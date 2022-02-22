Драконы, панды и воины: Что означают китайские символы на экипировке спортсменов зимней Олимпиады-2022

Золотой дракон как символ китайской нации на форме китайской фристайлистки Гу Айлин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зимняя Олимпиада 2022 года проходит в Пекине – неудивительно, что экипировку многих спортсменов украшают изображения, позаимствованные из традиционной культуры Китая. Ее элементы можно увидеть на спортивных костюмах и инвентаре как китайских, так и зарубежных атлетов. Яркие рисунки не только привлекают внимание болельщиков, но и несут глубокий смысл. Что означают изображения на амуниции олимпийцев, рассказывает издание «Жэньминь жибао».

Дракон является символом китайской нации. Его огнедышащая голова украшает экипировку многих спортсменов, в том числе фристайлистки Гу Айлин. Во время женских соревнований по биг-эйру 7 февраля 18-летняя звезда сборной Китая была одета в костюм с золотым драконом. Ее сноуборд также украшало изображение дракона и надпись на английском языке: «Дракон среди людей». Дизайн этих элементов Гу Айлин разработала сама. По словам спортсменки, ей хотелось представить миру китайскую культуру.

Экипировку спортсменки Чжоу Цзяин из национальной женской сборной Китая по хоккею с шайбой украшают устрашающие вышитые драконы. Чжоу Цзяин заявила журналистам: она надеется, что китайская хоккейная команда будет такой же сильной и непобедимой, как дракон.

На экипировке Чжоу Цзяин вышиты могущественные и отважные драконы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На красном шлеме вратаря сборной Китая по хоккею Джереми Смита изображены маски из пекинской оперы и терракотовые воины. «Терракотовая армия» – одна из самых узнаваемых культурных ценностей Поднебесной. Скульптурные изображения примерно девяти тысяч глиняных воинов были захоронены вместе с Цинем Шихуанди, своим правителем и первым императором Китая в 210–209 годах до н. э. Сегодня они хранятся в музее, расположенном недалеко от Сианя, столицы провинции Шэньси.

Вратарь сборной Китая Джереми Смит украсил свой шлем терракотовым воином. Фото: Михаил ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

На командном турнире по фигурному катанию дизайн костюмов китайских фигуристов Ван Шиюэ и Лю Синьюя был выполнен в стиле традиционной китайской пейзажной живописи «Горы и воды на тысячу ли». Это одна из самых известных картин в истории китайской живописи, принадлежащая кисти художника Ван Симэна.

Фигуристы использовали в своих костюмах мотивы традиционной китайской пейзажной живописи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К китайской культуре с любовью относятся не только спортсмены из Поднебесной, но и иностранцы. Например, французский горнолыжник Матье Байе поместил на своем шлеме сразу несколько символов китайской культуры: большую панду, китайского дракона, карпа кои и Великую Китайскую стену. «Я очень горжусь тем, что сам придумал этот дизайн. Надеюсь, что китайскому народу понравится мой шлем», – рассказал Матье.

Француз Матье Байе тоже приобщился к китайской культуре - на его шлеме сразу четыре символики. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Панда на пекинской Олимпиаде – самый любимый персонаж. И это неудивительно, ведь талисманом зимних Игр 2022 года стала панда Бин Дуньдунь. Это животное является национальным достоянием Китая, его обожают люди разных возрастов во всем мире. Первый иероглиф в имени панды «Бин» в переводе с китайского означает «лед». «Дуньдунь» переводится как здоровье и энергичность. Второй талисман Олимпиады-2022 – красный фонарик Сюэ Жунжун – тоже является традиционным символом китайской культуры. В переводе с китайского «сюэ» означает снег, а «жунжун» – мягкость и тепло.