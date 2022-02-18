«Няне в Москве плачу 120 тысяч. А она хочет больше!»: прислуга требует от звезд прибавки к зарплате

Анна Седокова ищет няню для сына Гектора. Певица и бизнесвумен недовольна экс-помошницами — хотели больше денег и квартиру! Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звезды часто жалуются на нерадивых нянь, которые остаются с их детьми, пока артисты зарабатывают на жизнь. Знаменитости уезжают на гастроли, съемки, часто работают по ночам, поэтому на каждого ребенка у них по няне. Но и проблемы случаются также часто, как у обычных мам с «бюджетными» нянями.

Последнее время звезды жалуются, что платят приличные зарплаты прислуге, а та не оправдывает ожиданий. Мы позвонили в очень модное у звезд агентство по подбору персонала, чтобы уточнить зарплаты нянь, которые работают у вип-клиентов. Менеджер по подбору персонала рассказала kp.ru:

«Няни с безупречной репутацией стоят выше рынка. Обычная зарплата в 60 тысяч рублей в месяц: это для сотрудниц без проживания и без высоких профессиональных качеств - таких нянь в богатые и известные семьи не берут. Мы делаем проверку здоровья, образования, педагогического опыта и опыта работы. Для грудничков – няни с медобразованием. В общем, полный пакет. Поэтому зарплата такой няни от 90 и от 100 тысяч рублей в месяц и выше - с проживанием и накопительными выходными. Если наем посуточно, то от 300 рублей в час. Замена со стороны агентства, из нашей базы – неограниченное число раз. Вновь стали востребованы няни филиппинки».

Зарплаты проверенных кадров и правда приличные. Помимо проживания иногородняя няня получает бесплатно – питание, частые поездки на дорогие курорты и другие атрибуты красивой жизни.

Оксана Самойлова и Джиган на отдых летают часто — с ними 4 детей и 2 няни Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

33-летняя Оксана Самойлова (жена рэпера Джигана и мама четырех детей) недоумевает почему при высокой зарплате няни ведут себя не всегда порядочно. У Оксаны две няни для младших детей, которые живут в подмосковном особняке семьи. Эти сотрудницы не готовят еду и не убирают за детьми – для этого есть отдельная помощница. Так часто и надолго как Джиган с Самойловой не путешествует ни одна звездная семья. Практически каждые два месяца – заграничная поездка на шикарный курорт с детьми в полном составе. Недавно Самойлова пожаловалась на няню:«Перед вылетом была неприятная ситуация. У нас работала няня года два - все было нормально. Мы перед отпусками всегда спрашиваем: сможет ли няня поехать. Она сказала, что абсолютно точно - да. За неделю до вылета написала смс, что она у нас больше не будет работать: нашла работу, где больше платят. При этом у нас ни разу повышения зарплаты она не просила». Самойлова пожаловалась, что успела оплатить визы, билеты, отели и виллы – в том числе за няню: «У нас три страны и все очень-очень дорого. Так что, если у кого-то работает наша бывшая няня - имейте в виду, что она подставила нас на большие деньги и даже глазом не моргнула». Обычно с семьей на курортах две няни, так как звездной маме тоже хочется отдыхать и проводить хорошо время.

39-летняя Анна Седокова то в России работает, то улетает в США. Рядом с певицей младший ребенок – Гектору этой весной исполнится 5 лет. Две дочери Седоковой в Америке: старшая учится, а младшая живет там с отцом. Муж у Седоковой баскетболист и сейчас работает в США, поэтому она часто в разъездах – летает к супругу, а потом возвращается на работу в Москву, где Гектор посещает сад. Проблемы с нянями для малыша у Анны возникают часто – угодить требовательной маме непросто. Седокова уже привыкла неделями обходиться без няни, однако работающей женщине – сложно, поэтому Анна периодически ищет няню.

В феврале у Анны Седоковой возникли очередные проблемы с персоналом, и она пожаловалась в соцсетях: «Зарплата няни в Москве: 80 - 120 тысяч рублей. Сколько людей тяжело пашут 24 на 7 за 20 - 30 тысяч рублей! А тут у тебя даже не спрашивают диплом об образовании, нужно просто быть порядочным, хорошим, добрым, человеком…» Звезда очень недовольна столичными агентствами по подбору домашнего персонала: «Наглые, ужасные, некомпетентные работники. Предыдущая няня, проработавшая у нас три недели и которой мы заплатили вперед за месяц ожидания (плюс подали и заплатили за все визы - европейскую и американскую); во время получения документов сказала, что хочет зарабатывать на моих детях в три раза больше. А перед этим няня кляла нас за то, что мы не купили ей квартиру. Говорила, что в Майами делать нечего – скучно, когда дождь». Седокова впервые стала понимать женщин, которые вместо нянь просят помочь мам посидеть с детьми. Анна поддерживает жену Джигана: «Так что как написала Оксана Самойлова: если какая-то няня говорит, что она работала у нас, то уточните – не должны ли вы ей уже квартиру или не принесет она вам контракт на шесть страниц, что вы ей должны все, а она вам ничего…»

Часто звезды жалуются, что, насмотревшись на дорогую жизнь – няни начинают мечтать о квартирах, машинах за счет богатых работодателей. Седоковой уже пожаловались многие обеспеченные мамы. Например, одна женщина написала о своем опыте: «У нас в поселке на Рублевке няни – это ад, за восемь тысяч в сутки орут на детей!»

Проблемы с нянями у звезд случаются часто. Наталья Подольская уволила свою помощницу из-за того, что та конфликтовала и не выполняла рекомендации по уходу за грудничком. Актриса Галина Боб после жалоб сыновей установила видеонаблюдение и выяснила, что няня не занимается детьми и однажды дала малышу просроченный кефир. Боб платила за 15 дней няне 85 тыс. руб. Жена футболиста Дмитрия Тарасова ищет няню и жалуется: «Сейчас какая-то проблема с ними у всех. Все знакомые спрашивают не могу ли я порекомендовать, а я к ним с таким же вопросом!»

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена никак не могут найти хорошую няню — даже за большую зарплату на рынке вип-персонала дефицит Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мало кому везет с прислугой для наследников. Юлия Барановская в числе везунчиков – в ее семье няня Рая из Санкт-Петербурга живет 15 лет: «Она давно член семьи». Телеведущей всегда везло с помощниками – умеет разглядеть хороших людей. Была у нее еще одна верная няня – Лариса, которая помогла Барановской решить ее проблемы. Лариса работала с детьми Юли, когда женщина была беременна третьим ребенком и ее бросил Андрей Аршавин. Лариса уехала на год по личным делам из Англии в Россию, а когда вернулась поработала психологом для Юлии. Барановская рассказала: «Вернувшись, Лариса посмотрела на меня и сказала очень важные слова: «Юль, год назад вы все также целыми днями плакали и жалели себя. У меня за это время дети школу закончили и поступили в институт, у всех вокруг что-то меняется. И только у вас ничего – вы все также сидите и плачете. Это же ваша жизнь! Вам ее не жалко?» После этого Барановская взяла себя в руки и начала новую жизнь. Иногда няня может стать спасительницей для звезды.

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