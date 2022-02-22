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Общество22 февраля 2022 3:59

Посмотрите, как изменились объемы и вес продуктов за последние 15 лет

После новостей о чрезмерном «похудении» продтоваров сайт kp.ru решил повнимательнее присмотреться к обратной стороне упаковок
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Вес и объем продуктов в упаковках на прилавках магазинов изменился не в пользу покупателей.

Вес и объем продуктов в упаковках на прилавках магазинов изменился не в пользу покупателей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Интернет загудел о новом витке даунсайзинга — это когда производители снижают объемы продукта в упаковке, чтобы сохранить ту же цену. В одном из недавних материалов мы объяснили, почему так происходит. Если вкратце, то всему виной маркетинговая аксиома: покупатели не так остро переживают изменения размера упаковки, как рост цены.

С точки зрения закона все честно: не нравится — не покупай, или выбирай нужный товар в желаемом объеме. Благо ассортимент колоссальный. Вот только кошельки, а сейчас уже и счета на банковской карте, у людей пухнут от денег не так же быстро, как худеют упаковки.

Да и не замечает замотанный работой и бытовыми хлопотами житель мегаполиса, что он там взял с полки магазина: честный литр или хитрые 930 мл молока. К тому же многие сейчас заказывают доставку через приложения и сайты, а там вообще кликаешь бездумно.

Корреспондент kp.ru прошелся по супермаркетам и сфотографировал новые размеры упаковок, что называется, для истории. Также мы сравнили нынешние объемы и вес товара с тем, что выпускали 15 лет назад (см. «Конкретно»). Ведь именно в кризис 2008 года впервые начался даунсайзинг.

Заметили, как много стало на прилавках больших банок сметаны? На самом деле, еще 15 лет назад они были по 500 граммов.

Заметили, как много стало на прилавках больших банок сметаны? На самом деле, еще 15 лет назад они были по 500 граммов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Кефир теряет не только объем, но и жирность.

Кефир теряет не только объем, но и жирность.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Слева молоко 973 мл, а справа сливки 195 мл.

Слева молоко 973 мл, а справа сливки 195 мл.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Вот две упаковки питьевого йогурта. Та что справа, визуально больше, но по-факту проигрывает в объеме.

Вот две упаковки питьевого йогурта. Та что справа, визуально больше, но по-факту проигрывает в объеме.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще одна упаковка кефира.

Еще одна упаковка кефира.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Банка сгущенки потеряла 20-50 граммов, а что там продают в пакетах — сладкоежкам на смех. По 200 — 250 граммов…

Банка сгущенки потеряла 20-50 граммов, а что там продают в пакетах — сладкоежкам на смех. По 200 — 250 граммов…

Фото: Андрей АБРАМОВ

Все эти четыре плитки шоколада выпускаются фабриками одного холдинга и у всех разная граммовка.

Все эти четыре плитки шоколада выпускаются фабриками одного холдинга и у всех разная граммовка.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Уксус испаряется из бутылок.

Уксус испаряется из бутылок.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Поклонники энергетических напитков теперь будут «недополучать» своей дозы кофеина.

Поклонники энергетических напитков теперь будут «недополучать» своей дозы кофеина.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Честный литр сока нынче сыскать трудно.

Честный литр сока нынче сыскать трудно.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Все три банки хмельного выглядят одинаково. Просто на заводе не доливают.

Все три банки хмельного выглядят одинаково. Просто на заводе не доливают.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В минувший Новый год обратили внимание, что баночки икры стало хватать на меньшее количество бутербродов?

В минувший Новый год обратили внимание, что баночки икры стало хватать на меньшее количество бутербродов?

Фото: Андрей АБРАМОВ

Упаковки подсолнечного масла по 810 мл пока редкость.

Упаковки подсолнечного масла по 810 мл пока редкость.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Детская упаковка сока всегда была 0,2 л, а теперь появились такие вариации.

Детская упаковка сока всегда была 0,2 л, а теперь появились такие вариации.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Интересно, на родине макарон в Италии тоже худеют упаковки?

Интересно, на родине макарон в Италии тоже худеют упаковки?

