Российские олигархи за день потеряли $8 млрд из-за ситуации в Донбассе

Падает рубль, падает рынок, падают котировки акций. Фото: REUTERS

Падает рубль, падает рынок, падают котировки акций. Как известно, всего за один день 21 февраля индекс Московской биржи (суммарная стоимость всех акций российских компаний) упал на 10,5%. Это случилось на фоне новостей о признании ДНР и ЛНР: котировки рухнули из-за ожидания новых санкций. А значит, уменьшились капиталы и владельцев этих самых акций.

Особенно сильно рухнули акции топливных компаний. Во-первых, эти компании очень важны для российской экономики, для которой наступают сложные времена. Во-вторых, многие опасаются именно санкций против российского энергетического сектора. А в-третьих, много акций топливных компаний держали иностранные инвесторы, которые из-за всей этой ситуации поспешили избавиться от них в первую очередь.

Поэтому немалых денег лишились именно хозяева крупных пакетов акций сырьевых компаний. Журнал Forbes подсчитал потери российских миллиардеров и даже составил рейтинг богачей, которые "обеднели" сильнее всего в этот непростой день. Главный неудачник дня потерял почти миллиард долларов.

1. Вагит Алекперов, крупнейший акционер "Лукойла". Потерял $946 млн

2. Леонид Михельсон, совладелец "Новатэка". Обеднел на $927 млн

3. Геннадий Тимченко, совладелец "Новатэка". Потерял $906 млн

4. Владимир Потанин, совладелец"Норильского никеля". Стал беднее на $751 млн

5. Владимир Лисин, владелец Новолипецкого металлургического комбината. Минус $645 млн

6. Алексей Мордашов, президент «Северстали». Потерял $556 млн

7. Вячеслав Кантор, акционер производителя удобрений «Акрон». Минус $529 млн

По подсчетам Forbes, в сумме за день российские миллиардеры потеряли больше $8 млрд.