, а потом, уже смеясь, добавляет, - даже по трудовому законодательству мне положен отпуск, а меня в него не отпускают, но невозможно же столько работать безвылазно!

Своего мужа и ребенка, оставшихся в Изюме, Марина не видела почти год.

- Я когда в последний раз в Россию въезжала, меня на таможне 2,5 часа мучили: «Вы купили приглашение или не купили?». Давили на психику. Многие раскалываются, признаются, что купили. Но у меня было легальное приглашение. А сколько раз сотрудники миграционной службы меня отговаривали: «Да зачем вам РВП (разрешение на временное проживание. - Ред.)? Что вы будете делать в России? Платить вам будут копейки, ипотеку банк не даст, не всем россиянам ее дают». Слушая это, трудно не сломаться, - замечает Марина.

А потом рассказывает мне историю своего крестника.

- Славик уже третий год живет в Польше. Несмотря на пандемию, уехать туда просто, никакого карантина и ограничений. Достаточно получить трудовое приглашение. И съездить на Украину в отпуск, проведать родню - тоже никаких проблем, - рассказывает Марина.

Многие жители Украины стали с трудом сводить концы с концами Фото: REUTERS

Жена ее крестника собирается рожать в Польше.

- Молодежь там считается перспективной рабочей силой. Если роженица встанет на учет, то врачи будут бесплатно вести ее беременность, и роды тоже будут бесплатные. А когда ребенок родится, родителям дадут единовременное пособие. Славик и его жена работают в Польше официально. Однажды им потребовалось 5 тысяч евро на операцию родственницы. Так поляки дали им кредит под небольшие проценты, и они перевели эти деньги своей больной родственнице в Харьков. В России же мигранту никакой кредит никто не даст, - объясняет Марина.

Славик предлагал Марине сделать для нее трудовое приглашение в Польшу, но она отказалась, говорит, что Россия ей ближе. В минувшем октябре она подала документы на получение РВП.

- Все документы заполнял юрист, иначе мозг сломаешь. Правда, пришлось дважды делать медсправку. Сделала одну, потом поменяли законодательство, пришлось делать другую. Но деньги я уже даже не считаю. В «Сахарово» (там находится многофункциональный миграционный центр, - Ред.) нужно несколько часов отстоять в очереди, чтобы получить номерок на прохождение медкомиссии. Через несколько дней пришлось отстоять такую же очередь, чтобы получить готовый сертификат о медкомиссии. Это не для слабонервных. Наверное, для того, чтобы вы 100 раз подумали, надо ли вам это, - замечает Марина. - А еще украинцы сдают в России экзамен по русскому языку, хотя, например, моя семья всю жизнь на нем говорит. Зато многие таджики и узбеки по-русски еле понимают, но при этом как-то устраиваются здесь на работу.

Если повезет, РВП Марина получит через несколько месяцев, а вот вид на жительство - не раньше 2023-го года. Таковы официальные процедуры.

- Подожду-подожду, а потом, может, плюну, да и поеду в Польшу, - в сердцах бросает Марина.

Многие жители Украины уезжают в Европу Фото: REUTERS

«Вещи вывозим автобусами»

- Я впервые поехала на заработки в Россию 5 лет назад, потому что мои знакомые поехали. Не хотела ехать в Европу по объявлению, не известно к кому. Чтобы приехать в Россию, до пандемии можно было за 500-700 долларов купить приглашение на работу, а сейчас пограничники даже с ним не пускают. И с патентом не пускают, - подтверждает подруга Марины Ирина, которая также много лет работает в России сиделкой.

В России у Иры муж, поэтому она без проблем может пересекать границу в обе стороны. Кстати, некоторые украинцы стараются заключить пусть даже фиктивные браки с россиянами, чтобы можно было беспрепятственно к нам приезжать. Правда, даже в этом случае право на въезд дается лишь на 90 дней (если у тебя нет разрешения на временное проживание или вида на жительство в России).

- Чтобы сделать РВП, нужны деньги и выдержка. Я пока не готова к этому морально, - замечает Ирина.

В Харьковской области у нее остались родители и сын студент.

- Никто не спрашивает у нас, простых украинцев, «а как вы живете?». На Украине цены на продукты и одежду сейчас выше, чем в Москве. Поэтому вещи для своего сына я покупаю здесь и отсылаю домой. На распродаже в Интернете нашла сыну кроссовки за 2 тысячи рублей, а на Украине точно такие же обойдутся в 5 тысяч рублей. Вот мы и шлем на родину передачи. В предновогодние и пасхальные дни микроавтобусы, которые курсируют между Россией и Украиной, под потолок забиты сумками. Отправить посылку стоит от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от ее веса и размера, - рассказала мне Ирина.

По ее словам, если бы российское гражданство было проще получить, то в Россию устремились бы тысячи украинцев.

- Наш Изюм - город маленький, умирающий. У нас было два градообразующих предприятия союзного значения, но они закрылись. Полгорода у нас ездило на заработки в Россию, а сейчас люди вернулись назад на Украину, потому что не готовы не видеть родных. Людей, которые бы по полтора года отсидели в России, - единицы. В итоге многие уже поехали на заработки в Европу. Если в России сохранятся такие жесткие условия въезда, то никто сюда не приедет, - замечает Ирина.

