Игра в Michelin

В Москве вручены первые звезды Мишлен для российских ресторанов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ну вот, звезды Michelin розданы и, полагаю, уже хорошенько обмыты (не нами заведено, как говорится, не нам и отменять). Главный гастрономический гид планеты пришел-таки в Россию, а точнее — пока только в Москву. Но он и дальше пойдет, не сомневайтесь.

Ждали этого события? Ждали. Сначала недоумевали: а почему же это Michelin не идет к нам? Версии были в диапазоне «а чего им тут делать, у нас же нет нормальных ресторанов» до «они там все на Западе нас ненавидят, поэтому не ходят нашим прекрасным ресторанам звезды давать».

Стой, кто идет?

О том, насколько сложен механизм прихода Michelin на новые территории, многие просто не подозревали. А механизм этот, если доступным языком излагать, таков. Страна (или город) заинтересованы в «Мишлене» не меньше (а вообще-то больше), чем «Мишлен» в городе или стране. Причины понятны: много отмеченных звездами ресторанов — много туристов, которые хотят в этих ресторанах побывать. Туристы редко приезжают на ужин и тут же улетают домой, они живут в отелях, ходят по магазинам, покупают сувениры. Это все живые деньги в бюджет города/страны. Ясно, что в период пандемии тут много сложностей, но верно и то, что в последнее время именно гастрономический туризм набирает обороты.

Дальше так: власти города/страны приглашает к себе Michelin. И платят за это серьезный взнос. Не рестораторы, а именно власти. Потому что развитие туризма — это их забота (не случайно же глава Ростуризма Зарина Догузова была так прекрасна на церемонии вручения звезд). Подписывается договор, о чем торжественно извещается общественность. Рестораны начинают ждать инспекторов, ресторанные критики делают ставки: этому дадут, и этому дадут, а этому не дадут. Жулики мелкой масти начинают звонить в рестораны: «добрый день, мы из «Мишлен», хотели бы заказать у вас сегодня столик на шесть персон».

Простодушно полагая, будто не все знают, что люди из Michelin посещают рестораны строго анонимно и сами оплачивают счета. В общем, гастрономическая жизнь оживляется.

Гром победы раздавайся

А потом происходит вручение звезд, после чего жизнь становится совсем уж веселой. Награжденные ликуют. Обойденные выступают в соцсетях с многозначительными репликами: «пожалуй, воздержусь от комментариев» или «ну кто бы сомневался». Ресторанные критики меряются точностью своих прогнозов. Люди совсем далекие от гастрономии выступают с собственными хит-парадами и искренне недоумевают, почему их любимых ресторанов не оказалось в наградном листе.

В общем, все это напоминает подведение итогов любого рейтинга, составленного по субъективным критериям. Немного похоже на недавнюю церемонию вручения наград, кажется, Муз-ТВ, когда лучшим певцом страны был объявлен человек по фамилии Пирожков, а Моргенштерн не выдержал, выбежал на сцену и в присущей ему манере сообщил, что он думает по этому поводу. Только тут наши ресторанные Моргенштерны на сцену на выбежали, а устроили бурное обсуждение в кулуарах и соцсетях. Надо признать, кое в чем они не так уж неправы.

Что кому досталось

А теперь давайте пройдемся по итогам. Два ресторана получили по две звезды. Это очень хорошее начало. И это две совершенно разные истории.

А еще у братьев Березуцких своя ферма, откуда продукты идут прямиком в Twins Garden. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Братьев Березуцких уже много лет от получения звезды Michelin удерживало только отсутствие гида Michelin в Москве. Еще во времена ресторана Twins многое было понятно. А уж с открытием Twins Garden стало совсем очевидно — если не им, то кому?

А вот Artest, едва успел открыться и сразу — бац! И шеф Артем Естафьев, которого матерый рестораторище Аркадий Новиков вытащил буквально ниоткуда, теперь одна из главных звезд на столичном гастронебосклоне.

