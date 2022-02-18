Нацполиция Украины пригрозила задерживать любителей "Русского мира"

Какие еще критерии станут определяющими для выявления "скрытых сенпаров" и "любителей Русского мира", не известно. Но под подозрение полицейских может попасть любой, кто им не понравится. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ожидание "вторжения" России на Украину никоим образом не сказалось на настроениях власти и работающих на режим правоохранительных органов. Наоборот, отношение ко всем, кто не поддерживает власть, становится боле жестким.

- Любителей "русского мира" мы будем задерживать и привлекать к ответственности, на все риски мы будем оперативно реагировать, - заявил на брифинге замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Как они будут вычислять таких "неблагонадежнгых элементов", он раскрывать не стал. Но, по всей видимости, ужесточение коснется всех, кто не пел осанну нынешним украинским властям при Зеленском и прошлым при Порошенко.

Но первые "ласточки" уже полетели и "прилетели", например, к известной украинской писательнице и блогеру Мирославе Бердник. Мирослава – дочь известного украинского писателя Олеся Бердника, уроженка Киева, но после 2014-го ей пришлось переехать из столицы Украины в Запорожье из-за угроз радикалов-националистов. Она не восхищается "Русским миром" и не несет его в массы, но она не любит украинские власти после переворота 2014 года, не терпит нацистов во всех их проявлениях, считает, что русофобия вредит Украине, а с Россией надо дружить. И всего этого комплекса личных взглядов уже достаточно, чтобы за нее взялись украинские правоохранители.

- Ко мне в дверь ломится неизвестный, который заявлял, что принес мне вручить повестку и уйдет, когда вынужден будет вручить. Но я не открыла и отказалась что-либо подписывать, - написала она вчера в своем ЖЖ. - Когда через полтора часа я на костылях стала выползать из квартиры, чтобы ехать на такси на лечение в поликлинику, на лестничной клетке меня перехватил следователь республиканского СБУ и под видеофиксацию зачитал мне пидозру в том, что я в неустановленное досудебным расследованием время при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте, осознавая преступность своих действий, совершила покушение на территориальную целостность Украины путем свержения конституционного строя.

Поясню от себя, что Мирослава Бердник тяжело больна, недавно перенесла серьезную операцию, и сейчас проходит процесс реабилитации, передвигаясь даже внутри квартиры на костылях. Но ей вменяют сразу две статьи УК Украины: ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 258-3 (организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации). По одной статье ей грозит до 10 лет лишения свободы, по другой – до 15.

И, что само циничное, фактически инвалиду (в нынешнем состоянии), передвигающемуся на костылях, следователь вручает требование явиться на следующий день в Киев на допрос. Неявка станет отягчающим фактором.

Какие еще критерии станут определяющими для выявления "скрытых сенпаров" и "любителей Русского мира", не известно. Но под подозрение полицейских может попасть любой, кто им не понравится.