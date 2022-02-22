Посмотрите, как изменились объемы и вес продуктов за последние 15 лет

Вес и объем продуктов в упаковках на прилавках магазинов изменился не в пользу покупателей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Интернет загудел о новом витке даунсайзинга — это когда производители снижают объемы продукта в упаковке, чтобы сохранить ту же цену. В одном из недавних материалов мы объяснили, почему так происходит. Если вкратце, то всему виной маркетинговая аксиома: покупатели не так остро переживают изменения размера упаковки, как рост цены.
С точки зрения закона все честно: не нравится — не покупай, или выбирай нужный товар в желаемом объеме. Благо ассортимент колоссальный. Вот только кошельки, а сейчас уже и счета на банковской карте, у людей пухнут от денег не так же быстро, как худеют упаковки.
Да и не замечает замотанный работой и бытовыми хлопотами житель мегаполиса, что он там взял с полки магазина: честный литр или хитрые 930 мл молока. К тому же многие сейчас заказывают доставку через приложения и сайты, а там вообще кликаешь бездумно.
Корреспондент kp.ru прошелся по супермаркетам и сфотографировал новые размеры упаковок, что называется, для истории. Также мы сравнили нынешние объемы и вес товара с тем, что выпускали 15 лет назад (см. «Конкретно»). Ведь именно в кризис 2008 года впервые начался даунсайзинг.
Заметили, как много стало на прилавках больших банок сметаны? На самом деле, еще 15 лет назад они были по 500 граммов.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Кефир теряет не только объем, но и жирность.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Слева молоко 973 мл, а справа сливки 195 мл.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Вот две упаковки питьевого йогурта. Та что справа, визуально больше, но по-факту проигрывает в объеме.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Еще одна упаковка кефира.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Банка сгущенки потеряла 20-50 граммов, а что там продают в пакетах — сладкоежкам на смех. По 200 — 250 граммов…
Фото: Андрей АБРАМОВ
Все эти четыре плитки шоколада выпускаются фабриками одного холдинга и у всех разная граммовка.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Уксус испаряется из бутылок.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Поклонники энергетических напитков теперь будут «недополучать» своей дозы кофеина.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Честный литр сока нынче сыскать трудно.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Все три банки хмельного выглядят одинаково. Просто на заводе не доливают.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В минувший Новый год обратили внимание, что баночки икры стало хватать на меньшее количество бутербродов?
Фото: Андрей АБРАМОВ
Упаковки подсолнечного масла по 810 мл пока редкость.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Детская упаковка сока всегда была 0,2 л, а теперь появились такие вариации.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Интересно, на родине макарон в Италии тоже худеют упаковки?
Фото: Андрей АБРАМОВ
Фасованные по пакетам для варки крупы давно уже избавились от «лишних» граммов. Теперь очередь цельных упаковок.
Фото: Андрей АБРАМОВ
И опять хитрость: меньшая по весу упаковка больше визуально.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Фасованные по пакетам конфеты были по 250 граммов.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Наши коты тоже стали недоедать. Пакет рагу раньше был 100 граммов, а теперь мурзатые невольно перешли на диеты.
Фото: Андрей АБРАМОВ
СЛОВО ЭКСПЕРТУ
- В 2008 году на полках супермаркетов было около 10% продуктов уменьшенного объема, сейчас с точностью до наоборот, — говорит маркетолог Валерия Павлова. — Даунсайзингу прежде всего подвержены продукты, вес и объем которых потребитель точно не знает, либо не считает потерю критичной, так как объем и без того большой. Например, в СССР упаковка творога была 250 граммов, в России сначала стала 200 граммов, а теперь 180. Но о том, что творог «похудел», знают по большей части поклонники старых кулинарных книг.
Плитка шоколада визуально все та же, но граммовка изменилась. С молоком другая история: всегда был литр, либо маленький пакет 0,5. Сейчас покупатель видит молоко 0,9 литра, но от этого не страдает. Потому что если в семье пьют молоко только на завтрак с кофе, то эти 100 мл и так прокисали.
У производителей мясной и кондитерской продукции есть преимущество. В колбасу можно перемолоть больше шпика и костной муки, а в сладкое добавить растительные жиры, крахмал и замаскировать ароматизаторами и добавками это безвкусие.
Еще одна уловка — снижение жирности. Сливочное масло по советскому ГОСТу было 82,5%. Сейчас ГОСТ есть на 72,5%, но не запрещено производить и меньшей жирности вроде 62,5%. Классический рецепт майонеза 80% жирности, у нас продают 25 — 67%. Творог и прочие молочные продукты завлекают покупателей 1% жирности на упаковке, спекулируя, что все сейчас за ЗОЖ. Но ведь самое ценное и дорогое, что есть в молочных продуктах это жир. Жирные сметана, молоко всегда вкуснее и дороже.
Не последнее слово в даунсайзинге сказали и торговые сети. Раньше магазины просто были посредниками в цепочке завод — покупатель, теперь они диктуют условия отпускных цен производителям. Иначе на полки не поставим и продавать не будем! Поэтому не удивляйтесь, если пакет молока одного и того же комбината в одном магазине все еще 1 литр, а в другом уже 0,9.
КОНКРЕТНО
Объем и вес товара до 2008 года VS в 2022 году
Молоко, кефир и другие молочные напитки 500 мл, 1 л— 430, 465 и 900, 925, 930, 950, 973 мл
Пачка творога 200 и 250 г — 180 г
Сливочное масло 200 г — 180 г
Банка сгущенки 400 г — 360, 370 г
Минеральная и газированная вода (в т.ч. сладкая) 500 мл, 1 л, 1,5 л, 2 л — 449, 450, 470, 900, 930 мл, 1,25 л
Упаковка майонеза 400, 800 г — 220, 230, 372, 675, 744 г
Белый хлеб, батон 400 г — 300, 350, 380 г
Ржаной хлеб, «кирпичик» 700 г — 300, 350, 425, 500 г
Крупы (гречка, рис, манка, пшено, перловка и т.д.) 1 кг — 800, 850, 900 г
Макароны, пачка 500 г — 400, 450 г
Растительное масло 1 л — 810, 900 мл
Плитка шоколада 100 г — 80, 82, 87, 90, 95 г
Растворимый кофе, банка 50, 100, 200, 400 г — 46, 80, 90, 160, 190 г
Сметана, банка 250 и 500 г — 175, 180, 300, 315, 350 г
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