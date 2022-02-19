Компания Amazon исключила движение «Жизни черных важны» из своей благотворительной программы

Движение Black Lives Matter («Жизни черных важны») оказалось в центре скандала. Фото: REUTERS

Администрация компании Amazon, являющейся не только крупнейшим онлайн-ритейлером в мире, но и гигантом в области высоких технологий, приняла решение исключить движение Black Lives Matter («Жизни черных важны») из своей благотворительной программы. Причиной послужил скандал с распределением собранных средств.

Борцы за права темнокожих с помощью Amazon с весны 2020 года собрали пожертвований на сумму свыше $60 миллионов, однако отчета о расходовании средств в компании так и не дождались.

И это несмотря на то, что по правилам благотворительной программы пункт о прозрачности трат собранных денег является одним из основополагающих, передает NYPost.

Мало того, в США разразился скандал, когда выяснилось, что одна из основательниц и духовных лидеров движения за права афроамериканцев – Патрисс Хан-Каллорс – владеет несколькими объектами элитной недвижимости, по всей видимости, приобретенным на деньги движения.

38-летняя соучредительница BLM и ЛГБТ-активистка выросла в бедном районе Лос-Анджелеса в многодетной неблагополучной семье. Ее мать-иеговистка* занималась миссионерством, а отчим вначале работал на заводе General Motors, а после его закрытия перебивался случайными и небольшими заработками. В конце концов он оставил жену с четырьмя детьми и исчез.

Биологический отец Патрисс, рецидивист Габриэль Бриньяк, большую часть жизни провел в тюрьмах по обвинениям, связанными с наркотиками, и умер в приюте для бездомных в 2009 году.

В 2016 году Патрисс Хан-Каллорс вступила в брак с Джанаей Хан, которая являлась руководителем Black Lives Matter Toronto (Канада). Скандал с приобретением элитной недвижимости разгорелся летом прошлого года. После этого обе женщины покинули ряды BLM.

* - Решением Минюста РФ «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и его 395 местных религиозных организаций внесены в список запрещенных в России организаций