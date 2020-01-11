Пропавшего в Австралии немецкого футболиста съели акулы
На побережье неподалеку от Эсперанса в штате Западная Австралия было обнаружено объеденное акулами тело немецкого футболиста американской студенческой команды «Гастинг Бронкос» Эрика Биригитти.
Как сообщает Daily Mail, 21-летний спортсмен приехал на отдых в Австралию. В один из дней он вместе с друзьями прогуливался по побережью, но поскользнулся и упал с обрыва. Друзья пытались помочь ему, но футболист не смог справиться с сильным течением, и его унесло в открытое море, где на него напали акулы.
Напомним, в конце прошлого года серфер из Калифорнии выжил после нападения акулы. Хищник схватил его за наго и пытался оттащить в море, однако другу удалось спасти спортсмена. Он сумел быстро вытащить из воды пострадавшего, наложил на рану жгут и вызвал спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU