Почему резко рухнул курс рубля и что будет дальше

Курс российского рубля теперь полностью зависит от геополитики. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Рынок летит в ад». Пожалуй, это один из самых сдержанных комментариев, которые появлялись 21 февраля на экономических форумах и группах в соцсетях. По традиции этот день – в который уже раз – окрестили для российского рынка «черным понедельником».

Российская экономика теперь зависит от геополитики почти на 100%. Профицитный бюджет, дорогая нефть и миллиардные прибыли крупных компаний - ничто по сравнению с возможными санкциями Запада. По крайней мере, такой вывод можно сделать по итогам «черного понедельника». Курс нашей валюты добрался до 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. А индекс Мосбиржи (отражает суммарную стоимость акций всех крупнейших российских компаний) упал на 11%. Госкомпании, против которых могут объявить санкции, просели еще сильнее - на 15-18%.

- Российский рынок испытал один из мощнейших обвалов за последние годы. Объемы колоссальные и сравнимы с 2008-2009 годами. Причины известны. Будет ли хуже? Скорее да, чем нет, - прокомментировал итоги дня Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan.

Действительно, такого резкого снижения не было даже в начале пандемии, когда «черное золото» было в разы дешевле, а в один из дней и вовсе ушло в минус. Причины, как сказал Коган, известны: ситуация на границе с Украиной продолжает накаляться. На Совете безопасности 21 февраля обсуждали признание ДНР и ЛНР. А 22 февраля этот же вопрос может рассмотреть Госдума.

- Это (признание ДНР и ЛНР. — Ред.) будет означать, что Запад в ответ примет новые жесткие санкции против РФ. Предположений озвучено было много: от ограничений в энергетической сфере до изоляции РФ от глобальной финансовой системы. В любом случае, санкции, очевидно, будут, и будут тяжелыми, - считает Евгений Коган.

Из-за опасности новых санкций на биржах и возникает паника. В результате рубль падает, акции дешевеют. По мнению Когана, признание ДНР и ЛНР приведет к дальнейшему снижению курса рубля и котировок акций российских компаний. А вот нефть и золото будут дорожать. На фоне обострения ситуации «черное золото» уже прибавило в цене. Так всегда происходит, когда конфликты возникают с участием нефтедобывающих стран. Баррель за сутки подорожал на 2% - до $95.

- Буря на российском рынке, скорее всего, продолжится. Но Центробанк будет защищать рубль. Поэтому возможны и валютные интервенции (покупка рублей за доллары и евро. – Ред.), и дополнительное повышение ключевой ставки Центробанка, - считает Евгений Коган.

Впрочем, никто не может сказать, как долго продлится падение рубля. Многие эксперты считают, что нынешнее подорожание американской валюты временно. Когда накал страстей уляжется, курс снова вернется в район 75 рублей за доллар.

- Благодаря дипломатическим усилиям появилась надежда на деэскалацию и новый раунд переговоров между Россией и Западом, - считает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Что делать со сбережениями?

На этот вопрос и в спокойные времена сложно дать точный ответ. А сейчас и подавно. С одной стороны, те же акции сейчас стоят очень дешево. Если ситуация улучшится, котировки пойдут вверх - и на этом можно будет хорошо заработать. С другой, если против России объявят очередные санкции, акции еще сильнее подешевеют.

То же самое и с долларом. Будет хуже - он подорожает еще сильнее. Будет лучше - подешевеет по отношению к рублю. Наверное, в нынешние неспокойные времена лучшей стратегией будет - не дергаться.

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