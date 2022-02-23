Сергей Миронов, Председатель Социалистической политической партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду".

Сергей Миронов, Председатель Социалистической политической партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду", руководитель фракции «Справедливая Россия - за правду" в Государственной Думе ФС РФ:

«Есть такая профессия – Родину защищать» … Это яркое, афористичное высказывание впервые прозвучало более полувека назад в знаменитом кинофильме «Офицеры» и со временем стало довольно расхожим и весьма часто звучащим, когда речь заходит об армии, о людях в военной форме. Но эта расхожесть ни в коей мере не девальвирует смысл. Да, на свете есть сотни уважаемых и нужных обществу профессий, но традиция особого почтения к людям военным, к тем, чья судьба связана с делом защиты Родины, издавна заложена в самой душе нашего народа. Сколько бы времени ни минуло, но для нас священными остаются образы и ратников Александра Невского, и суворовских «чудо-богатырей», и героев Великой Отечественной, разгромивших фашизм, и воинов многих других эпох, чьей отвагой и доблестью писалась летопись ратной славы Отечества. Дань уважения мы отдаем и тем, кто с честью выполнил свой воинский долг в Афганистане, кто боролся с бандами международного терроризма на территории Чечни, кому в лихих 90-х, в период распада СССР, выпала суровая доля участвовать в боевых действиях в так называемых «горячих точках».

Ну, а если обратиться к дню сегодняшнему, который, к сожалению, до предела наполнен геополитической турбулентностью и опасными внешними угрозами, то мы просто обязаны осознать, какой же колоссальный груз ответственности лежит на плечах нынешних защитников Отечества. Именно их напряженным ратным трудом укрепляется обороноспособность страны, именно их впечатляющие успехи в модернизации Вооруженных сил, в освоении новейших образцов оружия и техники, в проведении крупных учений отрезвляют апологетов агрессивной политики «сдерживания России». Когда наша армия предъявляет такие весомые аргументы, как, скажем. успешные пуски уникальных гиперзвуковых ракет, как эффективное выполнение антитеррористических задач в Сирии или как недавняя блестящая миротворческая операция (в составе сил ОДКБ) в Казахстане, то становится понятно: хочется это кому-то или нет, но с Россией надо считаться, ее интересы в сфере безопасности придется учитывать в полной мере.

В то же время мы и сами должны осознавать, что Вооруженные силы – это не только надежный щит, защищающий Родину от посягательств любых агрессоров. Это еще один из важнейших стержней, скрепляющих государственность. Ослабь его, и государство станет слабее, Выдерни – оно и вовсе рухнет. И как тут не вспомнить о драматических уроках не столь далекого прошлого, когда с подачи радикал-либералов была развернута разнузданная антиармейская кампания, когда людей служивых оплевывали, унижали, держали на голодном финансовом пайке. Это стало тогда одним из тех роковых ударов по государственности, которые в итоге привели к развалу СССР.

К счастью, сегодня ситуация совершенно иная. Крайне важно, что общество усвоило горький исторический урок. Сегодня мы видим совсем иное отношение к Вооруженным силам. Социологические опросы показывают, что в настоящее время в сравнении с началом 2000-х уровень позитивного отношения к армии вырос как минимум в три раза. Если двадцать с лишним лет назад рейтинги доверия к ней колебались всего лишь на уровне 25-28 процентов, то по нынешним социологическим замерам общественного мнения этот показатель достигает 84-86 процентов. Это выше, чем практически у всех других государственных и общественных институтов.

В последние десятилетия в жизни нашей страны произошли колоссальные изменения. Глубокие реформы пережила и российская армия. Но очень важно, что по сути своей она остается народной. Да, современное развитие военного дела требует усиления профессиональной компоненты, ведь нынче военным приходится иметь дело с супертехнологичными образцами оружия и боевой техники. Но при всем этом необходимо крайне бережно подходить к сохранению духовных основ и социальной функции российской армии. Ее ни в коем случае нельзя превращать в некую обособленную касту, она должна оставаться плотью от плоти нашего народа. Вот почему, поддерживая тенденцию к укрепления профессионального костяка Вооруженных Сил, я лично всегда был и остаюсь принципиальным сторонником обязательного призыва. Убежден: служить должны все мужчины. В случае необходимости каждый из них должен быть готов с оружием в руках защищать свою Родину. Это должно неизменно оставаться долгом и обязанностью гражданина. Скажу даже больше. Возможно, было бы правильно и справедливо, если б мы в перспективе узаконили такой порядок, при котором прохождение воинской службы рассматривалось в качестве обязательного условия для лиц, поступающих на госслужбу и стремящихся занимать те или иные ответственные должности во властных структурах.

В 1971-1973 гг. мне довелось служить срочную службу в ВДВ, и, хотя с тех пор много воды утекло, все по-прежнему так свежо в памяти, словно было вчера. Горжусь своим званием гвардии старшего сержанта. Помню свою учебку, свой родной 337-й гвардейский парашютно-десантный полк 104-й дивизии ВДВ. Давние армейские будни вспоминаю, как настоящую кузницу мужского характера, замечательную школу, в которой учили жить и действовать по принципу «Никто, кроме нас!». Помню напряжение учений и марш-бросков, занятий и тренировок. Помню каждый из 25 своих парашютных прыжков. Ну и, конечно, никогда не забываю заботливых отцов-командиров и надежную дружбу братишек-десантников. Армейское братство – это на всю жизнь. Для меня – это не просто красивая фраза, ведь с многими своими армейскими товарищами мы и спустя десятилетия держим прочную связь. Встречаемся, вместе отмечаем знаковые события и даты, в том числе День ВДВ и, конечно, наш главный армейский праздник – 23 февраля.

Помнится, в начале 90-х, на заре становления новой демократической России, некоторые деятели, испытывавшие аллергию ко всему советскому, рьяно выступали за то, чтобы отказаться от этой даты: им претила сама мысль, что может отмечаться что-то, унаследованное от Рабоче-крестьянской Красной армии. А я считаю: очень правильно, что все-таки была сохранена традиция чествования защитников Отечества именно 23 февраля. Ибо для морального духа армии было бы губительно разрывать связь поколений, отбрасывать то, что вошло в плоть и кровь служивых людей многих поколений.

Так пусть же развеваются на ветру боевые знамена, которые в этот знаменательный день выносят на традиционных торжественных построениях во всех частях и соединениях. Пусть светятся улыбками лица наших дорогих ветеранов, которых мы от души поздравляем с праздником. Пусть озаряют небо красочные салюты. Пусть в семьях, школах, вузах и других сугубо гражданских организациях этот день тоже отмечают, как некий «мужской праздник». Это давно стало повсеместно распространенным и прочно утвердившимся обычаем, и я не вижу в нем ничего плохого. В конце концов лишний раз напомнить мужчинам любых возрастов – от мала до велика - то, что они мужчины, а стало быть, – защитники, – весьма и весьма полезно.

Одним словом, с Днем защитником Отечества, дорогие друзья! Да пребудут с вами честь, отвага, мужество, благородство и неизбывная любовь к нашей Родине. И пусть всегда будет мирным небо над ее необъятными просторами!