Лучшие рестораны страны: версия WHERETOEAT RUSSIA 2022

Все лучшие на одной сцене Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Мишлен мишленом, а WHERETOEAT RUSSIA никто не отменял. В этом году не обошлось без новшеств. В списке лауреатов не 50 ресторанов, как прежде, а 100. На продолжительности церемонии это если и сказалось, то незначительно, первые полсотни проскочили довольно резво. К моменту, когда речь дошла до золотой десятки, было уже примерно ясно, кто там окажется. Вот список триумфаторов:

1.Twins Garden (Москва)

2. Birch (Санкт-Петербург)

3. Harvest (Санкт-Петербург)

4. Savva (Москва)

5. White Rabbit (Москва)

6. Bourgeous Bohemians (Санкт-Петербург)

7. Artest (Москва)

8. AVA (Москва)

9. Угли-Угли (Краснодар)

10. Cococouture (Санкт-Петербург)

Места с 10 по 4 объявляли в обычном порядке. Первую тройку вызвали на сцену в полном составе (представителей от Harvest оказалось неожиданно много). Предполагалось, что зал будет наблюдать за тем, как кандидаты прямо на сцене волнуются, слушая оглашение итогов — так примерно ведут себя девушки на конкурсах красоты: «корону первой вице-мисс получает...»

Но все получилось гораздо веселее. Сначала Дмитрий Блинов (Harvest) объявил себя третьим братом Ивана и Сергея Березуцких, а потом еще несколько минут демонстрировал отличные навыки стендап-комика. Залу это явно понравилось.

Дмитрий Блинов раскрывает тайну своего родства с братьями Березуцкими Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Вообще церемония была щедра на эмоции. Лучший официант страны москвич Константин Добрынин (Eggselent) на сцене чуть не плакал, чем очень всех умилил. Лучший шеф-повар Хезрет-Арслан Бердиев из Санкт-Петербурга (Birch, Betulla Bistro) вновь продемонстрировал утонченные восточные манеры и награды принимал с каким-то трогательным смирением.

В шорт-листе лучших сомелье из 10 кандидатов 7 были девушки (все прехорошенькие). Победила Кристина Веселова (Duo Band, Санкт-Петербург).

Шеф-повар Игорь Гришечкин (крайний слева), Матильда Шнурова и команда Cococouture радуются 10 месту в списке луччших ресторанов страны Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Премию «За вклад в развитие ресторанной индустрии» вышла вручать продюсер WHERETOEAT RUSSIA Ирина Тиусонина. Она начала со слов благодарности тем, кто способствовал появлению в Москве гида Michelin и много делает для того, чтобы и другая престижная церемония World’s 50 Best в этом году тоже прошла в Москве. Да и премии WHERETOEAT эти люди оказывают колоссальную поддержку… Кое-кто стал озираться, ожидая появления Сергея Собянина. Но премия была вручена в целом правительству Москвы. Что, конечно, правильно. Вышедшие на сцену представительницы комитета по туризму признались в любви к ресторанной отрасли и пообещали и впредь всячески способствовать ее развитию. И было в этом что-то обнадеживающее.

P.S. От души поздравляю своего коллегу, старинного друга и единомышленника Александра Пигарева (РБК) с присвоением ему звания лучшего гастрообозревателя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названы лучшие рестораны Москвы

По версии гастрономической премии WHERETOEAT Moscow (подробнее)