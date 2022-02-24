Бог простит?

Бывший настоятель прихода святых Петра и Павла в Москве Игорь Ковалевский обвинил епископа Паоло Пецци в том, что тот играет в «псевдохристианские игры»: «Вы совершили аморальный поступок». Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Напомним, 30 декабря 2021 года «Комсомольская правда» опубликовала материал «Дельцы в сутанах», посвященный набирающему обороты финансовому скандалу, связанному с нынешним руководством Архиепархии Римско-католической церкви в России. Этой публикации предшествовала ряд публикаций в европейских СМИ о довольно дурно пахнущей ситуации с участием церковного руководства католиков. Корреспондент «Brussels Says» Лаура Тейсен объяснила, почему «инцидент в России – это реально громкий скандал».

Причем, затем скандал получил неожиданное продолжение…

«ВЫ ПОДЛО ОБМАНУЛИ МЕНЯ»

8 февраля этого года бывший настоятель прихода святых Петра и Павла в Москве, священник Игорь Ковалевский, отказавшийся в 2021 году от своего сана, опубликовал в своем аккаунте в Фейсбуке письмо-обращение в адрес епископа Пецци.

В своем письме, проникнутом горечью и разочарованием, бывший католический священник в частности пишет:

«Прежде всего, я хочу публично признаться в огромной ошибке, которую совершил в жизни. Я всегда доверял Церкви и епископам. Я полностью доверял и Вам, старался помогать в несении служения и решении массы проблем, с которыми сталкивалась Церковь. Я доверял Вам, рассказывая о своей работе, пастырстве, о личных и служебных проблемах. Я никогда ничего от Вас не скрывал и был искренен... Я доверял Вам и в июне 2021 г., когда после завершения судов по собственной инициативе решил оставить многолетнее служение в приходе. Но у меня не было намерения покидать Епархию и тем более оставлять служение или уходить из Церкви. Мы с Вами очень хорошо поговорили, обсудили мои дальнейшие обязанности и условия жизни, Вы даже меня вдохновили. И я Вам поверил. Поверил также в то, что оставшиеся проблемы мы будем решать спокойно, избегая скандалов и репутационных потерь, в чем я Вас лично заверил. А когда 26 июля 2021 года окончательно подтвердились мои подозрения в том, что Вы приняли решение не выплачивать по договору за услуги по возвращению церковных зданий на Милютинском переулке в Москве (то есть просто грубо «кинуть» фирму), а все проблемы перевести на меня, то даже тогда я не мог по своей глупой наивности в это до конца поверить. Я сразу выполнил Ваше распоряжение об отзыве доверенностей, а в августе даже написал искреннее письмо еще как своему Епископу, в котором дал совет по предотвращению конфликта и скандала. Я все еще думал, что Вы – Владыка, мой епископ, отец, добрый христианин и просто порядочный человек.

Но Вы подло обманули меня и решили цинично избавиться от меня как от главного свидетеля, который знал истинное положение вещей о зданиях, а также о договоре, по которому необходимо было рассчитаться с фирмой в случае успеха. А после того, как я публично озвучил правду о зданиях, Вы в своем голосовом сообщении уволили меня со всех постов, а когда я покинул служение, стали вдогонку выдвигать обвинения, а теперь еще имеете претензии, что я покинул Архиепархию и уехал из России. Заявляю здесь, что мое чрезмерное доверие к Вам и вера в то, что Вы являетесь «отцом», стало той самой роковой ошибкой, из-за которой я не только оставил служение, но и стал обходить храмы Вашей конфессии стороной. Я каюсь публично перед бывшими прихожанами в том, что учил их реализму и благоразумию, а сам был наивным дурачком, как меня прозвали чиновники и те, с кем я сотрудничал.

