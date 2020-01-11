2020-01-11T16:52:22+03:00
Происшествия

Пропавшего в Австралии немецкого футболиста съели акулы

Спортсмен упал с обрыва и его вынесло в открытое море
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пропавшего в Австралии немецкого футболиста съели акулыПропавшего в Австралии немецкого футболиста съели акулыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На побережье неподалеку от Эсперанса в штате Западная Австралия было обнаружено объеденное акулами тело немецкого футболиста американской студенческой команды «Гастинг Бронкос» Эрика Биригитти.

Как сообщает Daily Mail, 21-летний спортсмен приехал на отдых в Австралию. В один из дней он вместе с друзьями прогуливался по побережью, но поскользнулся и упал с обрыва. Друзья пытались помочь ему, но футболист не смог справиться с сильным течением, и его унесло в открытое море, где на него напали акулы.

Напомним, в конце прошлого года серфер из Калифорнии выжил после нападения акулы. Хищник схватил его за наго и пытался оттащить в море, однако другу удалось спасти спортсмена. Он сумел быстро вытащить из воды пострадавшего, наложил на рану жгут и вызвал спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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