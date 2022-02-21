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Политика21 февраля 2022 17:05

Почему резко рухнул курс рубля и что будет дальше

На биржах паника, все боятся новых санкций
Евгений БЕЛЯКОВ
Евгений БЕЛЯКОВ
Комментарии (444)Комментарии (444)(444)
Курс российского рубля теперь полностью зависит от геополитики.

Курс российского рубля теперь полностью зависит от геополитики.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Рынок летит в ад». Пожалуй, это один из самых сдержанных комментариев, которые появлялись 21 февраля на экономических форумах и группах в соцсетях. По традиции этот день – в который уже раз – окрестили для российского рынка «черным понедельником».

Российская экономика теперь зависит от геополитики почти на 100%. Профицитный бюджет, дорогая нефть и миллиардные прибыли крупных компаний - ничто по сравнению с возможными санкциями Запада. По крайней мере, такой вывод можно сделать по итогам «черного понедельника». Курс нашей валюты добрался до 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. А индекс Мосбиржи (отражает суммарную стоимость акций всех крупнейших российских компаний) упал на 11%. Госкомпании, против которых могут объявить санкции, просели еще сильнее - на 15-18%.

- Российский рынок испытал один из мощнейших обвалов за последние годы. Объемы колоссальные и сравнимы с 2008-2009 годами. Причины известны. Будет ли хуже? Скорее да, чем нет, - прокомментировал итоги дня Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan.

Действительно, такого резкого снижения не было даже в начале пандемии, когда «черное золото» было в разы дешевле, а в один из дней и вовсе ушло в минус. Причины, как сказал Коган, известны: ситуация на границе с Украиной продолжает накаляться. На Совете безопасности 21 февраля обсуждали признание ДНР и ЛНР. А 22 февраля этот же вопрос может рассмотреть Госдума.

- Это (признание ДНР и ЛНР. — Ред.) будет означать, что Запад в ответ примет новые жесткие санкции против РФ. Предположений озвучено было много: от ограничений в энергетической сфере до изоляции РФ от глобальной финансовой системы. В любом случае, санкции, очевидно, будут, и будут тяжелыми, - считает Евгений Коган.

Из-за опасности новых санкций на биржах и возникает паника. В результате рубль падает, акции дешевеют. По мнению Когана, признание ДНР и ЛНР приведет к дальнейшему снижению курса рубля и котировок акций российских компаний. А вот нефть и золото будут дорожать. На фоне обострения ситуации «черное золото» уже прибавило в цене. Так всегда происходит, когда конфликты возникают с участием нефтедобывающих стран. Баррель за сутки подорожал на 2% - до $95.

- Буря на российском рынке, скорее всего, продолжится. Но Центробанк будет защищать рубль. Поэтому возможны и валютные интервенции (покупка рублей за доллары и евро. – Ред.), и дополнительное повышение ключевой ставки Центробанка, - считает Евгений Коган.

Впрочем, никто не может сказать, как долго продлится падение рубля. Многие эксперты считают, что нынешнее подорожание американской валюты временно. Когда накал страстей уляжется, курс снова вернется в район 75 рублей за доллар.

- Благодаря дипломатическим усилиям появилась надежда на деэскалацию и новый раунд переговоров между Россией и Западом, - считает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Что делать со сбережениями?

На этот вопрос и в спокойные времена сложно дать точный ответ. А сейчас и подавно. С одной стороны, те же акции сейчас стоят очень дешево. Если ситуация улучшится, котировки пойдут вверх - и на этом можно будет хорошо заработать. С другой, если против России объявят очередные санкции, акции еще сильнее подешевеют.

То же самое и с долларом. Будет хуже - он подорожает еще сильнее. Будет лучше - подешевеет по отношению к рублю. Наверное, в нынешние неспокойные времена лучшей стратегией будет - не дергаться.

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