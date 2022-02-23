Помолодевшая Нелли Кобзон, жена Безрукова с разрезом от бедра и подросшие дети Надежды Михалковой: Звезды пришли на премьеру фильма «Мистер Нокаут»

Сергей Безруков с женой Анной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошла премьера фильма «Мистер Нокаут» о легенде советского бокса Валерии Попенченко. Режиссером драмы о жизни советского боксера, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио выступил Артем Михалков. Почетными гостями показа в столичном киноцентре «Октябрь» стали сын и супруга спортсмена.

- Я счастлив стоять на этой сцене, потому что мы делали очень честную и настоящую работу. Мы делали фильм про великого боксера Валерия Попенченко, про человека-легенду. В этом зале находится его семья - Татьяна Игоревна и Максим Попенченко. Спасибо вам огромное, что вы есть, - обратился со сцены к близким спортсмена режиссер Артем Михалков.

В Москве прошла премьера фильма «Мистер Нокаут» о легенде советского бокса Валерии Попенченко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В роли Валерия Попенченко снялся молодой актер Виктор Хориняк – звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон». Образ его тренера Григория Кусикьянца на экране воплотил Сергей Безруков.

- Никто во всем мире не хочет видеть нашу страну сильной и могучей! – кричит с экрана Сергей Безруков, верней, его герой Григорий Кусикьянц. - Проиграем на ринге - будут думать, что нас можно бить на поле боя!

Впечатленные событиями недавней Олимпиады зрители в зале шутили: столько лет прошло, а ничего не изменилось. Сергей Безруков тоже уверен: чтобы побеждать сегодня, нужно помнить прошлое и не отрываться от корней. 48-летний актер пришел на премьеру вместе с женой Анной Матисон. В последнее время Анна – частый гость на кинопремьерах. Видимо, супруга Безрукова, ставшая мамой всего полгода назад, заскучала в декретном отпуске и теперь наверстывает месяцы домашнего затворничества. Анна была в этот вечер чудо как хороша: избранница режиссера пришла на премьеру в ярко-желтом платье с накинутым поверх серым пиджаком. Обычно супруга звезды "Бригады" выбирает консервативные наряды, но не в этот раз: подол ее юбки украшал пикантный разрез от бедра.

В последнее время супруга Безрукова Анна – частый гость на кинопремьерах. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поддержать режиссера Артема Михалкова пришли его мама Татьяна Евгеньевна, сестры Анна и Надежда Михалковы, режиссер Федор Бондарчук, актер Михаил Пореченков и другие звезды. Анна и Надежда Михалковы привели на премьеру детей. Наследники Надежды, родившиеся в ее браке с режиссером Резо Гигинеишвили, очень выросли. Дочери Нине сейчас 10 лет, сыну Ивану – 8. Компанию им составила дочь Анны Михалковой, 8-летняя Лидия Бакова.

Анна и Надежда Михалковы привели на премьеру детей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сам Артем Михалков появился на показе с гражданской женой Дарьей. Избранница 46-летнего режиссера моложе его на 16 лет. В интервью Борису Корчевникову Артем Михалков рассказывал, что пока не чувствует разницу в возрасте с женой. Звездная семья Михалковых, в частности, его отец Никита Михалков, тепло приняли девушку.

- Когда папа увидел Дашу, то сказал: «Здравствуйте, Даша». В этом ответе было все. И юмор, и ответственность. Приняли ее в нашей семье хорошо. Когда родился сын Саша, то я позвонил отцу. Он сказал, что только до трех умеет считать. У него уже десять внуков, - сообщил Артем Михалков.

Артем Михалков с гражданской женой Дарьей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сейчас у Никиты Михалкова уже одиннадцать внуков и внучек. Одна из них – дочь Артема Михалкова от первого брака. 20-летняя Наталья Михалкова выросла настоящей красавицей: про нее говорят, что она унаследовала гены своей бабушки Татьяны Михалковой, когда-то работавшей манекенщицей в Доме Моделей одежды на Кузнецком мосту. Но Наталья выбрала совсем другую профессию. Какую – знаменитая семья не афиширует. Внучка Никиты Михалкова избегает публичности и не светится в соцсетях. На красной дорожке она позировала рядом с отцом. Но, что примечательно, отдельно от его новой избранницы. Видимо, Наталья так и не приняла выбор папы.

Внучка Никиты Михалкова Наталья выросла настоящей красавицей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще одной яркой гостьей премьеры стала Нелли Кобзон. Вдова знаменитого певца в декабре отметила 71-летие, но, глядя на ее неувядающую красоту, легко поверить в то, что возраст – это лишь цифры в паспорте.

Нелли Кобзон. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Нелли Михайловна выглядит гораздо моложе своих лет и остается примером элегантности и женственности. Говорят, дело не обошлось без вмешательства пластических хирургов. Но это лишь доказательство того, что после смерти мужа его красавица-жена не замкнулась в себе и по-прежнему тщательно следит за своей внешностью.