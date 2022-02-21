Мир на грани. Что изменится после признания независимости ДНР и ЛНР

В Донецке празднуют признание ЛДНР Россией. Фото: REUTERS

После заседания Совбеза о признании республик Донбасса KP.RU обратилась за комментарием к политологу Марату Баширову.

- Какие риски признания нами ДНР и ЛНР?

- Последние доклады президенту о военной ситуации в Донбассе были, видимо, такими, что он решил рассмотреть вопрос о признании республик. На чашу весов легли расчеты потенциальных потерь среди мирного населения, если Украина начнет вторжение в жилые кварталы Донецка и Луганска. Армия Украины не зря проделала проходы в минных полях. Чтобы войти и начать зачистки.

- Что это значило бы?

- Потери исчислялись бы десятками тысяч. Мы предотвратили гуманитарную катастрофу. Наше население не простило бы бездействия. Остановить можно было двумя способами. Либо Запад останавливает Зеленского и убирает своих советников и поставки оружия. Либо мы обеспечиваем принуждение к миру.

- Но мы должны оставаться в правовом поле.

- Должны. Поэтому вместе с признанием ДНР и ЛНР у нас появляется юридическое основание оказать помощь Донбассу. И не дать возможности напасть.

- Войска наши войдут в Донецк и Луганск?

- Не уверен, что войска войдут. Но будет радиоэлектронное подавление. Закрытое небо. Поставка современных вооружений. Этого хватит, чтобы защищать границы республик. И этого, может быть, хватит, чтобы республикам восстановить свою территорию в границах 2014 года.

- Но Запад обложит нас санкциями!

- Это удар в обе стороны. Мы можем перейти на свой или китайский аналог банковских расчетов. И не уверен, что будут энергосанкции - это разрушение энергорынка Европы. Что выгодно США, но не Европе.

- А риски, о которых говорил Мишустин?

- Это продовольственная, транспортная и энергобезопасность. И доступ к высоким технологиям. Тут мы можем рассчитывать на доброго соседа - Китай. И санкции по технологиям не работают, как отключение межбанковских расчетов. Там все долгосрочное.

- Топливо?

- Разведанных нефти и газа нам хватит на свое самообеспечение. А накопленных денежных запасов - на три годовых бюджета. И часть газа продадим Китаю.

- Взвешивали до последнего?

- Да. Последними каплями стало проникновение двух БТР Украины на территорию России и заявления Зеленского о ядерном оружии.

В понедельник Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы ЛДНР присутствовали при этом. Тогда же политики расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.

За несколько часов до судьбоносного решения президент провел встречу с Советом безопасности. Обсуждали один единственный вопрос: признавать или нет. Все руководство страны согласилось, что Украина не готова решить проблему Донбасса по-хорошему, поэтому для защиты людей надо заявить о независимости республик.