С 1 марта 2022 в России запрещено выбрасывать компьютеры и бытовую технику: на сколько оштрафуют нарушителей и как все это правильно утилизировать

C 1 марта 2022 года вступает в силу приказ Минприроды, запрещающий выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки, жесткие диски, платы и компьютеры. Фото: Shutterstock

Каюсь, грешен: два года назад выбросил на помойку системный блок, тем самым рискуя нанести непоправимый вред природе. Но тогда это было официально не запрещено. А уже через неделю все изменится: с 1 марта 2022 года вступает в силу приказ Минприроды, запрещающий выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки, жесткие диски, платы и компьютеры (включая планшеты и ноутбуки). Нарушителям грозят штрафы (см. «Санкции»).

Делается это для защиты природы от нас с вами. Вся эта техника состоит из компонентов, которые разлагаются столетиями и вредят животным, растениям, экологии. Например, аккумуляторы, системы охлаждения и прочие детали бытовой техники содержат ртуть, свинец, мышьяк и кучу другой гадости.

И это не говоря уже об «обычном» пластике, из которого сделаны компьютеры и прочая техника. Период его разложения - от 100 до 500 лет. Именно из-за него разрастаются свалки, которые горят и выделяют загрязняющие вещества. В том числе диоксины и фураны – страшно токсичные канцерогены, одни из самых опасных для окружающей среды и здоровья людей.

Аккумуляторы, системы охлаждения и прочие детали бытовой техники содержат много вредных веществ. Фото: Shutterstock

Понятно, что компьютеры и стиральные машины мы выкидываем не каждый день. Потому и не знаем порой, куда девать отработавшую свое технику. Так вот, с 1 марта решение этого вопроса ложится целиком и полностью на владельца. Вариантов несколько.

1. Вызвать службу утилизации. Такие службы работают во многих городах, их можно вызвать даже онлайн. Например, в Москве - через сайт mos.ru (сервис «Вывоз ненужных вещей»). Приедут в назначенное время, все сами заберут и увезут, причем бесплатно.

2. Сдать в магазин. Многие магазины бытовой техники не просто принимают старую технику, но дают за это скидки на покупку новых товаров. Правда, привозить вещи нужно самостоятельно.

3. Обратиться в компанию, занимающуюся утилизацией техники (их несложно найти в интернете). Услуга может быть платной – уточняйте это заранее, чтобы не было сюрпризов.

P.S.: Что касается моего системного блока, то с ним все закончилось хорошо. Стоило мне отойти от контейнера, как за ним прибежал дворник. После недолгой беседы выяснилось, что он отнесет его в один известный магазин бытовой техники, чтобы получить скидку на новый мобильник. Отсюда мораль: в России даже дворники-гастарбайтеры знают, как правильно утилизировать технику!

САНКЦИИ

Тебя оштрафуют – а ты не выкидывай

С 1 марта за неправильную утилизацию компьютеров, бытовой техники, системных блоков, плат и жестких дисков полагаются штрафы.

За первое нарушение: для граждан – 1-2 тысячи рублей, для организаций – 100-250 тысяч рублей.

За повторное нарушение в течение года: для граждан – 2-3 тысячи рублей, для компаний – 250-400 тысяч рублей.

Если пострадали люди или окружающая среда: для граждан – 3-4 тысячи рублей, для организаций – 400-500 тысяч рублей.

КСТАТИ

Что еще нельзя нести на мусорку

С прошлого года в России запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры 182 вида различных изделий. Среди них – автомобильные шины, сотовые телефоны, термометры, аккумуляторы и т. д. Их тоже необходимо утилизировать по всем правилам. Штрафы за нарушения – такие же, как за компьютеры-системники с 1 марта.