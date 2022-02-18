Неизлечимо больная Валентина Талызина раскрыла правду о своем диагнозе

Валентина Талызина в спектакле "Волки и овцы". Фото - Елена Лапина

Валентина Талызина впервые прокомментировала слухи о своей неизлечимой болезни. 87-летняя народная артистка РСФСР чувствует себя не лучшим образом. Вот уже несколько лет актрису мучают сильнейшие боли в суставах, которые не прекращаются ни на секунду. В жизни артистка передвигается в инвалидной коляске.

Валентина Талызина давно живет, превозмогая мучительную боль. А ведь в таком состоянии знаменитая актриса еще и выходит на сцен в Театре имени Моссовета, в котором служит вот уже 64-й год. Причем на сцене Валентина Илларионовна появляется в эффектных санях на колесах.

За исключением сцены сейчас артистка редко выходит в свет. Более двух лет назад она попала в больницу. Причиной стало то, что актриса перенесла якобы инсульт, после чего очень долго восстанавливалась.

И вот на днях знаменитость откровенно поделилась информацией о состоянии здоровья. Ее слишком нервируют слухи о том, что у нее отнялись ноги после перенесенного удара. "Нет и не было у меня никакого инсульта!", - огорошила она.

А потом обнародовала свой диагноз. Звезда фильмов "Афоня" и "Зигзаг удачи" неизлечимо больна.

"У меня полинейропатия. Около трех лет назад у меня отказали ноги. Случилось это после моей поездки в Китай. Перед вылетом из Харбина я пережила большой стресс - мне неправильно оформили билеты, и я опоздала на свой рейс. В итоге дорога в Москву получилась долгой и тяжелой, я летела с пересадкой. Только в воздухе я провела около десяти часов. Домой вернулась на своих ногах, хотя и прихрамывала", - цитируют ее "7 Дней".

А вскоре знакомый врач обратил внимание на то, что у Талызиной что-то с речью. "Меня положили в «сосудистое» отделение в незнакомую мне больницу, где было назначено неверное лечение. Меня стали лечить как при проблемах с сосудами. А полинейропатия - это нервы... Уже в больнице у меня стали отказывать ноги. А выписали меня в таком состоянии, при котором я не могла передвигаться без ходунков", - откровенничает звезда.

Валентина Илларионовна не распространялась о своем здоровье, так как не хотела привлекать лишнее внимание. "Я прошла долгий курс реабилитации, со мной занимались и продолжают заниматься врачи, массажисты", - резюмировала она.