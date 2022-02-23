Сбегать с деньгами лучше, чем без них: Откуда у Зеленского миллиард долларов на счетах

Накануне стало известно об обнаружении у Зеленского свыше миллиарда долларов США на счету в банке в Коста-Рике. Фото: REUTERS

Накануне стало известно об обнаружении у Зеленского свыше миллиарда долларов США на счету в банке в Коста-Рике. Найдены счета и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, но там сумма какая-то совершенно жалкая по сравнению с состоянием Зеленского – жалкие 56 миллионов все тех же долларов. Там же и деньги экс-премьера Украины Арсения "кулявлоб" Яценюка. На их фоне экс-кандидат в президенты Белоруссии и самозваный лидер тамошней оппозиции за рубежом Светлана Тихановская, которую содержит Литва за счет своего бюджета, выглядит абсолютной нищенкой – «всего» 5 миллионов долларов.

Для большинства людей не только в России, Белоруссии и на Украине суммы, безусловно, запредельные.

Впрочем, я не об этом. И не о вилле Зеленского в Майами и особняке в Лондоне, и даже не о ювелирных украшениях, приобретенных Зеленским, по всей видимости, для жены. Зеленский, стоит не забывать об этом, и до начала своего президентства был весьма состоятельным человеком, имеющим в своем распоряжении свыше 100 миллионов долларов США. Поскольку он являлся не только востребованным комиком, но и руководителем популярного коллектива "Квартал 95", был очень успешным продюсером, снимая разного рода продукцию, в том числе, и сериалы, продавая их на российское телевидение. По тем деньгам вопросов не было, нет и не будет.

Но вот миллиард с хвостиком только в одном банке (а наверняка есть и другие), возникший за последнее время, примерно за почти 3 года его президентства, ставит очень неудобные вопросы. Особенно, если вспомнить, что практически весь украинский импорт в той же энергетической сфере, начиная от угля и газа и заканчивая электроэнергией, идет по разного рода схемам в интересах украинских олигархов, и ничего не закупается напрямую. Все эти "Роттердам+" и иже с ними позволяют основным украинским игрокам в этой сфере – Виктору Пинчуку, Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому – не просто получать прибыль в стремительно нищающей стране, но и снимать дополнительные сливки в виде сотен миллионов и миллиардов долларов. И, по всей видимости, украинских олигархов нельзя упрекнуть в неблагодарности… Ведь это именно с их счетов, согласно опубликованной информации, переводились деньги Зеленскому в Коста-Рику.

Украинская верхушка обогащается открыто, невиданно, яростно. Вспомним, кому достались оборонные заказы на артиллерийские катера, которые с трудом удерживаются на плаву в прибрежной зоне в период президентства Порошенко? Заводику самого Порошенко "Кузня на Рыбальском", расположенном аккурат в Киеве. Всего два года понадобилось Арсению Яценюку на посту премьер-министра Украины, чтобы перед увольнением закатить сногсшибательную вечеринку по случаю его "первого миллиарда долларов". И проект непрошибаемой "стены" авторства Арсения "куливлоб", на который все смотрели, на котором распилили все участники этой "стройки века", был не то чтобы отвлекающим маневром, но явно не главным источником благосостояния Яценюка, позволившим ему после отставки не просто проводить время на курортных побережьях США, но и скупать виллы в Майами. А вот теперь и Зеленский.

В открытую. Нагло. Под прикрытием спасительного: "А то Путин нападет".

Мы много ругаем Россию. За коррупцию. Каждый вновь открытый "золотой унитаз" начальника местного ГИБДД, "цыганское барокко" в особняке вороватого чиновника, вызывают совершенно справедливое негодование. Но у нас их ловят, арестовывают, судят и сажают. А на Украине, где действительно какой-то уже латиноамериканский разгул коррупции уровня 70-80-х годов прошлого века, ничего подобного и близко нет в помине. На Украине это – образец поведения и чуть ли не главный критерий "удавшейся жизни". И после Майдана ни один крупный чиновник на Украине не понес наказание за коррупцию, не сел за взятку или за воровство. Восемь лет – и ни одного дела такого рода. Воруй – не хочу. Уже и на западе стали признавать, что Украина – это мировой оазис и рассадник коррупции.

Трудно отделаться от ассоциации и другого рода. У современной России есть в истории Власов, у нынешней Украины – Бандера. Но у нас Власов, как и другие коллаборационисты – это символ измены, позора и бесчестья, а у нынешней Незалежной – предмет гордости и обожания, как и остальные выродки-бандеровцы.

Собственно говоря, наверное, поэтому их и не пугает война с Россией, которую Москва всячески пытается избежать, а Киев делает все, чтобы она состоялась. Воровать сподручнее под шумок. А большая война – очень большое воровство. Что смог прикарманить Аваков на конфликте с Донбассом? Какие-то жалкие откаты на рюкзаках. А вот война с Россией – тут одного оружия на миллиарды долларов поставили за последние месяцы.

Оно, конечно, придется потом тикать. Но ведь, по логике нынешних украинских властителей, тикать им все равно придется. А с деньгами приятней.