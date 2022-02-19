Байден потерял контроль над Зеленским и вызвал смех у журналистов на пресс-конференции

Относительной новостью стало недовольство Байдена президентом Украины. Фото: REUTERS

Президент Джозеф Байден провел этой ночью (днем по времени Вашингтона) очередную дежурную пресс-конференцию. Почему очередную дежурную? Потому что сказанное им практически не отличалось от сказанного перед предшествующими выходами к прессе по украинской тематике.

- У нас есть основания считать, что российские войска планируют и намерены атаковать Украину на ближайшей неделе. В ближайшие дни. Мы полагаем, что их целью может стать столица Украины, Киев, город, где живет 2,8 млн ни в чем неповинных людей, - заявил президент США и напомнил, что его "концепция" не меняется – США продолжат поддержку Киева, в том числе, и оружием, но воевать на стороне украинцев американцы не будут.

Дежурным оказался и следующий момент.

- Россия все еще может выбрать дипломатию, еще не поздно отказаться от эскалации конфликта и вернуться к переговорам, — добавил Байден. - Если Россия выберет войну, то ей придется дорого заплатить за это.

Относительной новостью стало лишь недовольство Байдена президентом Украины.

- Я говорил с Зеленским уже десять раз, а то и больше. Не считаю его решение ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности мудрым решением, но решать ему, - разоткровенничался Байден, еще не зная, что Зеленский уже все решил: он проигнорировал требования Белого дома и отправился в Мюнхен, чтобы встретиться там с вице-президентом США Камалой Харрис.

Окажет ли ему Камала тот прием, на который он рассчитывает или проигнорирует в отместку за то, что Зеленский не стал следовать рекомендациям ее начальника? А ведь в офис президента Украины неоднократно звонили и из посольства США, "настоятельно" рекомендуя оставаться в Киеве. Более того, часть сотрудников Офиса считает решение Зеленского неправильным и полагает, что ему следовало бы прислушаться к рекомендациям Байдена. Ведь своей поездкой Зеленский наглядно демонстрирует, что американским пугалкам о вторжении России в реальности грош цена. Не может же быть такого, что президент Украины просто хочет быть подальше, чтобы сохранить свою шкуру в целости и сохранности и потом сказать, что он не в курсе и ни в чем не виноват.

Но Байден старался держаться молодцом и придерживался ране занятой "линии партии", ориентированной на войну на Украине. несмотря на все каверзы журналистов.

- Господин президент, поясните, Вы только что сказали, что Вы уверены, что Путин нападет на Украину?

- Да, я уверен.

- Тогда нет места дипломатии?

- Нет, пока он не напал, дипломатии всегда есть место

- А что вообще заставляет Вас думать, что он нападет?

- У нас серьезные разведывательные возможности...

После чего повернулся и под дружное ржание журналистов, которые не смогли сдержаться, когда он закрыл за собой дверь, потрусил туда, откуда пришел.

Примечательно, что в своем выступлении Байден, обвинив Россию в фейках и дезинформации (что сейчас делает вся его администрация, игнорируя приглашения приехать в Донбасс и лично убедиться, как обстоят дела в реальности), привел в пример обстрел детского садика на территории Украины, где попавший в стену снаряд пробил стену в 4 кирпича насквозь. Чистейший воды фейк, созданный спецпропагандой Украины, потому что а) на всех фотографиях этого садика отсутствуют следы от осколков, б) футбольные мячи остались спокойно лежать на полках прямо под пробоиной в) оконные стекла в помещении, куда якобы влетел снаряд, не то что не вылетели от взрывной волны, но и даже не посечены осколками г) сама пробоина не имеет характерных особенностей, свойственных взрыву снаряда. Но западные журналисты, которых Украина спешно вывезла на место происшествия, на такие мелочи не обратили внимания. Как все на Западе, и Байден в том числе, проигнорировали информацию от ОБСЕ, что сотрудникам Международной мониторинговой миссии правоохранители Украины не дали обследовать детский сад, и те были вынуждены удовольствоваться результатами осмотра его с расстояния в 50 метров.

Да, Байден становится смешнее день ото дня. Как заевшая пластинка на патефоне, он повторяет даже не мелодию, а одну и ту же фразу. Но в силу занимаемого им поста многим становится от такого главы администрации США не смешно, а страшно.