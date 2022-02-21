Политолог: «В интересах России оставить ДНР и ЛНР в составе Украины»

Политолог Павел Салин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На самом деле Москва не заинтересована в признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал политолог Павел Салин.

- Очевидно, вопрос независимости ДНР и ЛНР обсуждался за закрытыми дверями, сегодняшнее же заседание Совбеза стало трансляцией тех тезисов, чтобы были обговорены на публику. На самом же деле России не нужно признание независимости ДНР и ЛНР в их нынешних границах. Москве они нужны в составе Украины, чтобы влиять на политику Киева, - сказал Павел Салин.

По словам эксперта, выступления, прозвучавшее в рамках заседания Совета безопасности, значительно расширяют возможности, которые есть у российских властей. В частности, важную роль может сыграть предложение главы МВД Колокольцева рассмотреть возможность признать народные республики не в их нынешних границах, а в границах Донецкой и Луганской областей.

- То есть с учетом территорий, которые сейчас контролирует Киев, - подчеркнул Салин. - Такой шаг мог бы стать юридическим поводом для использования вооруженных сил на этих землях. Москва продолжает повышать ставки: Западу продемонстрированы шаги, на которые может пойти Россия. Важнейший вопрос, будет ли Москва признавать ДНР и ЛНР в их нынешних границах или в границах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в понедельник 21 февраля прошло внеочередное заседание Совета безопасности РФ, главной и единственной темой была ситуация в ДНР и ЛНР. Члены Совбеза предложили признать независимость народных республик. Президент России Владимир Путин, подводя итоги заседания, пообещал, что решение по этому вопросу будет принято уже сегодня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Зюганов о признании ДНР и ЛНР: Ситуация накалилась до предела

Лидер КПРФ - обозревателю KP.RU Александру Гамову - о признании ДНР и ЛНР (подробнее)

Политолог: Сейчас главное – сдержать обстрелы, которыми очевидно Зеленский не управляет

Александр Асафов прокомментировал обострение на Донбассе (подробнее)