Но не только со мной Вы поступили подло. Вы также поступили подло с фирмой, которая много лет боролась за здания на Милютинском, а до этого успешно помогла Церкви получить компенсацию от действий московских чиновников, которые расторгли договор по зданию на улице Ротерта в Москве, где когда-то размещался Благоцентр. Это было начало Вашего служения как епископа, и на Вас неожиданно свалилась «нечаянная радость» в виде денежной компенсации, которую получила Церковь. А когда та же фирма согласилась вести процесс по возвращению зданий на Милютинском (переулке – прим. редакции), Вы подписали все необходимые договоры и соглашения, вселив в меня надежду в то, что моя работа Церковью востребована. Все эти годы Вы ожидали завершения процесса, а потом притворились, что не так все поняли и платить по договору не собираетесь. Вы даже пытались представить себя невинной жертвой обмана, человеком, не понявшим или даже не помнившим (!) о договорных обязательствах. А освятив четвертое здание 24 января 2022 года, Вы тем самым вселили в прихожан ложную надежду в то, что проблемы уже решены и даже что Архиепархия выиграла суд против фирмы. Но Вы не договариваете того, что недавно прошедший суд касался договора доверительного управления зданиями, а не более раннего договора, предполагавшего фирме вознаграждение за успех. А по тому договору Вы еще не рассчитались. Вы совершили аморальный поступок – несоблюдение договорных обязательств – а теперь этому же учите прихожан, прививая им любовь к той самой «халяве», которая свалилась на Вас и за которую платить ничего не нужно. И проблема здесь прежде всего не юридическая, а моральная: организация, которая призвана укреплять духовно-нравственные скрепы в обществе, сама нарушает договоренности, как письменные, так и устные. Не думаю, что такая организация может называть себя той, которая служит Богу Истинному, а также пользоваться уважением в обществе».

«ВЫ НЕСЕТЕ СОБЛАЗН В ЦЕРКОВЬ, РАЗВРАЩАЯ ВЕРУЮЩИХ»

Намереваясь для объективности получить ответы на столь серьезные обвинения в адрес руководства Архиепархии в Москве непосредственно от его представителей, мы попытались связаться с Епископом Паоло Пецци. Телефон епископа Пецци был недоступен. В приемной Курии сообщили, что епископ Пецци в настоящее время находится не в России, и когда вернется неизвестно. Однако, отказались уточнить, уехал ли епископ на отдых или в связи со своими духовными обязанностями. Также сотрудники канцелярии отказались прокомментировать ситуацию, связанную с невыполнением Архиепархией договорных обязательств перед МПХ «Мосинвест-Сибирь» и переадресовали к Генеральному викарию римско-католической Архиепархиии Божией Матери в Москве, священнику Кириллу Горбунову. Викарий выслушал наши вопросы и не без иронии в голосе посоветовал направить их в виде «официальных запросов». «После чего мы рассмотрим и примем решение, имеет ли смысл отвечать на Ваши вопросы» - резюмировал монсеньор Горбунов.

Между тем, скандал, связанный с недвижимостью, которую руководство российской Архиепархии получило, обманув контрагентов и не выполнив предписания Ватикана, продолжает разрастаться и активно обсуждается в соцсетях прихожанами католической церкви. По мнению многих членов католической общины, действия епископа Паоло Пецци не только дискредитируют руководство церкви, но могут также привести к расколу паствы.

Уместно будет привести еще один фрагмент из отчаянного обращения бывшего священника Игоря Ковалевского, который оставил служение и покинул католическую церковь:

«Я из системы ушел и в Ваши псевдохристианские игры больше играть не намерен. Но главная проблема в том, что Вы готовы таким же образом подло поступать и с другими людьми. Это Вы несете соблазн в Церковь, развращая верующих. Ваша тактика «я делаю это для блага Церкви» - это аморальная демагогия. Вы никакой не отец, а манипулятор, а рядовые верующие Вам вообще неинтересны. Вы настолько труслив, что даже не могли вразумлять по-отечески тех представителей духовенства и прихожан, которые против Церкви, ее служителей и против Вас же распространяли клеветнические слухи. Вы прекрасно знаете, кто стоял за дикой истерией вокруг зданий на Милютинском (переулке – прим. Редакции), кто манипулировал прихожанами, и не сделали ничего, чтобы успокоить ситуацию. У Вас не было смелости сказать правду, ведь Вы скрыли факт договорных обязательств даже от тех, кто обязан был об этом знать в силу служебного положения. Вы даже не представляете, какие репутационные потери уже понесла и еще понесет из-за Вас Католическая Церковь в России».