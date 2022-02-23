Слезы и счастье Олимпиады-2022: Трагедия Валиевой, триумф Большунова, горечь "деревянных" медалей

После срыва Камилы в произвольной программе слез не скрывали ни она сама, ни Этери Тутберидзе, ни хореограф Даниил Глейхенгауз. Фото: Aleksandra SZMIGIEL/REUTERS

Убийство мечты

Перед глазами все стоит картина рыдающей девочки, отчего тоже наворачиваются слезы. Только что она рассталась со своей мечтой и не знает, как жить дальше… Все то, что произошло на Олимпиаде с Камилой Валиевой, никакого отношения к спорту вообще не имеет. И эта атака на 15-летнего ребенка - по сути сведение счетов. И не только с нашими спортсменами, но и с нашей страной.

То, что это была хорошо спланированная акция, теперь уже нет никаких сомнений. Декабрьский допинг-тест Валиевой, в котором был обнаружен злосчастный триметазидин, врачи еще называют его «фуфломицин», всплыл очень вовремя. Аккурат после великолепной победы наших фигуристов в командных соревнованиях. И пошло-поехало.

Валиеву то отстраняли, то допускали к тренировкам, а потом был настоящий суд, на котором взрослые дяди и тети совершенно серьезно судили 15-летнего ребенка. И только поняв всю нелепость этой ситуации, арбитры разрешили фигуристке выступить в одиночных соревнованиях. Но и тут МОК, который по идее, наоборот, должен отстаивать олимпийские идеалы, подкинул дровишек в огонь, заявив, что медаль Валиевой все равно не дадут, а если она займет призовое место, то и публичного награждения остальных участников не будет.

То, что Камила не снялась с соревнований, уже чудо. И то, что, пусть даже с ошибкой, выиграла короткую программу, - чудо вдвойне. Но моральных сил у девочки на финальный прокат уже не хватило. В произвольной программе Валиева была сама не своя. Из маленькой волшебницы как будто выпустили дух, и смотреть на это уже было невозможно.

Но и тогда издевательства над нашей фигуристкой не закончились: организаторы не пригласили ее выступать в показательных выступлениях, хотя она была четвертой, а обычно на завершающем балу фигуристов участвуют по шесть лучших в каждом виде - одиночников и пар.

Александра Трусова: уходя, не ушла... Фото: Eurosport Russia/YouTube

Что дальше?

Увы, на этом фигурная трагедия не закончилась. «Дело Валиевой» еще будет разбираться в суде. Будет проходить расследование, как запрещенный препарат, да еще в таких микроскопических дозах, мог попасть в организм спортсменки. Пока одной из рабочих версий ее адвокатов является вариант, что запрещенный препарат попал в организм фигуристки из посуды ее дедушки, который каждый день отводит Камилу на тренировки. Но дедушке теперь скорее нужен не триметазидин, а валидол. Да и вообще трудно представить, что происходит сейчас в семье замечательной фигуристки.

Но пострадавших в этой ситуации может быть множество. Уже пошел накат на Этери Тутберидзе, которая - цитируем обличителей - «ради своей выгоды и славы издевается над детьми». Да и вся ее школа в «Хрустальном», где «маршируют стойкие оловянные солдатики от фигурного катания», теперь оказалась под большим ударом.

Мало того, этот скандал с Валиевой может перепахать правила всего фигурного катания. Уже давно ходили слухи, что международная федерация собирается повысить возрастной ценз фигуристам-одиночникам с 15 до 17 лет. И теперь об этом говорят почти как о решенном вопросе. Скорее всего, уже на следующей Олимпиаде не смогут выступать такие юные звездочки, как Валиева. Детской сказке нет места в этом жестком мире современного спорта, где для достижения победы надо вывернуться наизнанку. Но и при этом тебе ничего не гарантировано.

Перед талантом, красотой и железным характером новой олимпийской чемпионки Анны Щербаковой можно встать на колени. Фото: Evgenia NOVOZHENINA/REUTERS

Кстати, и 17 лет - это отнюдь не тот возраст, когда психика может переварить такое колоссальное напряжение. Мы все видели, что произошло после окончания соревнований с серебряной призеркой Сашей Трусовой. 17-летняя «королева четверных» оттолкнула Этери Тутберидзе и закатила истерику: «Так нельзя, я не могу, у них у всех золотые медали, а у меня нет! Не буду, не буду…» Увы, точно такой же срыв четыре года назад на Олимпиаде в Пхенчхане случился и у другой воспитанницы Тутберидзе Евгении Медведевой, которая проиграла Алине Загитовой. После этого появляются мысли: а стоят ли того олимпийские медали и надо ли вообще класть жизнь на столь сомнительные достижения?

Ответа нет…

СЮРПРИЗЫ И ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ

Александр Большунов стал героем лыжной программы Игр. Фото: Jon Olav NESVOLD/Global Look Press

Но если драма Камилы Валиевой открыла нам темную сторону Олимпийских игр, то мы увидели и светлую. А в роли белого волшебника выступил наш лыжник Александр Большунов.

