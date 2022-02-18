Изнанка строительного рекорда: Государство поддерживает «человейники», а россияне мечтают о собственных домах

Власти поддерживают строительство многоэтажек, но статистику не обманешь: россияне не желают тонуть в «человейниках», а хотят жить на своей земле. Фото: Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

Наконец-то мы догнали и даже перегнали! Нет, не Америку, но хотя бы самих себя советского образца. Как сообщили в правительстве, за 2021 год в России введено рекордное количество жилья - 92,6 млн квадратных метров. Это абсолютный рекорд, даже в советское время столько не строили: рекорд СССР был поставлен в 1987 году - 72 млн «квадратов».

Хочется порадоваться за державу и за 4,2 миллиона российских семей, которые справили в 2021 году новоселье (эту цифру тоже озвучили в кабмине). Но честно скажу, мне не радостно - когда смотрю на наш некогда зеленый райончик в московском Кунцево, где нынче стройка на каждом углу и двадцати-сорокаэтажки теснятся друг на друге. А еще возникает извечный наивный вопрос: почему при таких строительных успехах цены на жилье тоже рекордные?

Но может, это в зажравшейся нерезиновой нет счастья с квартирным вопросом, а на территории остальной России все по-другому? «КП» решила повнимательнее изучить, что и где у нас было построено в 2021 году.

БУДЕМ ЖИТЬ В ЧЕТЫРЕХ ГОРОДАХ

В прошлом году «КП» писала: большая часть нового жилья возводится всего в десятке «продвинутых» регионов. Остальные края и области даже строительный бум, вызванный дешевой ипотекой на новостройки, не очень затронул. А что с этим вопросом нынче?

В 2021 году власти очень старались. Раскручивали в регионах программу «Стимул». По этой программе из бюджета финансируется строительство социальной инфраструктуры типа школ и дорог рядом с новыми жилыми комплексами (иначе на это пришлось бы тратиться застройщику, что повышает цену жилья). А еще изменили условия льготной ипотеки на новостройки. Напомним, до июля 2021 года ее давали под 6,5% годовых, а после этого стало 7%, максимальную сумму займа ограничили тремя миллионами рублей. С таким «потолком» кредита для мегаполисов она стала не очень интересной.

Но… Данные Росстата за январь-ноябрь 2021 года (самые свежие, что есть в разрезе по регионам) показывают: хотя цифры и приросли, по сути мало чего изменилось. Еще интереснее цифирь по строящимся прямо сейчас многоэтажкам (см. «Только цифры»). Примерно треть из уже заложенных, но еще не достроенных квадратных метров (33 млн кв. м. из почти 95 млн), находится всего в четырех городах. И вы их наверняка назовете и без Росстата: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«А КТО ТАМ КУПИТ?»

Эксперты разводят руками: жилье строится там, где на него спрос есть. Какой толк от новостроек там, где главная мечта - чтоб дети уехали в "более перспективное" место?

- Чтобы повысить притягательность жизни не только в столицах и на черноморском побережье, мало стимулировать жилищное строительство и ипотеку. Надо создавать рабочие места с привлекательной зарплатой, поддерживать предпринимательство, - констатирует завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

Более того: во многих регионах и строить-то особо некому. Формально в России сотни застройщиков. Но, как следует из показаний Единой информационной системы жилищного строительства, примерно пятую часть новостроек-многоэтажек в огромной стране возводит всего десяток компаний.

- Небольшим региональным застройщикам почти недоступно банковское проектное финансирование (целевые кредиты под конкретный проект. – Ред.). По этой причине с 2019 года произошел серьезный спад текущих объемов строительства - то есть тех, которые пока в процессе. На сегодня это около 95 млн. кв. м против 120 млн. кв. м в 2019 году, - сообщил «КП» вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз.

То есть Москва с Питером и Краснодарский край, как выясняется, все-таки не резиновые. И будущие рекорды уже под вопросом. В среднем жилая многоэтажка строится около двух-трех лет, и сейчас заложенное в 2019-20 годах в основном и сдается. А дальше?

ОДНОЭТАЖНАЯ РОССИЯ

Из рекордных 92,6 млн квадратов «прошлогоднего» жилья многоэтажки составляют 43,5 млн. Меньше половины! Остальные 49,1 млн квадратных метров - индивидуальные жилые дома. Да, те самые «свои дома на своей земле», которые россияне строят в основном без всяких девелоперов, банков и программ поддержки, кто как может на свой страх и риск.

- Ввод индивидуального жилого строительства за год вырос на 10 млн кв.м., а многоквартирных домов — лишь на 1 млн кв. м., - поясняет Антон Мороз.

Так вот где, оказывается, рекорды! Мы их сами, вот этими вот руками поставили! И не только в прошлом году.

- Свой вклад в объемы жилищного строительства в последние годы внесла дачная амнистия и разрешение регистрировать частные домики в садовых товариществах, как жилые, - размышляет над статистикой вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. - Часть прироста - домики, которые на самом деле построены давно, просто сейчас люди их зарегистрировали.

В качестве примечания: капитальные дома в садоводствах Росстат стал учитывать в общих объемах строительства жилья лишь в 2019 году. Вот и ускорился рост показателей.

- Статистика отражает реальный факт: большинство россиян хотели бы жить именно в своем доме, и этот сектор бурно развивается, - продолжает Апрелев. - Причем скорее не «благодаря», а «вопреки». Большая часть мер поддержки в 2020-21 году были направлены именно на строительство и покупку квартир в новостройках-многоэтажках. А растет прежде всего частный сектор. И, на мой взгляд, именно его надо на государственном уровне поддерживать гораздо серьезнее – это востребовано людьми.

Калькулятор "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

А жилье подешевеет?

Законы экономики нас учат: чем больше товара на рынке, тем ниже цена на него. Отсюда главный вопрос, который волнует большинство, - а станет ли после строительного рекорда жилье доступнее?

Увы, ничего особо утешительного эксперты не рассказали.

- Цены зависят не только от объемов строительства, - поясняет управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. - Порядка 45-50% расходов - это стройматериалы и строительно-монтажные работы. А цены на арматуру, цемент, отделочные материалы на некоторых региональных рынках выросли на 50-100%, плюс дефицит рабочих. Еще рост ключевой ставки Центробанка, который ведет к удорожанию кредитов для застройщиков. Это особенно критично для небольших региональных компаний. А в Москве — свои проблемы: пригодных для нового строительства площадок мало, поэтому цены на них значительно выросли. Сложно в такой ситуации ожидать, что стоимость жилья будет падать.