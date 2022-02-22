Зачем лыжники на Олимпиаде-2022 прыгали с трамплина в сосновые ветки

Сосновые ветки традиционно используются при строительстве трамплинов для прыжков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соревнования по прыжкам с трамплина на зимних Олимпийских играх 2022 года проходили в новом Национальном центре прыжков с трамплина Чжанцзякоу, расположенном в 160 километрах к северо-западу от Пекина. Наблюдая за выступлениями олимпийцев, зрители наверняка обратили внимание на ровные ряды небольших сосновых веток, высаженных с определенным интервалом на дорожках большого трамплина и нормального трамплина. Казалось бы – зачем ветки вставлены в снег, ведь они же наверняка становятся препятствием для скольжения лыж? Но, как и все на Олимпиаде, сосновые лапки были использованы для определенной цели, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Как рассказал сотрудник отдела планирования и строительства Оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Ван Цзинсян, сосновые ветки традиционно используются при строительстве трамплинов для прыжков. Зеленые лапки хорошо видны на белом снегу, поэтому ими обозначают места приземления спортсменов. Еловые или сосновые ветки выкладывают поперек трамплина, чтобы спортсмены в прыжке ориентировались по ним. Точно так же, как пилоту самолета при приземлении необходимо видеть взлетно-посадочную полосу в качестве ориентира, так и ряды сосновых веток, вставленные в снег на горном склоне на определенном расстоянии друг от друга, помогают спортсменам оценить расстояние полета и своевременно скорректировать позицию, чтобы безопасно приземлиться.

Зеленые лапки хорошо видны на белом снегу, поэтому ими обозначают места приземления спортсменов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казалось бы, в наш век новых технологий ветки можно было бы заменить на более современные материалы. Однако сосна до сих пор используется для разметки на трамплине, поскольку зеленые лапки очень мягкие и не влияют на скольжение лыж и безопасность спортсменов. Кроме того, они экологичны и не повреждают спусковой склон.

Большой трамплин в Национальном центре прыжков имеет расчетную длину 136 метров, в то время как в среднем длина трассы достигает 115 метров. Вокруг горы приземления располагаются трибуны для зрителей на 10 тысяч мест. Центр будет использоваться и летом: в теплые месяцы зона приземления трансформируется в футбольный стадион.

При проектировании Национального центра прыжков архитекторы вдохновлялись формой волшебного китайского жезла исполнения желаний «жуи». Эти жезлы известны в Китае с древности, их форма повторяет очертания созвездия Большой Медведицы. Жезлы традиционно делали из драгоценных материалов – золота и нефрита, символизирующих в Китае счастье и благополучие. Своим дизайном и формой Национальный центр напоминает S-образный изгиб жезла, поэтому его часто называют «Снежный Жуи».