Уникальный российский лыжник взял быка за рога с первой же гонки, буквально раздавив всех своих хваленых соперников в скиатлоне. Все было так убедительно, что даже норвежцы притихли. Пытались, правда, соорудить протест, мол, Большунов во время переодевания лыж положил палочки поперек бокса Клебо. Но это выглядело смешно, потому что знаменитый викинг потерялся где-то в пекинском тумане, проиграв Большунову 9 минут. «Полная ж...па!» - сказал тогда Клебо. А вместе с ним в дистанционных дисциплинах провалились и все другие норвежцы. Что же произошло с ними?

А сказка для лыжников из страны троллей закончилась, когда у них отняли волшебный эликсир. Оказалось, что китайские власти на таможне не пропустили огромный груз допинга, который везла сборная Норвегии под видом лекарств для своих «астматиков». А после того как волшебное преимущество норвежцев улетучилось, еще актуальнее встал вопрос с коррупцией во Всемирном антидопинговом агентстве ВАДА, выборочно раздающем терапевтические исключения.

Главное, чтобы костюмчик не парусил

«Серебро» на наших прыгунов с трамплина буквально свалилось с небес: в смешанных командных соревнованиях за «матерчатый допинг» дисквалифицировали спортсменок сразу четырех сборных. Девушки из Норвегии, Японии, Германии и Австрии мухлевали с размерами костюмов, которые парусили в полете. Как говорят специалисты, 2 - 3 сантиметра лишней ткани позволяют лететь на 5 метров дальше. Нарушительницы пытались оправдаться тем, что они просто «похудели», потому что в Пекине плохо кормят… А наши соревновались по-честному. И завоевали первую за 54 года медаль в этом виде спорта.

Гуд-бай, Вик Уайлд?

35-летний Вик Уайлд: несмотря ни на что, достойно завершил карьеру. Фото: Dylan MARTINEZ/REUTERS

А эта зимняя сказка получилась с красивым, но все же грустным концом.

Помните, как 8 лет назад во время Олимпиады в Сочи-2014 мы все восхищались этой красивой парой сноубордистов? Получивший российское гражданство американец Вик Уайлд и его красавица жена Алена устроили семейный подряд. Вик сенсационно выиграл два «золота», а Алена - «бронзу». Но с тех пор утекло много воды от несколько раз растаявшего снега. В прошлом году пара рассталась, и Уайлд засобирался на пенсию, заявив, что Олимпиада ему уже неинтересна. Но в Пекин Уайлд все же поехал - один, так как Заварзина уже завершила карьеру. А там 35-летний легионер тряхнул стариной, завоевав «бронзу» в параллельном слаломе-гиганте. После финиша Вик заявил, что он остается в России и ему очень нравится Москва.

Заварзина своеобразно поздравила своего бывшего мужа, с которым прожила 10 лет.

- Если бы он все проиграл, то мне было бы не по себе. Я рада, что у него «бронза». Это единственное, что поддерживает мой дух. Вик прошел через огонь и воду. Ему тяжело было последние четыре года. Хоть что-то хорошее у него в жизни сейчас будет происходить, - передала привет своему бывшему мужу Алена, с которым они теперь скользят по жизни в разные стороны.

Горечь деревянной медали

- Худшее, что может случиться на Олимпиаде, - это четвертое место, деревянная медаль. Моя вина, что не смог вырезать финиш, - чуть не плача, говорил Семен Елистратов после эстафеты шорт-трека, где наши проиграли третьему призеру, итальянцам, 0,009 секунды. Для сравнения: человек мигает за 0,05 секунды, то есть почти в пять раз дольше.

Похожая ситуация случилась и с конькобежцем Сергеем Трофимовым, отставшим на дистанции 5000 м от третьего места на 0,39 секунды. Но и у него отлегло, когда он завоевал «серебро» в командной гонке.

Наталье Непряевой до «бронзы» в личной гонке не хватило всего 0,1 секунды. Фото: Hendrik SCHMIDT/Global Look Press

Не менее обидная ситуация произошла с лыжницей Натальей Непряевой, когда ей не хватило до 3-го места в гонке на 10 км 0,1 секунды. А теперь представьте себе, что это расстояние на 10-километровой дистанции при их скорости составляет порядка 50 см. Но и эту непруху Непряева смогла переломить, завоевав в Пекине еще несколько наград, в том числе и «золото» в эстафете. У них с Большуновым полный комплект медалей Пекина-2022 - есть и «золото», и «серебро», и «бронза».

P.S. После всего этого так и хочется сказать: а может, черт с ними, со всеми этими медалями? И нужны ли нам вообще эти Игры, которые, если еще не стали антиолимпийскими, то уже выходят на финишную прямую своего отрицания и абсурда. Или все-таки, если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно?

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