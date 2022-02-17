Валиева специально проехала мимо подиума, чтобы на него поднялись Щербакова и Трусова

Тренеры Камилы Валиевой пытаются утешить фигуристку после неудачного проката произвольной программы. Фото: REUTERS

Даже бесконечно далекий от фигурного катания человек, вроде меня, не смог пройти мимо главного шоу этой Олимпиады - истории вокруг Камилы Валиевой. Развязка получилась роскошной, по всем законом шоу-бизнеса, подарив нам ярчайшие эмоции, пусть и смешанные.

Для тех, кто в танке. 15-летний российский вундеркинд Валиева приехала в Пекин за золотом. Конкурировать с ней могли разве что другие наши девочки: прыгающая какие-то безумные пируэты Александра Трусова и лучшая фигуристка сезона Анна Щербакова. После того, как Валиева вытянула на хрупких плечах команду России на первое место командного турнира, ее заподозрили в применении допинга. История мутная, но спортивные власти приняли половинчатое решение: до личного турнира Валиеву допустили, но сразу сказали, что если она выиграет медаль, никакой торжественной церемонии не будет. Мол, потом, когда разберемся, был ли допинг, тогда всем все и вручим.

Короткую программу Валиева закончила первой, несмотря на чудовищное давление. Увы, оно сказалось позднее... Фото: REUTERS

Короткую программу Валиева закончила первой, несмотря на полуночные разбирательства спортивного арбитража и назойливых журналистов, преследовавших подростка. А на произвольную как будто вышел другой человек: Камила упала раз, другой и… поплыла. Нет, она не расплакалась на льду, все докатала, но даже профану в фигурке было видно, что все не так. Это подтвердили и слова Этери Тутберидзе, которые поймали китайские операторы.

В итоге трагичное четвертое место.

Падение Камилы Валиевой во время произвольной программы. Фото: REUTERS

И вот дальше только мои предположения. А что если Камила, катавшаяся последней, быстро поняла, что не тянет, и отпустила вожжи абсолютно осознанно? Обойти ставшую в итоге третьей японку Валиева могла бы, кажется, встав посреди ночи воды попить. Но она уже знала, что у России две медали, которые, если рядом с Щербаковой и Трусовой будет она, вручат как-нибудь из под полы, втихую, как будто девочки не героическим трудом их заслужили, а украли.

Могла ли Валиева все просчитать и проехать мимо пьедестала? Уверен, могла.

Не потому что они с другими нашими девочками великие подруги на всю жизнь. Как раз в дружбу между спортсменами, соревнующимися за высочайшие места, верится слабо.

А потому что как никто из нас понимает, скольких слез, синяков, травм, мучительных диет, пропущенных праздников и выходных стоят медали. Потому что знает, что и Щербакова, и Трусова достойны того, чтобы получить свои награды под заслуженные аплодисменты, а не в конверте, будто серую зарплату.

Пьедестал Пекина 2022: золотая медаль - у Анны Щербаковой, "серебро" - Александра Трусова, на третьей ступени - японка Каори Сакамото. Фото: REUTERS

И если это все так, Камила, конечно, заслуживает свою медаль. За мужество. За человечность. За характер.

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