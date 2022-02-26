Секретные записи Крупской о последних днях жизни Ленина: «Глухо стонал»

153 года назад родилась Надежда Крупская, жена и боевой товарищ Владимира Ленина Фото: ТАСС

14 февраля 1869 года по старому стилю (26 февраля - по новому) в столице Российской империи в дворянской семье Константина Крупского и Елизаветы Тистровой появилась на свет девочка Надя. 29 лет спустя она, уже революционерка, вступила в церковный брак с сосланным в село Шушенское марксистом Владимиром Ульяновым-Лениным.

В предыдущих номерах еженедельника «КП» мы опубликовали медицинский детектив о реальной причине смерти Ленина. А Надежда Константиновна была с Владимиром Ильичом до его последних минут. Сразу после смерти мужа и вождя мировой революции она оставила записи о том, что происходило с Лениным накануне его кончины. Долгое время эти свидетельства находились под грифом «секретно».

«КП» ознакомилась с этими документами в Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ).

Юная Наденька Крупская. Встреча с Володей Ульяновым, годы борьбы и тревог еще впереди... Фото: Wikimedia Commons

Потеря речи, усиление паралича

Свои записи Надежда Константиновна озаглавила «Последние полгода жизни Владимира Ильича». Но при этом охватывает в них финальные 10 месяцев. Называет его либо В. И., либо - реже - Ильич.

«Последняя болезнь В. И. разразилась 9 марта 1923 года, - начинает Крупская. - Она выразилась в потере речи, в усилении паралича правой руки и ноги, захватила отчасти и левую сторону. В. И. долго не мог направлять действия левой руки».

До июля 1923-го шло ухудшение.

«Этот период связан с тяжелыми физическими страданиями и тяжелыми нервными возбуждениями, - подчеркивает Крупская. - В июле было желудочное заболевание с повышением температуры».

Но потом супруга основателя СССР фиксирует непрерывное улучшение, «хоть и очень медленное».

Отмечая опасность первого периода, Надежда Константиновна пишет:

«Больного было нельзя оставить ни на минуту одного. При нем постоянно была сестра. К нему постоянно входил дежурный врач, были беспрерывные консультации».

Жена лидера партии большевиков указывает, что все сестры были «опытные, внимательные, заботливые». А одна из них, Е. И. Фомина, выхаживала лидера революции в 1918 году, когда его ранили.

«Ильич в июле сбежал»

С июля у пациента № 1 «явился нормальный крепкий сон, вошел в норму желудок, стала правильнее работать левая рука». Ленин смог сначала сидеть, затем «ходить, опираясь на санитара, а потом и сам, с палочкой».

«Стала улучшаться речь, - вспоминает Крупская, - В. И. много шутил, смеялся. Даже напевал иногда Интернационал, Червоный штандар (польская рабочая песня. - Ред.), В долине Дагестана (казачий романс. - Ред.)».

В итоге «Ильич у нас в июле сбежал». Ленин с младшей сестрой Марией Ильиничной и с Крупской жили в Горках в большом доме, а рядом во флигеле поселился управляющий совхозом, бывший рабочий, которого Ульянов знал еще с 1891 года по Самаре, Алексей Андреевич Преображенский.

«Услышал Ильич, рванулся туда, помогли ему взобраться по лестнице, - пишет Крупская. - Крепко обнял его, сел и начал говорить. Слов у Ильича не было, мог говорить только «вот», «что», «идите», но была богатейшая интонация, богатейшая мимика. Мария Ильинична, я, санитары все больше понимали Ильича. Но у Преображенского больное сердце. Побелел он весь, губы трясутся, а Ильич все рассказывает про переживаемое».

Специалист по восстановлению речи за пару дней до смерти В. И. полагал, что «он, в сущности, уже говорит, у него нет только памяти на словесные образы слов».

Во флигеле у самарского товарища по борьбе Ленин пробыл три дня, сбежав от врачей, сестер, от больничного режима.

До обострения болезни, 1922 год: Ленин и Крупская в Горках у телескопа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Потребовал, чтобы не ходили врачи»

«31 июля последний раз у него было возбуждение, - вспоминает Крупская. - Потребовал, чтобы не ходили к нему больше врачи. Потом пускал к себе некоторое время проф. Осипова, но разговоры о болезни не допускались. На В. Н. Розанова и Ф. А. Гетье, лечивших его раньше, он смотрел не как на врачей, а как на добрых знакомых. Не как на доктора, а как на товарища смотрел на Владимира Александровича Обуха».

Последние месяцы медики наблюдали В. И. лишь из соседней комнаты, пишет Надежда Константиновна. И признает, что муж «стал тяготиться и сестрами милосердия», «видно было, что их присутствие ему тяжело».

