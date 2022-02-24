Бес попутал?

Епископ Паоло Пецци уже вошел в историю. Как минимум — скандальную. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Под занавес прошедшего 2021 года, 30 декабря, «Комсомольская правда» опубликовала материал «Дельцы в сутанах», посвященный набирающему обороты финансовому скандалу, связанному с нынешним руководством Архиепархии Римско-католической церкви в России. Этой публикации предшествовала серия материалов, появившихся в СМИ Италии, Бельгии, Франции, Великобритании, раскрывающие обстоятельства этой странной, и довольно дурно пахнущей ситуации с участием церковного руководства католиков в России.

Чем же привлекли европейских коллег финансовые отношения католиков в Москве? Рассказала Лаура Тейсен, журналист европейского издания «Brussels Says».

ШЕСТЬ ТЫСЯЧ «КВАДРАТОВ» В СЕРДЦЕ МОСКВЫ

Напомним историю вопроса. В 2013 году по инициативе Архиепархии Божией Матери в Москве в лице тогдашнего Канцлера Игоря Ковалевского был заключен договор между Архиепархией и МПХ «Мосинвест-Сибирь» о сотрудничестве для решения проблемы передачи Архиепархии в ее собственность четырех строений в самом центре Москвы, по адресу Милютинский переулок, 18, входящих в исторический ансамбль храмового комплекса «Римско-католической церкви Св. Апостолов Петра и Павла, что на Лубянке». Чтобы непосвященному читателю было понятно, речь шла о том, чтобы вернуть римско-католической церкви здания и строения общей площадью более 6000 кв. метров, занимаемые на тот момент различными учреждениями и ведомствами города Москвы.

Далеко не все обитатели зданий в центре столицы готовы были освободить их и съехать. Например, против передачи в собственность Архиепархии четырех строений, принадлежащих на тот момент городу, выступили сразу четыре департамента Правительства Москвы. Для всех было ясно, что существовал огромный риск проигрыша данного дела в суде, а это означало что многолетняя работа МПХ «Мосинвест-Сибирь» и огромные затраты на адвокатов, архивные изыскания, сбор и подготовку документов, проведение экспертиз, ведение переговоров в федеральных и городских органах власти – могут оказаться напрасными и никогда не будут возмещены.

Таким образом, на плечи МПХ «Мосинвест-Сибирь» легли все расходы, необходимые для реализации целей договора. Кроме того компания «Мосинвест-Сибирь» должна была выполнить всю работу по получению выписок из ЕГРН, формированию комплекта архивных правоустанавливающих документов на нежилые строения комплекса в Милютинском переулке, по подготовке всего комплекта документов, прилагаемых в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.04.2011 к Заявлению о передаче в собственность Архиепархии указанного недвижимого имущества, а также выполнить условия Протокола соглашения о проведении взаимных расчетов, компенсаций и платежей.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» ИЛИ СПЕКУЛЯЦИЯ?

Тем не менее 1 июня 2017 года Арбитражный суд города Москвы вынес решение в пользу Архиепархии, передав в ее собственность 4 строения исторического ансамбля церкви Святых апостолов Петра и Павла. Соответствующее распоряжение о передаче в собственность нежилых зданий было принято Департаментом городского имущества города Москвы в январе 2018 года. Однако, потребовалось выиграть еще десятки судов, направить массу писем и заявлений в различные инстанции, в том числе в Администрацию Президента РФ, чтобы в августе 2019 года третье строение, находившееся в хозяйственном ведении «Моссельхоза» перешло в ведение Архиепархии.

Еще два года судов и препирательств с Департаментом спорта ушли на то, чтобы полностью освободить и передать католической церкви последнее, 4-е строение. Таким образом, в результате многолетней работы МПХ «Мосинвест-Сибирь» Архиепархии Римско-католической церкви в Москве удалось получить в собственность исторический комплекс зданий в самом центре Москвы, полностью удовлетворяющей всем потребностям и нуждам Архиепархии для целей церковного служения, проповеди и ведения хозяйственно-экономической деятельности. Прямо скажем, неплохое приобретение, с учетом того, что римско-католическая церковь не потратила ни копейки на тяжбы в судах и все другие работы по возвращению исторических зданий в Милютинском переулке, рыночная стоимость которых по самым минимальным оценкам составляла на тот момент более 2,5 миллиардов рублей.

