Первая реакция: Мировые лидеры говорят о признании Россией ДНР и ЛНР

Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР Фото: REUTERS

Из мировых столиц поступает первая реакция глав государств, правительств и международных организаций на признание Россией ДНР и ЛНР.

«Мы ожидали подобного шага со стороны России… Президент Байден вскоре подпишет указ, запрещающий американцам инвестиции и торговые операции в т.н. ДНР и ЛНР Украины», - сообщила пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск будет готов признать ЛНР и ДНР.

«Решение России – это залог прекращения братоубийственного безумия», - заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Абхазия поддерживает признание республик Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

Главы Еврокомиссии и Евросовета сочли признание «вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности Украины». Они пообещали санкции в ответ на это решение.

Польский премьер Матеуш Моравецкий использовал более резкую словесную риторику, назвав решение Москвы «актом агрессии против Украины».

В МИД Италии посетовали на то, что решение российских властей «создаст препятствия для дипломатического разрешения ситуации на Украине». При этом в Риме почему-то решили не вспоминать про препятствия, которые все эти годы создавал Киев на пути к миру в Донбассе.

Слова поддержки произнес министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд. Он адресовал их Украине.

Ничего нового не сказали в Латвии: глава МИД республики потребовал немедленного введения санкций против России.

Британский премьер Борис Джонсон считает, что признав ЛНР и ДНР, Россия «нарушила международное право».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отменил поездку в Демократическую Республику Конго. Пресс-служба Организации объяснил отказ от поездки «ухудшающейся ситуацией на Украине», а не признанием Россией республик Донбасса.

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