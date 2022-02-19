Почему развалился СССР: «У Горбачева образцом для подражания стал Ленин, великий разрушитель»

В конце восьмидесятых зарплаты росли, но через пару лет в одночасье рубли оказались фантиками - и полстраны было выкинуто на обочину жизни. Чтобы выжить, торговали чем могли. Фото: Peter Turnley/Getty Images

Профессор Лондонской школы экономики Владислав Зубок написал книгу «Коллапс» (на английском языке, опубликовано на Западе) — еще одно исследование о стремительной и не такой уж предопределенной смерти СССР. С разрешения автора «Комсомолка» публикует избранные цитаты из этого труда.

Об Андропове

Идея перестройки возникла не у Горбачева, а у его наставника Юрия Андропова. В течение многих лет после распада СССР многие с тоской говорят: «Если бы только Андропов пожил подольше…». Под его руководством страна могла быть реформирована и остаться в целости… Главным вкладом Андропова в реформы было создание команды людей и ученых, приведенных им в Политбюро и правительство… Ключевой фигурой, которую реформатор КГБ готовил для продолжения своей политики, был Михаил Горбачев.

О Горбачеве

Он допустил исторический просчет, выступив в конце 1988 года за демонтаж партийного аппарата в качестве единственного инструмента, способного держать под контролем как реформы, так и всю страну… Ошибочная децентрализация, наряду с другими ошибками, нанесла удар по экономике и финансам. Социалистическая демократия, как и предупреждал Андропов, стала очень опасным предприятием.

Горбачев не был античным героем. Он хотел освободить советских людей от конформизма, но недостаточно учился у великих реформаторов прошлого России, таких как царь Александр II, граф Сергей Витте или премьер-министр Петр Столыпин. Вместо них его образцом для подражания стал Владимир Ленин – великий разрушитель российской государственности… Политика, которую поддерживал Горбачев, умиротворение интеллигенции и передача ответственности республиканским правящим элитам, явила собой путь к хаосу, а не к реформам… Усиление республиканских институтов и националистических движений оставило советским функционерам только один выбор – стать националистами и начать отождествлять себя с этнотерриториальными интересами.

О Ельцине

Его феномен получил особое развитие: Ельцин стал претендентом на вакантное место русского царя. Народ простил своему герою все его проступки. Водители и сантехники, бизнесмены и инженеры были абсолютно уверены, что Ельцина подставляли КГБ и партийное начальство. Очень немногие понимали в то время, что программа Ельцина не реформирует, а фактически разрушает Советский Союз.

Как вспоминал бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер: «Ельцин, сияя от удовольствия отвел меня в отдельную комнату, в которой, кроме нас, присутствовал тогдашний министр обороны СССР Евгений Шапошников и переводчик… Он дал понять мне, что лидеры Украины, Белоруссии и Казахстана еще не знают, как обстоят дела с управлением советским ядерным оружием… По словам Ельцина, в тот момент только у него и у Шапошникова были чемоданчики с ядерной кнопкой, причем министр обороны не мог в одиночку отдать приказ о запуске ракет. Это означало, что ядерный чемоданчик Горбачева был уже отсоединен, и российский лидер выполнил главное условие США. Ельцин был убежден, что дорога к американскому признанию России расчищена.

О независимой Украине

Десятки миллионов русских, украинцев и людей смешанного происхождения не могли представить себе Украину и Россию в качестве отдельных государств. Для русских Украина всегда была чем-то вроде Шотландии для англичан, только еще ближе. Украина подала на развод с Россией без мирового соглашения... Кажущуюся невозможность развода подкрепляли тесные экономические связи: советская экономика была взаимосвязанной и практически неделимой. Но украинские националисты хотели покончить со всем этим любой ценой. И если бы Ельцин и Горбачев действовали сообща, то они смогли бы преуспеть в отдалении Украины от ее планов отделиться. Но внутренний раскол в самой России оказался как нельзя кстати для кампании Кравчука.

Об СНГ

Гайдар говорил, что гордится тем, что «нам удалось избежать полномасштабной гражданской войны по югославскому сценарию, да еще и в стране, обладающей ядерным оружием». Кравчук спустя много лет признался, что тоже боялся гражданской войны. Украина стала членом СНГ потому, что не могла полноценно контролировать свою экономику. А само СНГ стало формой медленного развода.

О советском рубле

Финансовый некролог Советского Союза лучше всего описывает историю распада СССР. В 1986 и 1987 годах – в годы Чернобыля и водочного дефицита – минфин СССР напечатал 3,9 и 5,9 миллиардов рублей соответственно. Затем вливания рублевой массы увеличились до 11,7 и 18,3 миллиардов. В 1990 году парламентский популизм, парад суверенитетов советских республик и развязанная ими против центральной власти война законов заставили министерство напечатать 28,4 миллиарда рублей. В 1991 год, когда Горбачев отпустил республики, вливание рублей выросло до 93,4 миллиарда. Сбережения советских граждан росли в геометрической прогрессии, но быстро превращались в бесполезные груды бумаги. Государство, неспособное обеспечить стабильность своей валюты, обречено на развал.

О губительных реформах

Кооперативы, кредитуемые собственными банками, стали покупать сырье и товары у государственных предприятий по установленным государством ценам. Затем они продавали эти товары по более высоким рыночным ценам или вывозили их за границу еще по более высокой цене с прибылью прибыль в 500 и даже больше процентов. Налог, взимаемый с кооперативов составлял всего 10–13%. А коммерческие банки создали еще одну прибыльную схему: они получали безнал от госпредприятий и превращали его в наличные деньги. Ручеек превратился в поток, раздувающий денежную массу в карманах людей. К концу 1989 года ни Политбюро, ни Госбанк не были в состоянии контролировать этот поток.

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