Но когда пришла пора выполнить договорные обязательства, духовные особы, представляющие российскую Архиепархию, в лице епископа Паоло Пецци, повело себя, мягко скажем, странно. В соответствии с Соглашением между Архиепархией и МПХ «Мосинвест-Сибирь», последнее должно было получить от Архиепархии соответствующее единовременное вознаграждение по результатам выполнения своих обязательств по договору о сотрудничестве от 21 января 2016 года. Напомним, это как раз тот самый договор о проведении всех необходимых действий по возврату Архиепархии исторических зданий католической церкви. В 2019 году было подписано приложение к договору от 21.08.2016 года, согласно которому стороны констатировали, что МПХ «Мосинвест-Сибирь» свои обязательства по договору полностью выполнило. Но епископ Паоло Пецци выполнять свои обязательства в части возмещения расходов и вознаграждения исполнителя по договору с компанией МПХ «Мосинвест-Сибирь»… отказался. Причем без объяснения причин.

В 2020 году епископ Пецци направил в Конгрегацию по делам духовенства Ватикана запрос на получение разрешения о продаже строений в Милютинском переулке, с приложенной оценкой зданий. Причем в своем запросе господин Пецци прямо указал, что собирается продать эту недвижимость по более высокой цене. То есть, по сути, руководство российской Архиепархии, затеяло всю работу по «возвращению» католической церкви исторических зданий с целью осуществить спекулятивную сделку. Но, получив от Ватикана «добро» на продажу зданий, епископ Пецци вдруг неожиданно изменил свои планы и отказался продавать здания.

Затем в 2021 году в одностороннем порядке Архиепархия расторгла Агентский договор на продажу зданий с компанией «Доступное жилье» - правопреемником ЗАО МПХ «Мосинвест-Сибирь» - и аннулировало нотариальные доверенности, чего не имело права делать по закону.

«РЕАЛЬНО ГРОМКИЙ СКАНДАЛ»

Пытаясь понять, мотивы поведения епископа Пецци, мы связались с иностранными журналистами, освещающими деятельность Ватикана и католической церкви. Вот что рассказала нам Лаура Тейсен – корреспондент европейского издания «Brussels Says».

- Лаура, с чем на Ваш взгляд связано такое внимание к этой ситуации в европейских СМИ? В конце концов, Москва и российская Архиепархия достаточно далеки от Ватикана и европейских столиц?

- Внимание вполне обоснованное. Католическая церковь в последние десятилетия тонет в бесконечных скандалах. Педофилия. Сокрытие информации о преступлениях священников. Отмывание денег через «Банк Ватикана», махинации с собственностью, сомнительные сделки и так далее. Инцидент в России – это реально громкий скандал. Во-первых, речь идет об огромной и крайне дорогой недвижимости. Стоимость более 6,3 тысяч квадратных метров исторических зданий в центре Москвы может доходить до нескольких сотен миллионов евро. Это огромная собственность и очень большие деньги. Во-вторых, в данном случае руководство российской Архиепархии, откровенно пытается уйти от выполнения своей части договорных обязательств, и таким образом речь идет о преступлении в правовом смысле, а именно о мошенничестве. Ну и самое, на мой взгляд, главное. Заручившись согласием Ватикана на продажу зданий, а затем, единолично изменив планы, епископ Пецци, мягко скажем, подставил свое руководство в Ватикане, а возможно, и показал тем самым свою собственную коммерческую заинтересованность в перепродаже зданий на других условиях в обход интересов Ватикана. Для Ватикана, это, безусловно совершенно недопустимое поведение и сама по себе ситуация по меркам церковной этики и морали – неприемлема. Это безо всякого преувеличения страшный скандал.

- Лаура, Вы говорите об интересах Ватикана в этой сделке, и о том, что епископ Пецци проигнорировал эти интересы. Что именно вы имеете в виду?