Фото: Андрей АБРАМОВ

Фасованные по пакетам для варки крупы давно уже избавились от «лишних» граммов. Теперь очередь цельных упаковок.

Фасованные по пакетам для варки крупы давно уже избавились от «лишних» граммов. Теперь очередь цельных упаковок.

Фото: Андрей АБРАМОВ

И опять хитрость: меньшая по весу упаковка больше визуально.

И опять хитрость: меньшая по весу упаковка больше визуально.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Фасованные по пакетам конфеты были по 250 граммов.

Фасованные по пакетам конфеты были по 250 граммов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Наши коты тоже стали недоедать. Пакет рагу раньше был 100 граммов, а теперь мурзатые невольно перешли на диеты.

Наши коты тоже стали недоедать. Пакет рагу раньше был 100 граммов, а теперь мурзатые невольно перешли на диеты.

Фото: Андрей АБРАМОВ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

- В 2008 году на полках супермаркетов было около 10% продуктов уменьшенного объема, сейчас с точностью до наоборот, — говорит маркетолог Валерия Павлова. — Даунсайзингу прежде всего подвержены продукты, вес и объем которых потребитель точно не знает, либо не считает потерю критичной, так как объем и без того большой. Например, в СССР упаковка творога была 250 граммов, в России сначала стала 200 граммов, а теперь 180. Но о том, что творог «похудел», знают по большей части поклонники старых кулинарных книг.

Плитка шоколада визуально все та же, но граммовка изменилась. С молоком другая история: всегда был литр, либо маленький пакет 0,5. Сейчас покупатель видит молоко 0,9 литра, но от этого не страдает. Потому что если в семье пьют молоко только на завтрак с кофе, то эти 100 мл и так прокисали.

У производителей мясной и кондитерской продукции есть преимущество. В колбасу можно перемолоть больше шпика и костной муки, а в сладкое добавить растительные жиры, крахмал и замаскировать ароматизаторами и добавками это безвкусие.

Еще одна уловка — снижение жирности. Сливочное масло по советскому ГОСТу было 82,5%. Сейчас ГОСТ есть на 72,5%, но не запрещено производить и меньшей жирности вроде 62,5%. Классический рецепт майонеза 80% жирности, у нас продают 25 — 67%. Творог и прочие молочные продукты завлекают покупателей 1% жирности на упаковке, спекулируя, что все сейчас за ЗОЖ. Но ведь самое ценное и дорогое, что есть в молочных продуктах это жир. Жирные сметана, молоко всегда вкуснее и дороже.

Не последнее слово в даунсайзинге сказали и торговые сети. Раньше магазины просто были посредниками в цепочке завод — покупатель, теперь они диктуют условия отпускных цен производителям. Иначе на полки не поставим и продавать не будем! Поэтому не удивляйтесь, если пакет молока одного и того же комбината в одном магазине все еще 1 литр, а в другом уже 0,9.

КОНКРЕТНО

Объем и вес товара до 2008 года VS в 2022 году

Молоко, кефир и другие молочные напитки 500 мл, 1 л— 430, 465 и 900, 925, 930, 950, 973 мл

Пачка творога 200 и 250 г — 180 г

Сливочное масло 200 г — 180 г

Банка сгущенки 400 г — 360, 370 г

Минеральная и газированная вода (в т.ч. сладкая) 500 мл, 1 л, 1,5 л, 2 л — 449, 450, 470, 900, 930 мл, 1,25 л

Упаковка майонеза 400, 800 г — 220, 230, 372, 675, 744 г

Белый хлеб, батон 400 г — 300, 350, 380 г

Ржаной хлеб, «кирпичик» 700 г — 300, 350, 425, 500 г

Крупы (гречка, рис, манка, пшено, перловка и т.д.) 1 кг — 800, 850, 900 г

Макароны, пачка 500 г — 400, 450 г

Растительное масло 1 л — 810, 900 мл

Плитка шоколада 100 г — 80, 82, 87, 90, 95 г

Растворимый кофе, банка 50, 100, 200, 400 г — 46, 80, 90, 160, 190 г

Сметана, банка 250 и 500 г — 175, 180, 300, 315, 350 г

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