Взрыв мощностью 600 Хиросим. Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай метнул пепел на космическую высоту

Так выглядит остров Хунга-Тонга после извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Снимок со спутника. Фото: REUTERS

Метеорологи NASA сообщили: извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, продолжавшееся 14-15 января 2022 года в Тихом океане, стало крупнейшим из числа тех, за которыми удалось проследить со спутников. Мощность сопровождавшего его взрыва составила 10 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Или 600 хиросим.

Метеорологи воссоздали трехмерную картину катаклизма.

Первый выброс поднял пепел на высоту 58 километров. Всего за 30 минут он достиг мезосферы – области, в которой тормозят и вспыхивают гости из космоса - метеоры, влетающие в атмосферу Земли. С другой стороны. Второй выброс добавил пепла и газов, но выше 50 километров они не поднялись.

Взрыв вулкана был запечатлен на последовательных снимках: спутники фотографировали 13 часов с интервалом в 10 минут.

Катаклизм зафиксировали приборы двух спутников, находившихся как раз над ним: GOES-17 Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Atmospheric and Oceanic Administration) и Himawari-8 Аэрокосмического агентства Японии (Japanese Aerospace Exploration Agency).

Эксперты подчеркивают: пепел от извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году, за которым тоже наблюдали со спутников, взметнулся на высоту 35 километров. То есть, в стратосферу. До мезосферы он не добрался.

О небывалом электрическом шторме, в сопровождении которого развивался катаклизм, читайте Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай во время извержения метнул почти 600 тысяч молний.