Почему в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине не признан мировой рекорд

Лучший результат среди лыжников устанавливается в зависимости от погоды и особенностей трамплина в день олимпийских соревнований. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прыжки с трамплина – один из самых зрелищных видов спорта на Олимпийских играх. Однако в нем до сих пор не признан мировой рекорд. Почему, рассказало издание «Жэньминь жибао».

Дело в том, что на результаты спортсменов сильно влияет погода. Скорость ветра, его направление и некоторые другие природные условия отличаются во время каждой зимней Олимпиады. Лучший результат среди лыжников устанавливается в зависимости от погоды и особенностей трамплина в день олимпийских соревнований. Именно поэтому достигнутые спортсменами результаты невозможно сравнить с итогами прошлых Олимпийских игр, организованных на других трамплинах и в иных природных условиях. Из-за этого на зимней Олимпиаде не признаются мировые рекорды.

Многие спортивные соревнования на нынешних Играх проводятся по вечерам еще и потому, что в вечернее время в зоне соревнований сила ветра меньше, и он оказывает наименьшее влияние на лыжные состязания. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скорость и сила ветра очень важны не только для спортсменов, соревнующихся в прыжках с трамплина. Погода влияет на многие зимние дисциплины, поэтому Китай провел тщательную работу для организации метеорологического обеспечения Олимпийских игр в Пекине. По этой же причине многие спортивные соревнования на нынешних Играх проводятся по вечерам. Днем в горах холодно, а у подножья гор теплее, и эффект нисходящего воздушного потока более заметный. В результате днем скорость ветра всегда выше. В вечернее время в зоне соревнований сила ветра меньше, и он оказывает наименьшее влияние на лыжные состязания.