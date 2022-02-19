«Горюю по тебе всем сердцем. И дружбаны твои горюют!»: Коллеги оплакивают умершего от последствий ковида Бориса Невзорова

Денис Матросов поделился фото с Борисом Невзоровым - они много гастролировали со спектаклями. Фото: Instagram

Народный артист Борис Невзоров умер от последствий коронавирусной инфекции. 72-летний Борис Георгиевич в начале года закончил съемки в сериале «Кунгур» и вернулся в Москву, где в январе выходил на сцену в Малом Театре. Коллеги отмечали, что он прекрасно выглядел и был в отличной физической форме. В феврале Невзорова госпитализировали в столичную клинику с коронавирусом, спектакли с его участием были отменены. Еще неделю назад говорили об улучшениях, но 18 февраля Невзоров умер от осложнений коронавирусной пневмонии. Друзья и коллеги выражают соболезнования семье народного артиста.

Актриса Галина Бокашевская: «Борис Невзоров - вот только что закончили съемки в сериале «Кунгур»! Вместе жили в одном отеле в Севастополе, завтракали, шутили. От него исходило чувство покоя, надежности. Не верится! Не хочется верить».

Детективный сериал «Кунгур» закончили снимать в январе в Крыму. В главных ролях – Виктор Сухоруков, Евгений Морозов и Борис Невзоров. Премьеру этого проекта, где Невзоров сыграл последнюю роль в кино, зрители увидят на одной из онлайн платформ.

Борис Невзоров в Крыму на съемках своего последнего сериала «Кунгур». Фото: Instagram

Актриса Алла Чимшит: «Боря, Борька, да как же так, дорогой?! Ну, почему так рано то. Яркой дороги тебе, там, за облаками, Борь. Большой привет Настене… вы скоро увидитесь…» Настена – это Анастасия Иванова, вторая жена актера, которая трагически погибла. Последние годы Борис Невзоров жил в гражданском браке с бухгалтером театра Еленой Хрипуновой, которая год назад родила дочь – девочку назвали Анастасией в память о супруге актера.

Актер Денис Матросов: «Борис Георгиевич Невзоров - человечище! Сердце сжалось… Какое счастье было с вами работать и общаться. Сколько городов мы проехали. Как же мы раскалывали друг друга на сцене. Талантливый, добрый хулиган. Светлая вам память!»

Режиссер Оксана Байрак: «Борис Георгиевич, мой взрослый друг. Мой актер. Как же так - это нечестно. Невероятный, остроумный, в состоянии перманентной влюбленности, позволявшей проживать чувства, а не отыгрывать их. «Ксюш, ты знаешь, твоя «Кардиограмма любви» - это дар небес. В кадре я, наконец, люблю, страдаю, вновь люблю. А не решаю хронические милицейские ребусы», - помню слова Невзорова на съемках. Вернее - после них. Море пустоши Вилково, огонь, на котором царствовал огромный чан, где наш второй оператор Парвиз Исаев готовил невероятно вкусный таджикский плов, красное сухое вино, цвета рубина… И улыбка Бори. Улыбка счастливого человека. Больно. Моя боль растворилась в барбюсовской трагической нежности. А следующее слово прожить еще труднее. Прощай».

Гример Анна Фаздалова вспоминает, что Борис Георгиевич всегда с уважением относился не только к коллегам артистам. Анна рассказывает о совместной работе над сериалом «Дорогая Маша Березина», когда работали всю ночь, а потом новая смена: «Учитывая, что я практически не спала, днем меня накрыло сладким и беспробудным сном прямо в павильоне во время работы... Я проснулась и поняла, что сцена снята и было жутко стыдно. Прибежав в гримерку, я увидела Бориса, который мило улыбался. Я начала просить прощения, что уснула, на что он сказал: «Не волнуйся Анечка, я взял у тебя пудру и кисточку и сам все подправил. Смотри, здорово ведь получилось? А еще укрыл тебя костюмерным халатом, ты так сладко спала. Все это было сказано от чистого сердца и с большой добротой…»

Сценарист Ирина Павлова: «Прекрасный, нежный, добрый, безумно талантливый и обаятельный Боря - друг нашего петербургского фестиваля «Виват кино России!», призер, член жюри. Я все время умилялась, глядя на эту потрясающую троицу закадычных друзей - Петровича (Сергея Петровича Никоненко), Борю Невзорова и Сережу Паршина. Три седовласых народных артиста России, «три богатыря» шалили и смеялись как пацаны. И казалось, что их молодость, несмотря на зрелые лета, будет вечной. Невзоров в нашем кино был такой мужик-мужикович, вечный русич такой, вечный витязь… Даже когда он потом играл генералов всех мастей, он все равно был и мужик, и русич, у него это было в крови: могутность, незлобивость, упертость, выносливость. Я его запомнила после сериала «Россия молодая». А тут во всю ширину плеч, во весь рост как встал на экране несгибаемый русский кормщик со взглядом исподлобья, так я на него во все глаза и проглядела, до самого конца…

Вот бывает так - и слава есть, и популярность, и признание, а какой-то последней капли не хватает до ранга суперзвезды - чтобы все сразу «Ах!». И мне казалось, что ему этой вот самой малости и не хватает просто потому, что скромен не по-актерски, и торговлю личиком не уважает. Но когда мы на «Вивате» чествовали Борю в его 70-летний юбилей в Большом концертном зале «Октябрьский» с его битком забитым залом на почти 4 тысячи мест, - вдруг стало ясно, что для публики-то он - именно что суперзвезда. И что его помнят, любят, знают, и что все его генералы в строку, и что красавца-кормщика никто не забыл. Прощай, Борюшка, красавец-кормщик, замечательный актер, чудесный человек, светлая душа. Горюю по тебе всем сердцем. И знаю, что дружбаны твои сейчас горюют. Да и вся страна».