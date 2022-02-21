Что происходит в Донбассе: Хроника событий 18-20 февраля 2022 года

Силы ВСУ обстреливают Донбасс с подконтрольных территорий. Фото: REUTERS

18 февраля, пятница

16.00. Заявление главы ДНР Дениса Пушилина о временной добровольной эвакуации женщин, детей и пожилых граждан на территорию РФ.

17.00. Заявление главы ЛНР Леонида Пасечника о начале аналогичной эвакуации с территории республики.

18.55. У здания правительства в Донецке взорван автомобиль начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова, сам он остался жив.

У здания правительства в Донецке взорван автомобиль начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова, сам он остался жив. Фото: REUTERS

19.00. Президент РФ Владимир Путин после обращения о помощи ростовского губернатора Василия Голубева поручает главе МЧС Александру Чуприяну отправиться в Ростов для организации приема беженцев. И отдает распоряжение правительству РФ обеспечить выплату каждому беженцу из Донбасса по 10 тысяч рублей.

20.10. Первые автобусы с беженцами отправляются в сторону России.

Беженцы из Донецкой и Луганской областей прибывают в Россию. Фото: REUTERS

19 февраля, суббота

0.35. Минометный обстрел Докучаевска.

4.00. На окраине станицы Митякинская Тарасовского района Ростовской области, в 2 км от границы, по данным ФСБ, взорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины. Около 13.00 в хуторе Маноцкий того же района снарядом все с той же стороны разрушило хозпостройку. СК России завел дело «по факту обстрела приграничной территории Ростовской области».

7.00. При обстреле с украинской стороны перебит Южно-Донбасский водовод, который питает около 40 населенных пунктов по обе стороны линии разграничения, без воды остались десятки тысяч человек.

9.00. Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации граждан, находящихся в запасе, и обратился с видеопризывом к гражданам приходить в военкоматы. Народный совет ДНР утвердил указ о всеобщей мобилизации.

19.00. Выступление президента Украины Зеленского на международной конференции в Мюнхене с призывом «защитить» его республику .

21.40. Спецназ министерства Госбезопасности ДНР обезвреживает в Донецке группу украинских диверсантов, планировавших взрывы на электроподстанциях и газопроводах.

В ЛДНР началась мобилизация. Фото: REUTERS

20 февраля, воскресенье

4.50. Попытка прорыва ВСУ в районе Пионерское с форсированием Северского Донца. 5 домов разрушены, погибли два мирных жителя, огонь велся в том числе из минометов калибра 120 мм (запрещены Минскими соглашениями).

13.45. ВСУ совершили обстрел у населенного пункта Ленинское, использовав не менее пяти гранат из РПГ.

16.30. Обстрелян поселок шахты им. Гагарина - со стороны населенного пункта Чигири выпущено 4 мины калибром 120 мм.

16.50. По Старомихайловке на западе Донецка выпущено 12 мин калибром 120 мм. Удары наносились со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Красногоровка.