- Имеется документ, подписанный кардиналом Бениамино Стелла, представляющим позицию Конгрегации по делам духовенства Ватикана. Кардинал Стелла – это очень влиятельная фигура в Ватикане. По сути, это главный дипломат Святого Престола и председатель целого ряда подчиненных непосредственно Папе комиссий. Официальное письмо кардинала Стелла - это абсолютно четкое и конкретное предписание Ватикана, направленное епископу Паоло Пеции. В нем, в частности, говорится о том, что (цитирую): «Конгрегация по делам духовенства, приняв во внимание доводы Архиепископа Архиепархии Божией Матери в Москве, Его Превосходительства Монсеньора Паоло Пецци предоставляет ожидаемое разрешение (на продажу зданий – прим.редакции) в соответствие с предоставленным запросом, при соблюдением требований закона, с рекомендацией чтобы доходы от отчуждения собственности были целесообразно распределены в соответствии с установленными целями и чтобы все действия выполнялись в зависимости и под надзором Архиепископской Курии». Согласно этому документу, Ватикан фактически обязал епископа Пецци расплатиться по долгам с российской компанией МПХ «Мосинвест-Сибирь», благодаря которой была получена данная недвижимость. Кроме того предполагалось, что средства, полученные от продажи зданий, должны пойти на строительство нового большого католического храма в Москве и на улучшение экономического и социального положения католических священников в России.

Архиепископская курия недвусмысленно дала понять, что будет контролировать всё, что связано с получением доходов от продажи этой собственности в Москве, и с расходованием данных средств. По всей видимости, это шло в разрез с интересами епископа Пецци и его окружения. Поэтому он проигнорировал предписание Ватикана.

ЗАМЕШАНЫ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

- В материалах европейских СМИ, в частности в вашей статье, опубликованной во влиятельном европейском издании, у которого более 3 миллионов читателей, говорится в частности о том, что епископ Пецци каким-то образом связан с банкиром Винченцо Трани, который давно живет в России и занимается различными сомнительными финансовыми операциями, в том числе в сфере предоставления микро-кредитов. Откуда эта информация? И что может связывать двух столь разных на первый взгляд людей?

- Епископ Пецци и «банкир» - так он себя называет - Винченцо Трани не скрывают своих дружеских, и я бы сказала, весьма теплых неформальных отношений. Они вместе часто обедают и ужинают в публичных местах. Они вместе летают на отдых. Факты, о которых я говорю, это не секрет. Все это несложно увидеть даже, покопавшись в соцсетях самого Трани. Винченцо Трани фактически является неофициальным банкиром Архиепархии в России, и как минимум дает епископу Пецци рекомендации относительно различных деловых и финансовых вопросов. Я предполагаю, что вся эта ситуация, связанная с невыполнением договорных обязательств в России со стороны Архиепархии, и попытка продать огромную недвижимость, которую получила католическая церковь, в обход Ватикана напрямую связана с Винченцо Трани. Потому что это человек крайне авантюрного склада, который имеет соответствующую репутацию в Европе, и, в частности, в Италии. Поэтому уже много лет он живет в России, где не так широко известно о его финансовой нечистоплотности и сомнительных с точки зрения закона сделках. Я вообще не исключаю, что если Винченцо Трани вернется в Италию, здесь его ждет арест по обвинению в отмывании денег и в многочисленных случаях финансового мошенничества. В России он просто пользуется несовершенством закона и повсеместной коррумпированностью правоохранительных органов и органов финансового контроля.

- Насколько эта ситуация интересна европейским СМИ и просто обывателям?

- Как я уже говорила, это не просто какой-то рядовой конфликт. Это серьезный скандал, в котором замешаны большие деньги и руководство католической церкви высокого уровня. На мой взгляд, действия епископа Пецци – это прямое нарушение не только закона, но и всей христианской этики. Он попросту обманул компанию, которая выполнила огромную работу, вероятно, его действия привели к тому, что обычные люди не получили свои зарплаты, премии, те деньги, на которые живут они и их семьи. Компания понесла огромные расходы и продолжает их нести, отстаивая свои интересы в судах. Это недопустимо. Это возмутительно. Безусловно, этот случай подрывает и без того пошатнувшийся авторитет католической церкви, которая погрязла в различных скандалах.