Почему тело бывшего замминистра юстиции Ялунина нашли только спустя полмесяца

Как сообщают в Следственном комитете, тело Владимира Ялунина нашли в 200 метрах от полыньи. Фото: Людмила Пахомова/ИТАР-ТАСС

В Московской области обнаружили тело бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина. Мужчина пропал две недели назад.

Вечером 5 февраля 70-летний Ялунин выехал на квадроцикле со своего участка в дачном поселке «Солнечный берег» в Одинцовском городском округе. Родным сказал, что хочет покататься немного по занесенному снегом полю у соседнего села Козино. Но домой не вернулся. Мобильник экс-чиновник с собой не брал. Через несколько часов родные обратились в полицию. Ближе к полуночи спасатели нашли на берегу Москва-реки в нескольких километрах от поселка следы квадроцикла. Они вели на лед. В десятке метров от берега «протекторы» обрывались большой полыньей. Спустя еще пару часов со дна реки удалось достать квадроцикл.

Очевидная версия: мужчина выехал на реку, лед не выдержал тяжести (вес самого квадроцикла с седоком - около 500 килограммов) и треснул…

Помимо сотрудников МЧС к поискам были привлечены и специалисты Следственного комитета - по поручению главы СК Александра Бастрыкина.

В течение двух недель тело Владимира Ялунина не могли обнаружить. Днем в воскресенье погибшего мужчины все-таки нашли.

- На месте работали водолазы МЧС, но поиски сильно осложнялись тем, что в Москва-реке подо льдом очень сильное течение, - объяснил kp.ru источник в правоохранительных органах. Людей просто уносило вниз по течению от места поисков. Поэтому дальнейшее обследование реки, квадрат за квадратом, осуществлялось с помощью специальных видеокамер. Спасатели просверливали лед насквозь и спускали аппаратуру в воду.

Как сообщают в Следственном комитете, тело Владимира Ялунина нашли в 200 метрах от полыньи.

- Проведена судебно-медицинская экспертиза, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. - По данным эксперта смерть мужчины наступила от асфиксии при утоплении в воде.

СПРАВКА «КП»

Владимир Ялунин - уроженец Ижевска. Он много лет отработал в системе исполнения наказаний Минюста СССР и России. В 2004-2006 годах занимал пост замминистра юстиции. Генерал-полковник внутренней службы. Кандидат юридических наук.