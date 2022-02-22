Почему одни вундеркинды становятся академиками, а другие «сдуваются»

Не все вундеркинды, схватывающие на лету, способны глубоко усваивать материал. Фото: Shutterstock

Заговорил в три месяца, в два читал, в пять лет перемножал в уме многозначные числа. В начале 90-х Игорь Белых - мальчик из обычной красноярской семьи (мама учитель черчения, а папа инженер) - был известным ребенком. О «маленьком Пифагоре» даже сняли документальный фильм, его изучали медики, пытаясь понять природу дара. Школу Игорь закончил в 14, вуз – в 19. В 23 защитил кандидатскую по педагогике. А сейчас… Сейчас Белых 37, и все в жизни вроде бы хорошо: преподает в вузах, пишет докторскую по социолингвистике, есть семья, говорит, что счастлив. «Стоило ли быть вундеркиндом, чтобы не стать академиком? – в шутку говорит его мама Ирина и тут же заверяет: - Но он им станет!»

Вспомнилась еще одна история. Американка Мэрилин вос Савант в 40 лет попала в книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого высокого коэффициента интеллекта в мире (1986 год). Ее IQ - 228 пунктов! Почти втрое выше, чем у просто умного человека. Однако Мэрилин, имея выдающиеся мозги, не совершила никаких открытий, работала финансовым директором в корпорации мужа, много лет ведет колонку в женском журнале...

30-40 лет – возраст успеха, славы, признания. Пушкин в 37 уже был великим русским поэтом, хотя в лицее учился плохо, почти по всем предметам ему ставили «посредственно». Другой Александр Сергеевич – Грибоедов – был вундеркиндом, в Московский университет поступил в 11 лет. Знаменитую пьесу «Горе от ума» написал в 29, при этом был успешен и как дипломат, композитор, пианист.

Знаменитый физик и Нобелевский лауреат Дмитрий Сахаров в 32 стал академиком АН СССР, а Лев Ландау – тоже легендарный физик и нобелевский лауреат, и, к тому же, вундеркинд (поступил в университет в 14 лет, причем сразу на два факультета) - в 38. Математики Григорий Перельман и Станислав Смирнов были удостоены Филдсовской премии в сорокалетнем возрасте, и оба блестяще учились в школе, вузе.

Почему одни становятся великими, а другие сдуваются? Почему юные гении редко реализовывают надежды, которые на них возлагали в детстве?

О природе одаренности «КП» не раз беседовала с известными экспертами. К тому же сейчас эта тема на слуху в связи с Алисой Тепляковой – девочкой, поступившей в МГУ в 9 лет.

Директор института педагогики СПбГУ, доктор педагогических наук Елена Казакова считает, что вундеркинд выпадает из мейнстрима, ему трудно вписаться в систему общего образования. Что-то ему дается невероятно легко, а какие-то простые задачи могут ставить в тупик. Кроме того, человек - сложное существо. Есть определенные этапы развития эмоционального, социального, креативного и так далее, и каждый мы проходим в своё время. Если чем-то пренебречь, оно потом отомстит.

- Но вот что почти никогда не получается у родителей - это сделать так, чтобы способности вундеркинда и дальше развивались таким взрывным образом, - подчеркивала ученый.

Увы, нередко судьбы юных гениев складывались по грустной формуле: «Будущее вундеркинда – в его прошлом».

- Я знала одаренных детей, которых сильно опережали сверстников за счет того, что они все схватывали на лету на уроке, им даже учебник читать не нужно было, - рассказывала в интервью «Росбалт» профессор МГППУ Виктория Юркевич. - Но примерно к девятому классу обычно происходил сбой. Оказалось, что часть таких детей не всегда глубоко понимает трудный материал, не привыкли вникать, разбираться и имеют поверхностные знания.

Еще один сценарий – когда вундеркинды, рано поступившие в школу и так же рано окончившие вуз, годам к двадцати выдыхались, и их догоняли в познаниях «обычные» одногруппники, коллеги по институту… Так что ранний старт еще не гарантия длительного успеха. Да и сегодня, отмечают эксперты, быть ходячей энциклопедией и много знать – мало. Важно уметь с этими знаниями работать, включать нестандартное мышление.

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