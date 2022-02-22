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Наука22 февраля 2022 4:00

Почему одни вундеркинды становятся академиками, а другие «сдуваются»

Как это объясняют эксперты по одаренности
Анна ЛУКЬЯНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Не все вундеркинды, схватывающие на лету, способны глубоко усваивать материал.

Не все вундеркинды, схватывающие на лету, способны глубоко усваивать материал.

Фото: Shutterstock

Заговорил в три месяца, в два читал, в пять лет перемножал в уме многозначные числа. В начале 90-х Игорь Белых - мальчик из обычной красноярской семьи (мама учитель черчения, а папа инженер) - был известным ребенком. О «маленьком Пифагоре» даже сняли документальный фильм, его изучали медики, пытаясь понять природу дара. Школу Игорь закончил в 14, вуз – в 19. В 23 защитил кандидатскую по педагогике. А сейчас… Сейчас Белых 37, и все в жизни вроде бы хорошо: преподает в вузах, пишет докторскую по социолингвистике, есть семья, говорит, что счастлив. «Стоило ли быть вундеркиндом, чтобы не стать академиком? – в шутку говорит его мама Ирина и тут же заверяет: - Но он им станет!»

Вспомнилась еще одна история. Американка Мэрилин вос Савант в 40 лет попала в книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого высокого коэффициента интеллекта в мире (1986 год). Ее IQ - 228 пунктов! Почти втрое выше, чем у просто умного человека. Однако Мэрилин, имея выдающиеся мозги, не совершила никаких открытий, работала финансовым директором в корпорации мужа, много лет ведет колонку в женском журнале...

30-40 лет – возраст успеха, славы, признания. Пушкин в 37 уже был великим русским поэтом, хотя в лицее учился плохо, почти по всем предметам ему ставили «посредственно». Другой Александр Сергеевич – Грибоедов – был вундеркиндом, в Московский университет поступил в 11 лет. Знаменитую пьесу «Горе от ума» написал в 29, при этом был успешен и как дипломат, композитор, пианист.

Знаменитый физик и Нобелевский лауреат Дмитрий Сахаров в 32 стал академиком АН СССР, а Лев Ландау – тоже легендарный физик и нобелевский лауреат, и, к тому же, вундеркинд (поступил в университет в 14 лет, причем сразу на два факультета) - в 38. Математики Григорий Перельман и Станислав Смирнов были удостоены Филдсовской премии в сорокалетнем возрасте, и оба блестяще учились в школе, вузе.

Почему одни становятся великими, а другие сдуваются? Почему юные гении редко реализовывают надежды, которые на них возлагали в детстве?

О природе одаренности «КП» не раз беседовала с известными экспертами. К тому же сейчас эта тема на слуху в связи с Алисой Тепляковой – девочкой, поступившей в МГУ в 9 лет.

Директор института педагогики СПбГУ, доктор педагогических наук Елена Казакова считает, что вундеркинд выпадает из мейнстрима, ему трудно вписаться в систему общего образования. Что-то ему дается невероятно легко, а какие-то простые задачи могут ставить в тупик. Кроме того, человек - сложное существо. Есть определенные этапы развития эмоционального, социального, креативного и так далее, и каждый мы проходим в своё время. Если чем-то пренебречь, оно потом отомстит.

- Но вот что почти никогда не получается у родителей - это сделать так, чтобы способности вундеркинда и дальше развивались таким взрывным образом, - подчеркивала ученый.

Увы, нередко судьбы юных гениев складывались по грустной формуле: «Будущее вундеркинда – в его прошлом».

- Я знала одаренных детей, которых сильно опережали сверстников за счет того, что они все схватывали на лету на уроке, им даже учебник читать не нужно было, - рассказывала в интервью «Росбалт» профессор МГППУ Виктория Юркевич. - Но примерно к девятому классу обычно происходил сбой. Оказалось, что часть таких детей не всегда глубоко понимает трудный материал, не привыкли вникать, разбираться и имеют поверхностные знания.

Еще один сценарий – когда вундеркинды, рано поступившие в школу и так же рано окончившие вуз, годам к двадцати выдыхались, и их догоняли в познаниях «обычные» одногруппники, коллеги по институту… Так что ранний старт еще не гарантия длительного успеха. Да и сегодня, отмечают эксперты, быть ходячей энциклопедией и много знать – мало. Важно уметь с этими знаниями работать, включать нестандартное мышление.

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