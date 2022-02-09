Папа 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой: «Дочь сдала сессию, а с психфаком разбирается прокуратура»

Родитель девочки продолжает интриговать, не предоставляя подтверждений своих слов. Фото: Канал "Россия"

В МГУ 8 февраля начался второй семестр. В это время обычно назначают пересдачи тем, кто не смог «отстреляться» в основной период. Алиса тоже завалила зимнюю сессию, и хвостов у нее — ого-го! Все зачеты и три экзамена.

- Мы не знаем, где она! – недоумевают на факультете психологии. - Чтобы организовать учебный процесс, включая сдачу и пересдачу экзаменов, нужно, чтобы студент был. А студента нет. Мы звонили Тепляковым, направили письма на почтовый адрес. Ни ответа, ни привета.

Несдача сессии - повод для расторжения договора (Алиса, напомним, на бюджет не прошла и учится на платном). Но пока грань не перейдена. У Алисы, как и у всех, есть право на две пересдачи каждого хвоста, и она пока их не использовала. К тому же из-за коронавируса дополнительный экзаменационный период передвинули на две недели. До 22 февраля в университете занятия идут в гибридном формате – то есть дистанционно. Будет ли Алиса пересдавать со всеми? Как пояснили на факультете, «она не может быть в общих списках, потому что она у нас уникальная и индивидуальная. То есть, когда появится, тогда все и решат.

Тем временем папа юной студентки в семейном блоге иначе преподносит ситуацию с экзаменами, о которых его то и дело спрашивают комментаторы (орфография сохранена):

«Сессию она как раз сдала. Учиться наравне с другими студентами как раз смогла. Наравне и сдала бы, если бы психфак в оморозков поиграть не решил. На общих основаниях. Но нет же, нам сорвали учебу, усилили охрану, устроили цирк с незаконным удержанием. Как раз факты говорят о том, что наша девятилетка порвала психфак, психфак пошел на преступление, и с ним разбирается прокуратура. Так что полегче, хейтер. Факты против вас».

С фактами-то как раз загвоздка. Как сдала Алиса сессию? Кому? Судя по всему, дома, папе. Как мы поняли, к высоким результатам Тепляковы не стремятся и предметы закрывают «базово» - одно из любимых выражений родителя девочки. Принцип такой: Алиса читает разные вузовские учебники, которые подбирает отец, и чем больше читает, тем четче у нее в голове складывается общая «картинка». Таким образом уже «закрыты» (снова выражение Теплякова) линейная алгебра, математический анализ, на очереди дифференциальные уравнения, функциональный анализ, математическая статистика, теория вероятности. По «специальности» Алиса прочла конфликтологию, а сейчас взялась за «Психологию интеллекта и одаренности» Дмитрия Ушакова, директора Института психологии РАН и зав. кафедрой общей психологии МГУ.

Кто-то еще проверяет уровень знаний девочки? Похоже, что нет. Ну и где они — факты? Зачем тогда было поступать в МГУ, тоже неясно. Правила и программа вуза Тепляковым не подходят, индивидуальный график сдачи сессии оказался не таким, индивидуальный план обучения требуют, но на факультете не появляются… На письма и звонки учебной части реагируют только в личном блоге, при этом обижаются, что не получили от факультета ответы на 45 своих обращений. А еще интригуют, что все, что надо, у них задокументировано и на видео записано. И когда только успевают столько дел проворачивать?

Последний раз саму Алису общественности показывали в декабре. 21-го — на видео после экзамена по введению в психологию, на котором девочке поставили двойку, а папа устроил потасовку. Через несколько дней в блоге родители выложили другое видео, с упреком: мол, такому ребенку не дают учиться. В кадре Алиса смотрит в планшет, полулежа в кровати рядом с куклой. Рассказывает, что читает Фихтенгольца (известный математик), как раз сейчас про интегралы, и ей нравится.