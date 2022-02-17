Смертельное нападение белой акулы на дайвера попало на видео

Инцидент стал первым подобным случаем в Сиднее за 59 лет

Шокирующая трагедия произошла в Австралии, где после нападения акулы на одном из пляжей Сиднея погиб человек. Как пишет «Би-би-си», четырехметровая белая акула растерзала мужчину, который занимался плаванием недалеко от побережья.

Свидетели нападения, произошедшего на пляже Бухан-Пойнт, рассказывают, что сразу не поняли, что происходит. Отдыхающие повернулись на чьи-то крики и сначала решили, что в воду залетела машина, а потом увидели торчащий плавник и кровь. Само нападение заняло буквально несколько секунд, во время которых акула буквально перекусила жертву надвое.

Власти обнаружили останки погибшего пловца, который был одет в гидрокостюм. Им оказался 35-летний британец, который работал инструктором по дайвингу.

После трагедии несколько пляжей в Сиднее были закрыты для купания, а в близлежащих водах установили ловушки SMART, передающие через спутники сигналы об опасности. Власти устроили на акулу настоящую охоту, пытаясь выследить ее с помощью беспилотников и морских патрулей, но пока без какого-либо результата.

Последний раз в Сиднее белая акула атаковала человека со смертельным исходом в 1963 году. В 2020 году неподалеку от Эсперанса в штате Западная Австралия было обнаружено объеденное акулами тело немецкого футболиста американской студенческой команды «Гастинг Бронкос» Эрика Биригитти. 21-летний спортсмен приехал на отдых в Австралию. В один из дней он вместе с друзьями прогуливался по побережью, но поскользнулся и упал с обрыва. Друзья пытались помочь ему, но футболист не смог справиться с сильным течением, и его унесло в открытое море, где на него напали акулы.

Вообще же самым опасным городом Австралии с точки зрения нападения акул считается Брисбен, где обитает множество акул-быков. Кстати, после одного из наводнений в Брисбене очевидцы наблюдали этих самых «быков», плывущих по центральным улицам этого третьего по величине города Австралии.