«В Москве дерутся, в Питере - расчленяют»

- У меня в России похоронен отец. Очень хочу съездить на его могилу, но не знаю, как это сделать, на границе ведь не пропустят, - рассказывает мне продавщица Олеся на знаменитой книжной ярмарке на Петровке в Киеве.

По ее словам, будь у нее возможность, она бы с удовольствием переехала в Россию.

- Но многие сейчас еще боятся ехать, потому что не знают, какая будет реакция, как россияне встретят украинцев из-за обещаний войны, - замечает Олеся.

В разговоре со мной украинцы также признавались, что их пугают новости, которые приходят из России, причем, связанные не только с войной.

- Мы постоянно слышим, что в Москве происходят драки на национальной почве с участием выходцев с Кавказа или из Средней Азии. Страшно! А в Питере у вас так вообще расчленяют. Вон на Невском в квартире нашли расчлененный труп-украинца, у нас все это обсуждали (речь об Энди Картрайте, андерграунд-рэп-исполнителе, умершем еще в 2020 году, - Ред.), - замечает киевлянка Анна.

- В России не любят приезжих. Моя тетя с высшим образованием, педагог, переехала жить в Россию. Так на работу по специальности ее не взяли. В итоге работает няней. Русские про нас говорят, «хохлы понаехали!». А тетя то моя ведь тоже русская! Да, в силу обстоятельств она долгое время прожила на Украине, ну и что? В России вроде и говорят, что русские и украинцы - один народ, а на деле получается, что у вас больше рады мигрантам из Средней Азии, - говорит моя киевская знакомая Татьяна.

Люди ищут выходы, куда уехать от безденежья Фото: REUTERS

«Американцы вывозят наши мозги»

- Те украинцы, что более пробивные, едут в Германию, Великобританию, США, Японию и Израиль, но это уже гораздо сложнее, там ждут далеко не всех, - рассказывает мой киевский коллега-журналист Станислав.

Зеленый свет в этих странах горит для студентов, но это далеко не всем по карману. Нужно, чтобы родители были при деньгах, причем при больших. А вот специалистов, прежде всего айтишников, Запад принимает у себя на «ура».

- Мой сын работает в IT-компании. Так американцы постоянно уговаривают ребят: «Путин на Украину скоро нападет, уезжайте! Куда предпочитаете поехать?». Зарплату предлагают в несколько раз выше, жилье и все условия. Мой сын решил, что уедет, но пока думает, куда именно, - рассказывает моя одесская знакомая Наталья и горько замечает. - Последние «мозги» с Украины вывозят. Наши дети уже не оставят тут потомства. И что у нас здесь останется, село?

В последнее время в Одессу стало все больше приезжать селян из Центральной и Западной Украины, которые говорят на украинском языке и насаждают свой образ жизни. В русскоязычной Одессе таким гостям, мягко говоря, не рады. Именно это и имеет в виду Наталья. При этом признается, что ни ее сын, ни другие молодые люди не видят на Украине для себя перспектив.

- Зарплаты низкие, экономика не развивается, законы не соблюдаются, нет нормальной полиции, армии, медицины. Не государство - а недоразумение, вот молодежь отсюда и бежит. Грустно, что наши дети уезжают, но мешать им в этом - значит, лишать шанса на лучшую жизнь, - замечает Наталья.

Aктивное бегство украинцев из страны началось еще с 2014 года после Майдана Фото: REUTERS

ВЗГЛЯД ИЗ РЕДАКЦИИ

Что имеем не храним

Елена Матвеева

Ситуация с переездом украинцев в Россию просто парадоксальная. С одной стороны, наши власти не первый год говорят о демографическом кризисе и остром дефиците рабочих рук. Казалось бы, давайте дадим украинцам - людям, говорящим с нами на одном языке, верящим с нами в одного бога, имеющим общую с нами историю и немало сделавшим для развития России - право беспрепятственно въезжать, жить и работать в нашей стране. Давайте дадим им «подъемные», обеспечим медицинской страховкой, устроим их детей в школы и в детсады (сейчас эти места занимают дети выходцев из Средней Азии). Пусть у переезжающих к нам украинцев будут безусловные преимущества перед трудовыми мигрантами из других стран. Они же тогда поедут к нам не просто семьями, а целыми поселками и даже городами! Тогда и проблема вымирания русских, о которой постоянно говорят демографы, будет для России не столь острой.

Да, в последние годы власти сделали миграционные послабления для русских из других стран, в том числе из Украины. Но эти изменения не были кардинальными. Иначе бы украинцы в разговоре со мной не сравнивали наши миграционные требования с кругами ада, не ждали бы годами получения вида на жительство. А тут еще ко всему прочему наложилась пандемия, и гайки закрутились с новой силой. Вот только пандемия рано или поздно закончится. А у нас может получиться, как в известной пословице: «что имеем не храним, потерявши плачем». Украинцы, которых мы в бюрократическом и ковидном запале сейчас от себя отталкиваем, могут осесть в Европе, и вернуть их обратно к нам будет ой, как не просто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесситы – корреспонденту «КП»: «Передавайте россиянам привет, скажите, что мы их любим!»

Жители Одессы не верят в «нападение России» и прагматично жалеют денег на создание в городе отрядов территориальной обороны (подробности)