Забавная деталь - пару месяцев назад Иван Березуцкий в беседе на лоне природы, когда речь зашла о достоинствах и недостатках Artest, сказал: «Это может нравиться или не нравиться, но Новиков создал ресторан, идеально заточенный под Michelin. И когда он получит звезду, сотни молодых талантливых поваров со всей страны потянутся именно к нему, видя на примере Артема, как он из никому не известного парня может сделать мишленовского шефа». Это говорит не только о прозорливости Ивана Березуцкого, но и о том, что у опытного ресторатора калибра Новикова хватит интуиции создать ресторан, который гарантированно получит звезду.

Аркадий Новиков с двухзвездным шефом Артемом Естафьевым (Artest) и лучший молодой Шеф Никита Подерягин (Bjorn). Фото: Личная страничка в соцсети, Леонид ЗАХАРОВ

Семь ресторанов получили по одной звезде: Selfie, White Rabbit, «Сахалин», Savva, Grand Crue, «Белуга» и Biologie. Если коротко — это очень достойные рестораны. Отметить надо: а) триумф ресторанной группы White Rabbit Family Бориса Зарькова (первые три из упомянутых выше расторанов); б) успех Евгения Викентьева (к нему испытываю особенно теплые чувства), который изрядно оживил меню «Белуги»; в) стремительный выход на орбиту небольшого загородного гастробистро Biologie во главе с Екатериной Алехиной.

Лучший молодой шеф — Никита Подерягин из ресторана нордической кухни Bjorn. Очень изобретательный парень, к нему нужно ходить на гастрономические сеты, который он периодически обновляет. Это преимущественно про локальность, сезонность и бережное отношение к природе и продуктам. Но и про вкусы тоже. Никита, мои поздравления, жду осеннего меню.

Не удивительно, что Bjorn получил еще и зеленую звезду Michelin — как раз за экологию в гастрономии. Этим же знаком отмечены Twins Garden и Biologie.

Больше всего вопросов вызвал список 45 рекомендованных ресторанов. Некоторые из них вполне могли бы и звезду получить, про некоторые промолчим, имитируя беспристрастность и уважение к мнению мишленовских экспертов. При этом будем иметь в виду, что «Красный гид» - это все-таки руководство не столько для столичных едоков, сколько для туристов, которым многие вполне банальные для нас вещи могут показаться красивой русской экзотикой (готов поспорить, кое-кто уже понял, о каких заведениях я сейчас говорю).

Всем не угодишь

К «Мишлену» вообще много вопросов. И так было везде и всегда, не только в Москве. Доходит до того, что некоторые шефы гордо отказываются от звезд, заявляя, что не желают работать с оглядкой на мнение мишленовских инспекторов и отпуская при этом реплики типа «пусть Мишлен занимается производством шин, а уж со своей кухней я как-нибудь сам разберусь». А для кого-то лишение звезды (они ведь не пожизненно присуждаются, а на год) - настоящая трагедия, доходило до самоубийств поваров.

Евгений Викентьев («Белуга»). Фото: Леонид ЗАХАРОВ

«Красный гид» упрекают в снобизме. В том смысле, что объектом интереса инспекторов становятся прежде всего рестораны высокой кухни, не очень-то доступные рядовому потребителю. На это Michelin реагирует спокойно, а иногда и не без чувства юмора — несколько звезд были вручены азиатским заведениям, которые иначе как забегаловками не назовешь, но зато еду там готовят действительно выдающуюся (сигнапурский шеф Чан Хонг Мэн несколько лет назад приезжал в Москву со своей знаменитой курицей с рисом. Правда в этом году звезду у его заведения Hawker Chan отобрали).

Итого. Давайте исходить из того, что Michelin это все-таки скорее хорошо, чем плохо. Как по мне — так даже очень хорошо. Идеального списка не будет никогда, с этим надо смириться. Зато всегда будут скептики, недовольные, возмущенные. Нормальное, в общем дело.

Можно спорить, не соглашаться, делать вид, что ничего не произошло. Можно кокетничать: ну и что мне с этих звезд, я не из-за них в рестораны хожу. Но вот вам деталь: сразу после объявления итогов церемонии Michelin сайт ресторана Twins Garden «лег» от перенагрузки: в первые же минуты несколько тысяч человек захотели забронировать столик.

Автор — гастрономический обозреватель «Комсомольской правды» (читайте ресторанные обзоры здесь) и попечитель телеграм-канала «Вон тот мужчина за столиком»)

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