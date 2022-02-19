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Экономика19 февраля 2022 9:05

Навоз и ныне там. Россияне вынуждены есть продукты с химией из-за закона об "опасных отходах"

Уже много лет аграриев обязуют сертифицировать навоз и проводить аттестацию работников. За несоблюдение правил грозят большие штрафы
Алексей ОВЧИННИКОВ
Алексей ОВЧИННИКОВ
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На фоне опасений потерять деньги, фермеры снизили применение органических удобрений на полях.

На фоне опасений потерять деньги, фермеры снизили применение органических удобрений на полях.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На фоне общих аграрных проблем одной из самых обсуждаемых тем недели неожиданно стал... навоз! И возникла она не где-нибудь в коровнике, а в Совете Федерации! Сенатор Анатолий Артамонов напомнил о действующем уже много лет парадоксе, когда по законам навоз считается не удобрением, а отходами, что приводит к огромным штрафам для животноводов.

«Почему вы не решаете проблему вместе с Минприроды? Или вы не погружаетесь так глубоко в навоз? Это не царское дело? - тотчас же поддержала его спикер Совфеда Валентина Матвиенко, обратившись в представителю Минсельхоза РФ и напомнив, что получила обращения от полутора десятков губернаторов, встревоженных ситуацией. - Легче всего накладывать штрафы, но в конечном итоге вы все отвечаете за развитие экономики страны».

Вот вам смешно, а аграриям и впрямь не до смеха. Несколько лет назад навоз законодательно вдруг приравняли по опасности чуть ли не к химическим отходам, которые нельзя просто так хранить и свозить в поля. Со всеми вытекающими отсюда жесткими требованиями. До поры этот документ лежал без движения, однако с 2016 года контролирующие органы вдруг вспомнили о нем и давай выписывать многомиллионные штрафы животноводам (догадываетесь, кто в конечном итоге их оплачивает?), иные из них с тревогой заговорили об опасности банкротства. По правилам, все действия с навозом, от хранения до утилизации, необходимо лицензировать и сертифицировать, а без этих бумажек делать с ним ничего нельзя.

Головная боль начинается еще на этапе сбора документов. Помимо уплаты госпошлины понадобится еще и аттестация каждого работника, проект по хранилищам, заключение экологической экспертизы, санэпидзаключение и еще много чего. И за все придется заплатить. По оценке животноводов, в иных случаях пакет документов стоит 800-900 тысяч рублей. Для небольших фермеров — серьезные расходы. Но даже это не защищает их от штрафов — настолько все это тяжело выполнить.

Страдает и рядовой потребитель — на фоне опасений потерять деньги, фермеры снизили применение органических удобрений на полях, используя все больше химии. В ситуации, когда на всех уровнях говорится о ставках на чистую экопродукцию, а минеральные удобрения подорожали вдвое, это особенно странно.

Минсельхоз РФ, вступаясь за аграриев, неоднократно разъяснял: после определенного времени это - удобрение, а значит, на них не распространяются требования к получению лицензий. Но на практике Росприроднадзор эти разъяснения не принимал, а суды и вовсе запутались, особо не разбираясь в сортах навоза, в одном случае называя его удобрением, а в другом, точно таком же, — отходами. При этом Минсельхоз РФ несколько лет ратовал за введения более адекватных правил, но навоз и ныне оставался там. По крайней мере, до замечания Валентины Матвиенко, после которого у многих появились надежда, что проблема уже скоро сдвинется с мертвой точки ко всеобщей пользе для всех.

Экономика: Социальные вопросы