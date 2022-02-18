180 тысяч мигрантов стали угрозой общественному порядку. Почему в России озаботились проблемой приезжих

Гастарбайтеры в ОАЭ на 95 % мужчины, которые выполнив оговоренный объем работы, получают расчет и покидают страну Фото: Александр БОЙКО

Выступление вице-премьера Марата Хуснуллина на "правительственном часе" в Госдуме уже стало вирусным в сети. Доклад на тему "строить дешево больше некому без трудолюбивых мигрантов" вызвал широкую дискуссию в комментариях. А собственно, что нового он сказал?

НЕБОСКРЕБЫ, НЕБОСКРЕБЫ...

Всем уже давно понятно, что если поднять мигранту зарплату, то стоимость жилья для граждан России вырастет. Вырастет она соответственно, если поднять зарплату и российским гражданам, чтобы они пошли работать на туже стройку вместо мигранта.

Понятно, что это проблема неразрешима для строительного комплекса, так как когда там брали длинные кредиты, а в расходы закладывали дешевую рабочую силу. Компенсировать эти риски могло бы государство, но вряд ли пойдет на такую благотворительность.

Как же переманить 5 миллионов мигрантов на стройки, если им так понравилось таксовать и развозить продукты на велосипедах (даже блогеры-мигранты появились)? А уже никак -денег нет. Проще и дешевле пригласить на стройки новых.

Вице-премьер не совсем удачно поставил в пример Объединенные Арабские Эмираты. Заявил, что в Дубае доля арабов по отношению к числу приезжих трудовых мигрантов - 1 к 8. Мол, живут же люди, пустыню почти всю застроили небоскребами и отелями.

Но граждане России в ОАЭ тоже бывали и видели в каких апартаментах там мигранты живут.

А ДАВАЙТЕ, КАК В ЭМИРАТАХ!

Начнем с того, что приезжают они в ОАЭ только по приглашению работодателя, по конкретному договору на конкретное рабочее место. После этого работодатель отвечает за приезжего своей репутацией и кошельком. Если мигрант-таксист попробует нахамить клиентке, то бизнес агрегатору в этой стране можно сворачивать. И очень быстро.

Остаться в тени в случае преступления или даже конфликта невозможно: при въезде у мигранта откатывают отпечатки пальцев, фотографируют в базу системы распознавания лиц, после чего камеры за гастарбайтером начинают следить беспрерывно. Стоит ему появиться в соседнем эмирате, как об этом становится известно специальным службам, которые контролируют даже внутреннюю миграцию в ОАЭ.

А давайте как в Эмиратах Фото: Александр БОЙКО

Мигранты это знают, а потому редко совершают даже мелкие правонарушения. Закон там суров: за оскорбительный взмах рукой в сторону арабки или супружескую измену шариатский суд может приговорить к штрафу в несколько десятков тысяч долларов или даже к сотне ударов плетью.

За более серьезные уголовные преступления придется платить выкуп в несколько сотен тысяч долларов, а иначе - смертная казнь. Шейхи тюремные сроки давать не любят. Преступников, которые не могут загладить свою вину валютой в стране не содержат, а высылают в Саудовскую Аравию, где казнь уже давно возведена в ранг искусства.

В ОТВЕТЕ ЗА ГАСТАРБАЙТЕРА

Именно поэтому в ОАЭ трудовые мигранты стараются не оскорблять короля, символы власти, не так часто, как в России обзывают "проститутками" клиенток такси, воруют, грабят, вступают в однополые контакты, распространяют наркотики, насилуют и убивают. Понимают, что одной депортацией арест может не решиться.

Когда мигранты в ОАЭ встречают на улице араба в белом платье (в таких кандурах ходят только местные жители) они расступаются и учтиво кивают головой (здороваются), а если видят женщин в черном одеянии, стараются их вообще не замечать.

Мигранты редко совершают даже мелкие правонарушения. Закон там суров Фото: Александр БОЙКО

Это вам не наши гастарбайтеры, что рвут перед камерой паспорта России и называют оккупантами пассажиров городского автобуса. В России пока за такие выкрутасы мигрантов просто депортируют, а те меняют дома национальный паспорт на другое имя и возвращаются, чтобы продолжить беспредельничать.

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил господину Хуснуллину выработать механизм личной ответственности работодателей за каждого мигранта, которого они привлекут из-за рубежа. Ведь даже в российской полиции с 2012 года существует персональная ответственность руководителя за правонарушения подчиненных.

Эксперты советуют законодателям не стоит впадать в крайности пытаясь создать трудовым мигрантам райские условия. В ОАЭ лично видел, какие трудовые мигранты снимают крохотные комнатки в бараках Шарджи на 10-12 человек, а футбол по телевизору выходят смотреть на улицу, так как единственный голубой экран висит за витриной парикмахерской.

А еще они не приезжают в другую страну со своими женами и детьми. Гастарбайтеры в ОАЭ на 95 % мужчины, которые выполнив оговоренный объем работы, получают расчет и покидают страну.

Никто там не пытается их воспитывать, учить языку, а уж тем более давать гражданство.

180 000 МИГРАНТОВ ОПАСНЫ!

Поводом для всех этих заявлений на "правительственном часе" стали прошлогодние обращения к Совбезу Председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина.

Он тогда заявил, что за неполный 2021 год правоохранительными органами расследовано более 33,5 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, из которых 30% - "тяжкие и особо тяжкие" и предложил ужесточить миграционное законодательство.

Данные не разошлись с аналитикой МВД России, где говорилось, что число преступлений, совершенных в России в 2021 году приезжими, выросло по сравнению с 2020 годом на 6%.

Эти цифры вчера повторил в обращении к президенту России глава МВД России Владимир Колокольцев. Он пояснил, что "в связи с продлением сроков действия временных мер санкции в виде высылки в течение 1,5 лет не применялись и в общей сложности порядка одного миллиона мигрантов воспользовались возможностью "выйти из тени" и получили право легального пребывания в России".

Колокольцев объяснил причину наплыва мигрантов тем, что "возобновление транспортного сообщения с иностранными государствами усилило потенциальную возможность незаконной миграции", кроме того сообщил, что МВД плотно взаимодействует с ФСБ России "по вопросу запрета въезда 180 тысяч иностранцев, которые представляют угрозу общественному порядку".

Министр выразил уверенность, что "повышению контроля над миграцией будет способствовать 274-й Федеральный закон, расширяющий перечень иностранцев, подлежащих дактилоскопической регистрации и фотографированию".

"Он позволит выявлять лиц, изменивших свои персональные данные в странах исхода. С такой практикой часто сталкиваемся", - признал министр.

Похоже, что причина всех наших миграционных проблем не в мигрантах. Просто надо перестать пытаться изменить их, достаточно измениться самим. Тогда можно будет пробовать жить по арабской формуле 1 к 8.

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