О чем не рассказывает отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой

Тепляковы хотели остаться в Китае. Но что-то пошло не так

Итак, все знают Алису Теплякову. О ее папе Евгении мы тоже много знаем, но только с его слов. Рассказывает Евгений красиво, но документальных подтверждений не предоставляет. Имеет право. Но нам-то надо разобраться, что он за человек и насколько хорошо понимает, как его педагогическая методика может отразиться на детях.

МГУ: учился, но не защитился

Известно: Окончил два факультета МГУ - психологии (2008 год выпуска) и вычислительной математики и кибернетики (2012), оба с красным дипломом и средним баллом 5.0. Второе высшее получал параллельно с обучением в аспирантуре (2011), где специализировался на внутренней мотивации. (Из разных интервью.)

Что на самом деле: в соцсетях обвиняют Евгения, что он это просто придумал: мол, в базе данных выпускников вуза нет такой фамилии, не обнаруживаются его однокурсники, преподаватели не говорят, что учили его.

И все же на психфаке нам подтвердили: Евгений Тепляков окончил их факультет. Учился очно. Однако его оценки, работы, диплом являются персональными данными, оглашать которые не имеют права. Но уточнили, кандидатских диссертаций Тепляков у них не защищал.

- Те преподаватели, которые вели его дипломную работу и у которых он писал курсовые, говорили, что он был достаточно способным и занимался интересной разработкой проблем психологии мышления, - рассказывал заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ Александр Асмолов.

В Китае детишек с 2 - 3 лет усаживают учить иероглифы и решать примеры. Фото: who-stole-tarts/LiveJournal

Китай: соавтор исследований рака

Известно: «Решив уехать в Китай, подавал документы на большое количество специальностей и в итоге выиграл стипендию CAS-TWAS от Академии наук Китая. Ее могут получить только выпускники университетов из развивающихся стран (к которым КНР относит в том числе Россию и Беларусь). Сейчас Евгений погружен в биоинформатику - занят поиском лекарства от рака», - писал о земляке белорусский портал Onliner.by в 2013 году.

Что на самом деле: по упомянутой программе отбирают по конкурсу выпускников университетов. Те приезжают на четыре года и учатся по программе докторантуры в разных институтах КАН. Им оплачивают переезд и оформление визы плюс стипендия - 8000 юаней в месяц (94 тысячи рублей по нынешнему курсу). Язык обучения - английский или китайский. Срок - 4 года. По итогам программы можно защитить научную работу по самостоятельно проведенному исследованию и получить докторскую степень PhD.

Тепляковы переехали в Китай, когда Алисе был год. Девочка пошла в местный детский сад. Фото: who-stole-tarts/LiveJournal

В Китай Евгений приехал осенью 2013-го с женой Наталией и годовалой Алисой. Сначала семья жила в общежитии студгородка в Пекине, а потом перебралась на юг, в Гуанчжоу. Там Евгений попал в Институт биомедицины и здоровья. Его научным руководителем был Александр Струнников - известный русский профессор, который в КАН с 2011 года, работает в направлении разработки лекарства от рака по гранту. Работа со Струнниковым, судя по всему, у Теплякова ладилась. В различных научных источниках мы нашли несколько статей, где Евгений Тепляков значится в группе авторов лаборатории молекулярной эпигенетики Александра Струнникова.

Евгений получал стипендию 8 тысяч юаней (94 тысячи рублей) в месяц. Этих денег хватало, чтобы снимать просторную квартиру в новом жилом комплексе с бассейном. Фото: who-stole-tarts/LiveJournal

Ценный специалист или не очень?

Что конкретно делал Тепляков в лаборатории? Добился ли научных успехов? Вот как объяснили нам знающие люди. На PubMed (авторитетной базе медицинских и биологических публикаций на английском языке) Тепляков представляется как обработчик данных. Место проведения исследования - Китай. А в РИНЦ (российская база научных публикаций. - Ред.) такого автора нет. Это значит, что в России научных результатов Тепляков не показал, иначе хоть какие-нибудь тезисы с конференции молодых ученых попали бы в базу. Тем не менее обработка данных - вполне научная работа. Есть такое направление науки - биоинформатика, на стыке биологии и информатики. То есть Тепляков мог заниматься поиском маркеров рака в геноме человека, применяя вычислительные методы. Но подобные специалисты, не углубленные по профилю научной тематики, легко заменяемы. Не сошелся с руководителем лаборатории - уволят и наймут другого сотрудника.

Тепляковы хотели остаться в Китае. Но что-то пошло не так. Встретив 2017-й, Тепляковы вернулись обратно в Россию - уже впятером: в Гуанчжоу родились сын Хеймдалль и дочь Лея. Соседка по московской квартире, биолог из столичного НИИ, рассказала «КП», что Евгений делился с ней - мол, жду приглашения в Китай на защиту своей научной работы по молекулярной биологии. Но потом все сорвалось. Женщина предположила, что причина - в языке: работа была написана на английском, а нужно было на китайском. Можно было бы попробовать защититься в Москве, но тут тоже не подойдет английский. Переводить диссертацию Тепляков то ли не захотел, то ли потерял к докторской степени интерес.

КСТАТИ

Евгений Тепляков рассказывал, что еще до отъезда в Китай он работал в центре по изучению одаренности, креативности и интеллекта. Возможно, там и начала формироваться его педагогическая методика, о которой он никому не рассказывает? А уже в Китае, где детишек чуть ли не с 2 - 3 лет усаживают учить иероглифы и решать примеры, чудо-методика стала ранней и ускоренной?

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