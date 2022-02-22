Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР: прямая онлайн-трансляция

Депутаты на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Государственная дума РФ ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). После нижней палаты рассмотрение данного вопроса пройдет в Совете Федерации. Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию заседания.

Ранее соответствующие документы единогласно приняли в парламентах Донецкой и Луганской народных республиках. Комитеты Государственной думы по международным делам и по делам СНГ рекомендовали Госдуме РФ ратифицировать данные договоры.

Напомним, Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи Москвы с республиками Донбасса заключаются на десять лет, а прекратить действие данных документов возможно не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода. Как писал сайт kp.ru, соответствующие соглашения дают право на совместную оборону. В тексте уточняется, что Россия и республики могут использовать военную инфраструктуру, а также строить военные базы на территориях друг друга.

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