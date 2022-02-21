Политолог: Сейчас главное – сдержать обстрелы, которыми очевидно Зеленский не управляет

Политолог Александр Асафов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

От принятых сейчас геополитических решений зависит все будущее мироустройство. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов. На Радио "Комсомольская правда" он прокомментировал итоги сегодняшнего заседания Совбеза РФ.

Напомним, главным вопросом на повестке стала перспектива признания независимости ДНР и ЛНР. С подобными просьбами к президенту России за последние дни обратились депутаты Госдумы, а также главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Александр Асафов напомнил, что окончательное решение по вопросу возможного признания республик Донбасса должен принять президент России.

- Не вижу смысла гадать и строить прогнозы. Осталось немного подождать. Готовность есть. Есть готовность и к санкционному давлению дальнейшему, как сказал Мишустин. Есть готовность совершать последовательно шаги по стремлению к миру, несмотря на то, что это наши «партнеры» пытаются выдать за совсем иное.

Он отметил, что предсказать последующие шаги США сложно, но ясно одно - Вашингтон пристально следит за этой темой:

- Байден, который давал две пресс-конференции подряд по вопросам, связанным с украинской территорией, а не по другим внутренним вопросам, это тоже очевидный показатель, что мы присутствуем в исторический момент. Это все осознают. И от этих решений зависит конфигурация не только пресловутой европейской безопасности, а вообще будущего мироустройства, - уверен эксперт. - Если отойти чуть на шаг в сторону от сегодняшней повестки, стоит вспомнить, что вчера говорил Лукашенко о том, что Союзное государство – это эффективная платформа для объединения других стран, в том числе назывался Казахстан и так далее. Если с этой стороны посмотреть, то фактически видно, что мир обретает новые политические контуры. Но в целом любые варианты развития не понравятся американцам, потому что идут не по их сценарию.

Асафов считает, что в эти часы идут напряженные телефонные звонки между руководством различных стран.

- Решение мы с вами узнаем, и оно повлияет на все дальнейшее будущее не только России, не только наших соседей, я думаю, что и мира в целом, - резюмировал он.

- Шойгу сказал о том, что ситуация с Украиной очень тревожная и опасная. И что касается ядерного оружия, заявление, которое сделал Зеленский в Мюнхене, о желании его вернуть. И второй вопрос – фон, на котором происходят эти события. Переговоры России и США, НАТО о гарантиях безопасности. Много было сказано о красных линиях, что ракеты НАТО не могут появиться в Харькове. Как дальше будет решаться эта проблема? - задал вопрос ведущий.

- Я бы разделил ответ на несколько блоков. Что касается ядерного вооружения, безусловно, это блеф Зеленского, который поступает таким образом, чтобы повысить ставки и заявить нечто похожее на ультиматум, не понимая, что в принципе он подводит своей политической карьере этим заявлением итог. Допустить намек на появление на Украине ядерного оружия не позволит никто – ни мы, ни европейцы.

Сейчас самое главное – сдержать тот самый напор, обстрелы, которыми очевидно Зеленский не управляет. И я думаю, что в этой логике и предпринимаются сегодняшние решения.

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