«Рассматривал календарь Коминтерна»

Надежда Константиновна пишет, что в Горки привозили, кроме газет, и все вновь выходящие книжки.

«Любил, чтобы вечером читали ему что-нибудь вслух, - вспоминает Крупская. - Читали усиленно Демьяна Бедного, стихи из сборника революционных стихотворений, Беранже, несколько вечеров подряд «Мои университеты» Горького. Отложил В. И. себе Джека Лондона, попробовали читать, но сразу наткнулись на подкрашенный такой махровой буржуазной моралью рассказ, что В. И. только засмеялся и рукой махнул».

Когда Ленину передали изданный Коминтерном стенной календарь, вождь подолгу его рассматривал. Но вот «со свиданиями дело налаживалось плохо». Крупская отмечает:

«Спрашивали, не хочет ли он повидать Бухарина, который раньше чаще других бывал у нас, или кого-нибудь еще из товарищей, близко связанных по работе, он отрицательно качал головой, зная, что это будет непомерно тяжело».

Надежда Константиновна вспоминает, что в сентябре и октябре на прогулки ездили много:

«В. И. любил лес, простор, указывал, куда ехать. Местность он знал хорошо. В солнечные дни товарищи брали с собой ружья. Раза два брали собак. Видели несколько раз лису, зайчишку».

Супруга вождя раз в неделю отправлялась в Москву.

«В начале октября В. И. собрался со мной ехать в город, - пишет Крупская. - Врачи боялись, как бы он не захотел там остаться, мы отговаривали его, но он отправился в гараж, сел в машину и настоял, чтобы ехать в Москву. Там обошел все комнаты, зашел к себе в кабинет, разобрал свои тетрадки, отобрал три тома Гегеля, заглянул в Совнарком, потом захотел поехать по городу. На другой день стал торопить ехать обратно в Горки».

Больше разговоров о Москве не было.

Этот приезд Ленина в столицу оказался последним.

Один из мартовских бюллетеней 1923 года о болезни Ленина. Фото: РГАНИ

«В понедельник пришел конец»

17 января 1924 года жена основателя СССР отметила особо.

«Начиная так с четверга стало чувствоваться, что что-то надвигается: вид стал у В. И. ужасно усталый и измученный, - зафиксировала Крупская. - Он часто закрывал глаза, как-то побледнел. А главное, у него как-то изменилось выражение лица. Стал какой-то другой взгляд, точно слепой. Но на вопрос, не болит ли что, отвечал отрицательно».

В субботу, 19 января, Ленин стал объяснять Николаю Семеновичу (Попову, личному врачу. - Ред.), что видит плохо. Тот «посмотрел ему глаза, сказал, что у него конъюнктивит, надо промыть глаза борной, очистить желудок и завести темные очки».

В воскресенье, 20 января, пригласили профессора Авербаха. Как вспоминает Крупская, В. И. встретил его очень ласково, охотно отвечал на все вопросы, немного успокоился.

Но наступило 21 января.

«В понедельник пришел конец. В. И. утром еще вставал два раза, но тотчас ложился опять, - пишет Надежда Константиновна. - Часов в 11 попил черного кофе и опять заснул. Время у меня спуталось как-то. Когда он проснулся вновь, уже не мог совсем говорить. Дали ему бульон и опять кофе, он пил с жадностью. Потом успокоился немного, но вскоре заклокотало у него в груди. Все больше и больше клокотало».

Бессознательнее становился взгляд:

«Владимир Александрович (Обух) и Петр Петрович держали его почти на весу на руках, временно он глухо стонал, судорога пробегала по телу, - пишет Крупская. - Я держала его сначала за горячую мокрую руку, потом только смотрела, как кровью окрасился платок, как печать смерти ложилась на мертвенно побледневшее лицо. Проф. Ферстер и д-р Елистратов впрыскивали камфору, старались поддерживать искусственное дыхание. Ничего не вышло, спасти нельзя было».

Владимира Ленина не стало в 18.50 21 января 1924 года.

Надежда Крупская пережила мужа на 15 лет.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Надежда КРУПСКАЯ родилась 14 (26) февраля 1869 года в Санкт-Петербурге, после смерти отца, поручика К. И. Крупского, находилась под опекой Николая Уткина, который поддерживал контакты с Карлом Марксом. По окончании с золотой медалью гимназии Оболенской училась на Бестужевских курсах, вступила в марксистский кружок. Преподавала в Петербургской воскресной школе, в 1894-м познакомилась с Владимиром Ульяновым, с которым создавала Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Последовала за ним в ссылку (где вступила в брак и в РСДРП), а затем и в эмиграцию. В 20-е годы была членом ЦК и заместителем наркома просвещения, некоторое время открыто пикировалась со Сталиным. Скончалась 27 февраля 1939 года, на следующий день после 70-летия, от воспаления брюшины.