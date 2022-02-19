Последние новости о ситуации вокруг Украины на 19 февраля 2022 года: обращения генералов и молчание Зеленского

Танк ВСУ проходит по разбитой дороге во время учений. Фото: REUTERS

В ЛДНР объявили массовую эвакуацию мирного населения. Организованно вывозят в Ростовскую область детей, женщин и стариков. ВСУ активизировались по всей линии разграничения и ведут артобстрелы десятков населенных пунктов Донбасса, украинские танки выведены на боевые позиции. Ощущение, что уже не со дня на день, а с часа на час начнется. А что происходит в это время на Украине, на той, что далеко от линии фронта?

КОМУ ДОЛЖНЫ – ВСЕМ ПРОЩАЕМ

Глава партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что Владимир Зеленский во время переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис должен поднять вопрос о списании внешнего долга Украины. 52 млрд. долларов, которые Украина должна внешним партнерам, по словам Юлии Владимировны, сейчас необходимы самой Украине, чтобы использовать их для создания собственной армии и «стать беспрецедентно сильной». Зеленский и Харрис должны встретиться уже в эту субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, где уже вместе заседают экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская и мэр Киева Виталий Кличко.

Говорить, что надо бы еще попросить денег мадам не стала. Все и так знают, что президенты на Украине существуют практически только для этого. Ну еще и для мести своим недругам. Кстати, информированный источник сообщил, что в Белом доме обеспокоены решением Зеленского уехать с Украины на Мюнхенскую конференцию по безопасности и считают, что его место сейчас в Киеве.

А ТЫ ПОДДЕРЖАЛ УКРАИНУ ВАРЕНИКАМИ И СЫРНИКАМИ?

Поддержка Украины ширится по всему миру. Дошло и до Эстонии. Президент Эстонии Алар Карис накануне посетил украинский ресторанчик в Таллине, о чем тут же отчитался перед публикой в соцсетях. Хозяева ресторана так умилились визиту высокого гостя, что сфотографировались с ним на фоне флага Украины. Карис остался особенно доволен соленьями, варениками с разными начинками, дерунами и сырниками.

Правда, осталось неизвестно, заплатил ли он по счету, или же хозяева угостили президента Эстонии за счет заведения. Все равно, поддержал, как говорится, чем смог. Правда, Эстония до того направила на Украину партию ПТРК "Джэвелин" в неизвестном состоянии. Про некоторым сведениям у них подходил к концу срок эксплуатации.

"КОПАЙТЕ ТРАНШЕИ, СПАСАЙТЕ МОЕГО СЫНА"

Отец нынешнего президента Владимира Зеленского призвал украинцев брать в руки лопать и идти копать траншеи и окопы, чтобы "остановить агрессора". Правда, осталось неизвестным, где копать, в каком-то конкретном населенном пункте, под Киевом, в Донбассе или каждому у своего дома. Скорее всего папа президента Украины не слышал, как его сын призывал всех "не паниковать" и снизить градус истерики в связи с «вторжением агрессора».

Практически одновременно с этим призывом в сети появилась запись телефонного разговора, в котором голос, похожий на Зеленского приказывает собеседнику организовать эвакуацию его родителей и детей "куда-нибудь потеплее", при этом сообщает, что "жене Лене пока придется остаться здесь из-за "конченных" журналистов". Есть сомнения, что это подлинный Зеленский, поскольку речь слишком грамотная и правильная. В пользу подлинности разговора свидетельствует тот факт, что он ведется на русском языке.

В Донецке началась эвакуация женщин, стариков и детей. Граждан ДНР вывозят на автобусах в Ростовскую область. Фото: REUTERS

ЗАКАРПАТСКИЙ ГУБЕРНАТОР – СЕПАРАТИСТ?

- Там (в России) проживают и наши братья, это наши братья, действительно. Но руководство России на самом деле недружественно, оно не понимает, что у нас воспитывается молодое поколение, - заявил глава Закарпатской областной госадминистрации Виктор Микита. Позабыл, наверное, кто с завидной периодичностью называет украинцев братьями. (Спойлерю – Путин). Но даже и такого заявления хватило, чтобы его взяло на заметку правительство Украины, которое пообещало принять соответствующие меры.

- Проведем соответствующее исследование, а при необходимости расследование его слов. В случае, если будут на это юридические основания, будем принимать соответствующие меры, - отреагировал на эту информацию премьер Украины Шмыгаль в ходе "правительственного часа" в Верховной раде Украины.

УКРАИНА НАЦЕЛИЛАСЬ НА ЗИМНЮЮ ОЛИМПИАДУ

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Верховной раде заявил, что Украина по-прежнему намерена подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года.

- Да, у нас недостаточно инфраструктуры для зимних видов спорта, и мы над этим работаем, мы видим где что построить, где что проводить. Мы сейчас смотрим, как провести Зимние Олимпийские игры в 2030 году. Мы над этим работаем, - заявил он.

Нелишним будет напомнить, что результаты Украины в зимних видах спорта на нынешней Олимпиаде менее, чем скромные. Единственную медаль в Пекине - серебро - завоевал Александр Абраменко. Зато по другим статьям Украина стала рекордсменом – из трех пойманных на допинге во время Олимпиады спортсменов – двое из Украины. При этом, даже с допингом они занимали последние места в соревнованиях по своим видам.

МИРУ МИР! ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ?

С такого рода заявлениями выступили в Киеве видные члена правительства президента Зеленского. Министр обороны Резников заявил, что живущие в Донбассе не являются для Украины врагом. В это время в Донбаских селах и городах лопались и вылетали стекла из-за артобстрелов. Главком ВСУ Залужный, который мечтал в танке проехать по Красной площади и Арбату в Москве, уверил, что Киев будет возвращать Донбасс только "политико-дипломатически" путем. Правда, говорил на мове и назвал мужей женщин Донбасса "боевиками"

Стал миротворцем и секретарь СНБО ветеринар-юрист Алексей Данилов, который пообещал не начинать войну, но заявил, Киев не будет вести никаких переговоров с ДНР и ЛНР, поскольку "эти люди ничего не решают, а разговаривать с людьми, которые ничего не решают, - это напрасная трата времени". Зачем тогда кому-то говорить с Украиной, которая еще больше "ничего не решает", если идти по логике Данилова.

Говорят генералы, заверяют министры, даже политологи выдают свои прогнозы со скоростью пулемета. И только Зеленский молчит и молчит, как будто затаился в какой-то норке, откуда боится высунуть нос или уже сбежал из Украины.