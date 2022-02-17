Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай во время извержения метнул почти 600 тысяч молний

Молнии, сверкавшие в облаках пепла над вулканом, фиксировали приборы метеорологов.

Детекторы глобальной системы GLD360, отслеживающей электрические феномены в атмосфере, среагировали на 590 тысяч молний, которые метнул подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай во время недавнего катастрофического извержения. Это рекорд, почти в два раза перекрывший прежний – 340 тысяч молний во время извержения Анак-Кракатау в 2018 году в Индонезии.

Столько набралось тогда за неделю. Нынешний рекорд был установлен за пару дней с 13 по 15 января 2021. При этом около 400 тысяч молний ударили за несколько часов, продемонстрировав невероятную плотность.

Электрические разряды вспыхивали в облаке пепла и вулканических газов, которое накрыло островное королевство Тонга и обширную площадь вокруг него.

Облако пепла над Тихим океаном, которое образовалось в результате взрывного извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай: снимок 15 января 2022 года со спутника Himawari-8.

Наблюдения свидетельствовали: 56 процентов молний ударили в землю и океан, остальные сверкнули внутри облака. И почти полторы тысячи угодили непосредственно в Тонгатапу – главный остров королевства.

Тонга – островное королевство в Тихом океане.

- Трудно представить, что пришлось пережить людям, попавшим в вулканическую грозу, - сокрушается Чис Вагаски (Chis Vagasky) – метеоролог компании Vaisala, проводившей измерения, - темнота, наводнение и молнии стеной. Прямо апокалипсис.

Вулканические грозы метеорологи называют грязными. Совсем уж сверхъестественными не считают. Объясняют столкновениями отрицательно заряженных частиц пепла и положительно заряженных потоков вулканических газов - взаимодействием, в результате которого образуются большие электрические потенциалы.

Молнии в растущем облаке над вулканом Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай: слева 13 января 2022 года, справа 15 января 2022 года. Каждая точка – это разряд.

Если верить ученым, то разряды, которые возникают в тучах пепла, мощнее обычных грозовых.

Молнии возникают в результате взаимодействия положительно и отрицательно заряженных частиц.

Про способность вулканов метать молнии известно давно. По крайней мере, на уровне рассказов очевидцев. Первые исходили от тех, которым довелось наблюдать извержение Везувия в 79 году нашей эры. Этим преданиям внял наш известный живописец Карл Брюллов, который изобразил нечто, похожее на вулканическую молнию на своей знаменитой картине «Последний день Помпеи».

Молнии в Исландии над вулканом Эйяафьяллайокулль, извержение которого началось 21 марта 2010 года.

Кстати, эволюционисты полагают, что электрические разряды, пронизывавшие миллиарды лет назад тучи вулканического пепла, спровоцировали химические реакции, которые сначала привели к образованию цепочек аминокислот, а потом и жизни.

«Гибель Помпеи»: Карл Брюлов не забыл изобразить молнию над вулканом.

КСТАТИ, О ВУЛКАНАХ И МОЛНИЯХ

Об угрозе глобального похолодания в результате выброса вулканического газа и пепла в верхние слои атмосферы читайте Столбу пепла от вулкана Хунга Тонга не хватило пары километров, чтобы устроить на планете «год без лета».

О рекордной молнии, протянувшейся на 768 километров, читайте Молнии становятся длиннее и продолжительнее.