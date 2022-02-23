Украинским карателям и пропагандистам готовят трибунал

Россия и Донбасс усиливают борьбу с информационными диверсантами. Фото: Анастасия Осипова

После признания Россией и рядом стран независимости республик Донбасса, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала дату, когда будут введены новые санкции против России. Пожалуй, главную из них уже озвучили американские журналисты - "усиление антирусской пропаганды в мире".

ПОД КОЛПАКОМ СПЕЦСЛУЖБ

Очевидно, что в США в ближайшее время напечатают под это дело еще несколько миллиардов долларов. Направят их на демонизацию Путина в мире и с помощью купленных блогеров продолжат доказывать россиянам, что у нас тут все плохо, а на Западе - чай с малиной.

Вашингтон ежегодно выделяет на эти цели иноагентам как в России, так и в других странах порядка миллиарда долларов. На Украине они фактически установили прямой контроль за расходованием средств на психологические атаки против России. А как иначе в стране, которую от вступления в НАТО отделяет только цветущая коррупция (это не мы так решили, это заявили в США на высшем уровне)?

Но отдачи от этого все меньше. Почему так? Все просто. Не только наши спецслужбы стали системно бороться с иноагентами и фейкометами.

Фото: Beregini

УБИЙЦ ЗНАЕМ В ЛИЦО

В своем историческом обращении к гражданам России 21 февраля 2021 года Владимир Путин заявил: "Мы сделаем все для того, чтобы покарать тех, кто сжег протестующих в Доме профсоюзов в Одессе. Мы знаем их поименно".

- Знаем не только поименно каждого, но как они выглядят. Когда все встанет на свои места, у них не выйдет устроиться даже в парке мороженым торговать, - дополняют эксперты.

И это не просто слова. В работе Следственного комитета 475 уголовных дел, фигурантами которых значатся более сотни украинских граждан. Многие из них уже осуждены. Заочно.

Это не только националисты, которые сожгли более сорока человек в одесском Доме профсоюзов, но и профессиональные военные.

- За последние 8 лет с помощью ракетных комплексов "Точка У", "Градов", "Ураганов", минометов и стрелкового оружия украинские националисты и военные убили 2600 гражданских лиц, уничтожили 2200 домов и зданий, ранили более 5500 жителей Донбасса. Работа по установлению виновных в этих преступлениях идет постоянно, - говорят в СК.

УКРАИНСКИЕ "БОНДЫ"

В ведомстве уверены - рано или поздно под суд попадут не только военные и чиновники, но и те, кто оправдывал все эти зверства в социальных сетях. Имена этих "диванных экспертов" также хорошо известны. Они сами регистрировались в "Информационных войсках Украины", писали по методичкам посты, размещали у себя на страницах фейки. Потом готовили отчеты, получали за них деньги.

Понятно, что вся информация о таких рекрутах попала сначала к украинским спецслужбам, оттуда уже к российским.

А потому все эти блогеры хорошо известны не только специалистам: в СМИ появились анонимные сообщения женской украинской группы хакеров "Beregini", которые в своем Telegram-канале публикуют данные даже на украинских СБУ-шников. В частности, на сотрудников 72-го центра информационно-психологических операций. Именно они формируют методички, которые потом и рассылаются "диванным экспертам" из "информационных войск" Украины.

Фото: Beregini

Фото: Beregini

Фото: Beregini

Фото: Beregini

БЕРЕГИНИ ОТ «СМУТЫ»…

- Знаем все подробности переписки, отчетов и приказов, которые нацелены на информационную агрессию Украины против России. Имеем персональные данные каждого из тех, кто готовил и распространял антироссийские сообщения, даже их родственников. Обращаемся к офицерам подразделений информационно-психологических операций Сил специальных операций Украины и их пособникам: разбегаться бесполезно! Мы вас всех найдем!, - предупреждают "Beregini".

По данным хакеров, именно с ведома украинских спецслужб в 2018 году пошли сообщения, что в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 300 человек. И сегодня все операции под грифом "Смута" сводятся к тому, чтобы подорвать у граждан России и Донбасса доверие к правоохранителям, армии, чиновникам. Тут и сообщения в соцсетях о маньяках и мигрантах, о тысячах смертей от коронавируса в армии, о плохих полицейских. Все эти новости в соцсетях и СМИ по из задумке должны привести:

- с 10.01.2022 — 17.03.2022 — к обострению нестабильности, повышению количества акций протеста и неповиновения на фоне недовольства действиями властей,

- с 18.03.2022 и до особого распоряжения — к потери управления, экономическим потрясениям, изменению позиций (России) на мировой арене.

…И «ГРОМА»

Еще одна психологическая операция - "Гром" - проводилась украинскими блогерами, которые ориентированы на Донбасс. Они должны были пустить в народ слухи о чиновниках ЛНР и ДНР - привести общественность к единому мнению, что «шикуют начальники на горбу у шахтеров».

В республиках к этим фейкам привыкли и даже научились на них отвечать. Пополняется и сайт "Трибунал", где размещают фотографии и персональные данные карателей, их пособников и украинских пропагандистов (среди последних в списке даже фотокорреспондент американского издания Нью-Йорк Таймс Брендан Хоффман).

Кстати, заявления посольства США в России о запланированных терактах в Москве и Петербурге - из той же оперы диверсионной пропаганды.

ТРИБУНАЛ ИЛИ КАРА?

После признания республик, сотрудники Следственного комитета смогут работать на их территории. А это значит, что расследование уголовных дел будет проводиться качественнее. По данным "КП" Следственный комитет России и Народная милиция Луганска и Донецка уже сверяют данные на тех, кто участвует в диверсиях и операциях против Донбасса. Ведь большой надежды на объективность и беспристрастность Организации Объединенных Наций и Европейского суда уже нет.

В Европе скопилось более 7350 жалоб от потерпевших от действий киевских властей с исками на сумму в 310 миллионов евро. Адвокаты при содействии СК России продолжают обрабатывать и направлять в Европейский суд заявления граждан России, ДНР и ЛНР.

Фото: Beregini

Фото: Beregini