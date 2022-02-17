Четверть россиян выступила против домашних заданий в школах

Родители жалуются, что у детей не остается времени на отдых Фото: Мария ЛЕНЦ

Семья юной студентки МГУ Алисы Тепляковой несколько лет прожила в Китае. Именно там девочку погрузили в систему раннего обучения и развития. В Поднебесной среди родителей считается модным, когда дети учатся по 10-14 часов в школе, а потом еще и дома. Сайт KP.RU провел опрос, и выяснил, какого мнения придерживаются родители из России.

Мы задали вопрос: «Как вы считаете, сколько часов в день должен тратить ребенок на обучение?» и узнали, что россияне кардинально расходятся во мнении с китайцами.

Каждый третий опрошенный заявил, что детям вообще не нужно задавать домашние задания. 27% респондентов считают, что занятий в школе вполне достаточно, а дома нужно отдыхать, а не зубрить уроки.

«Учиться нужно только в школе, а дома отдыхать», - говорит участник исследования.

«Китайцы считают, что детство лишнее», - возмущается другой.

Еще 30% опрошенных отметили, что уроки на дом задавать можно, но в совсем небольших объемах. Домашние задания, по их мнению, должны занимать не более часа у среднестатистического школьника.

39% заявили, что тратить на подготовку домашних заданий до трех часов ежедневно – вполне нормально. Дети должны заниматься самостоятельно и хорошенько усваивать пройденное в школе.

«Домашние задания нужны для закрепления пройденного материала в школе», - уверена участница опроса.

А вот систему, по которой училась Алиса Теплякова, поддерживают только 4% респондентов. Эта категория опрошенных уверена, что все свободное время дети должны тратить на обучение. И если не на школьное, то на кружки, образовательные и внеклассные занятия. Участники опроса отмечают, что детство – лучший период, когда нужно набираться знаний в самых разных сферах, чтобы понять, что тебе нравится, и чем ты хочешь заниматься в будущем.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 5,7 тысячи человек.