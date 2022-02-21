«Волосатый и безногий»: Пасынок Градского Степан Михалков рассказал, за что возненавидел певица

Александр Градский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер и ресторатор Степан Михалков родился в браке Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова. Родители расстались через три года после его появления на свет. У звезды фильма «Алые паруса» было много поклонников, однако официально после брака с Михалковым она отправилась в загс лишь однажды – с музыкантом Александром Градским. Сегодня Степан признается, что отношения с артистом у него не сложились. Когда его мама влюбилась в певца, Михалкову-младшему было 10 лет.

- Я всегда ревновал маму, когда в доме появлялся мужчина. У нее после отца был всего один официальный брак, правда, недолгий – с Сашей Градским. Они влюбились друг в друга, когда мы с мамой отдыхали в Крыму. Рядом на горе был разбит палаточный лагерь МАИ, Градский давал там концерты, - рассказал Степан Михалков в интервью «Каравану историй».

Сын Вертинской невзлюбил ее избранника с первого взгляда. У Градского тогда была сломана нога, и он ходил в гипсе. Степан недоумевал – и что мама в нем нашла?

- Помню, пошли на его выступление – он был очень популярен. Поразил меня тем, что умудрялся петь под гитару, стоя на одной ноге, когда другая лежала в гипсе на стуле. Мама не отрывала от него восторженных глаз, а я, сидя рядом, недоумевал: как можно влюбиться в такого волосатого и безногого, который еще и поет так громко? – вспоминает артист. - Как-то мы отправились к нему в гости. Мы остались в палатке ночевать, и я тут же всех возненавидел.

Градский и Вертинская поженились в 1976 году. Их союз просуществовал всего два года, до 1978-го. Но официально развелись они только в 1980 году. Градский вспоминал, что они оба были молоды и амбициозны, семейная жизнь была не для них. Вертинская и вовсе не любит говорить о своем браке с маэстро. Красавица актриса утверждает, что он не оставил никакого следа в ее сердце.

- Союз продлился крайне недолго и не принёс мне ни особых разочарований, ни особого обольщения, - говорила Анастасия.

Степан Михалков со своей мамой Анастасией Вертинской. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

А вот брак с Никитой Михалковым актриса называла одной из самых счастливых страниц в своей жизни. С Михалковым она познакомилась в 20 лет, когда училась в театральном училище.

- Я была очень влюблена… Меньше всего мы задумывались о том, где нам жить, как зарабатывать деньги, да и жизнь тогда была дешёвой, - рассказывала актриса.

Сначала влюбленные жили у брата Никиты Андрея Михалкова-Кончаловского, затем на даче у Михалковых.

- У меня не было чувства, что я вышла замуж за артиста. Это был просто мой любимый Никитон. Весёлый, обаятельный, добрейший. Никита всегда был лидером, он очень талантливый… Мы жили и дышали друг другом, - вспоминала Вертинская.

Официально они поженились только когда их сыну Степану исполнилось полгода, в 1966 году. Свой разрыв с Михалковым Анастасия объясняла жаждой самоутверждения. Она мечтала стать актрисой. А Никита хотел, чтобы жена сидела дома и занималась хозяйством.

- Я исступлённо, почти маниакально хотела стать актрисой. Ради этого, мне казалось, я должна пожертвовать всем. А Никита, конечно же, шёл своим путём. Ему нужна была женщина, которая жила бы его жизнью, его интересами. Он мне всегда говорил, что назначение женщины - сидеть на даче и рожать детей, - говорила актриса.