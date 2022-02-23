Глупая баба с садистским юмором была царицей всея Руси

Коронационный портрет Анны Иоанновны.

Часть 2-я. Начало здесь.

Итак, 17 мая 1727 года от тяжелого пьянства и прочих пороков померла царица Екатерина Первая, в возрасте 43 лет. Самодержцем российским формально стал внук Петра Первого - Петр Второй, которому на тот момент шел 12-й год. А потому фактически управлял Россией Верховный Тайный совет, созданный Екатериной Первой, дабы самой царице не заморачиваться на скучной работе царской. В Совет входили такие лица, как:

Генерал-фельдмаршал светлейший князь Александр Меншиков, он же глава совета.

Генерал-адмирал граф Фёдор Апраксин,

Государственный канцлер граф Гавриил Головкин,

Граф Петр Толстой,

Князь Дмитрий Голицын,

Барон Андрей Остерман,

Герцог Карл Голштинский

Хитрый Александр Меншиков помог умирающей царице сочинить завещание, в котором значилось, что Петр Второй станет царем при условии, что он женится на дочке Меншикова Марии, которая старше Петра на 4 года. В итоге Петр поселился в доме Меншикова и обручился с Машей. А сам Александр Меншиков сделался, можно сказать и.о. Царя (исполняющим обязанности). И явно ему казалось, что жизнь удалась по полной. Меншиков заявлял, что он из роду дворянского, корни которого где-то там в Лифляндии. Но историки не нашли ни одного письма от руки Александра Меншикова, что, скорей, говорит о его неграмотности и пролетарском происхождении.

Екатерина I

АЛЕКСАНДР МЕНШИКОВ

Юный царь оказался с паршивым нравом и к наукам симпатии не питал. Развлекался, кутил с друзьями. Деньги, которыми его одаривали вельможи, спускал не пойми куда. Меншиков пытался приструнить шалопая, но тот указывал в резкой форме, кто из них настоящий царь. Враги Александра Менщикова - Долгорукие и другие напели отроку, что будущий тесть его вор и плут, крутит царем российским, аки хвостом собака. И дерзкий царек приказывает отправить Меншикова с семьей в самую глухомань в Берёзово, куда и ныне дороги нет. У Меншиковых отняли все несметные их богатства. По дороге в ссылку умерла жена Меншикова. И добрался он до Березова с двумя дочерьми, сыном и восьмью верными слугами.

Александр Меншиков

Не так давно мы побывали сами в этом суровом городе по казенной надобности, где были шибко удивлены непомерными ценами на питание и неприветливою гостиницей. А таежные волчьи дебри на всю округу окутывают тоской-печалью. Каково же было переселенцам?

Меншиков сам в руки взял топор и со слугами возвел маленькую избенку. Потом еще они построили и церквушку. Легенда то, или правда, но якобы Меншиков в ней молился Богу и говорил Всевышнему: «Спасибо, что Ты меня избавил от денег, власти и опустил на землю, чем разуму дал понять о неправедной соей жизни». Через два года ссылки Меншиков помер, а его могилу смыло весенним паводком.

***

А тем временем к царьку Петру подобрались князья Долгорукие и замутили свою игру, в результате которой Петр должен был жениться на Екатерине Долгорукой. Юноша согласился и поехал поглядеть на Москву, где так запил и загулял надолго, что столицу пришлось перенести по месту его гульбы. Все созданное Петром Первым пошло вразнос. Разваливались флот и армия. Петербург превратился в город, как в клипе того Шнура «Пока вот так». В Москве юноша заразился оспой, и организм, подорванный алкоголем и излишествами, не выдержал.

Петр II

ЦАРИЦА ЗЛО

Верховный Тайный совет, в котором уже заседали четверо Долгоруких, два Голицыных и другие, стал искать нового царя. Было решено «Детей кухарки мы обсуждать не будем» - то есть, деток Екатерины Первой. И на свою погибель верховники призвали в царицы племянницу Петра Первого вдовую Анну Иоанновну, предложив ей ряд запретов по использованию денег, армии, и т.д. без ведома ВТС. Анна тут же и согласилась. Но как только взошла на трон в 1730 году, наплевала на те условия и прибрала всю власть к рукам.

Была она женщиною чрезмерно глупой, да и еще садисткой. Любимое ее развлечение - стрелять по любым зверюшкам. Для этого на всех подоконниках лежали заряженные пистоли. Проснувшись только, Анна бралась за ствол и выслеживала за окном птичку, собаку, кошку. Когда попадала, это повышало ей настроение на весь день. На лесных охотах для Анны сооружали укрытие, к которому подгоняли всякое лесное зверье. Во дворец для потехи Анны завозили всяких карликов, уродцев. И царице очень нравилось наблюдать их возню и драчки между собой.

А самым кошмарным юмором Анны, поразившим Европу, стала так называемая ледяная свадьба. Один из князей Голицыных женился на католичке и тайно перешел в католичество. Взбешенная тем царица предложила князю выбор: или плаха, или пойдет к ней в шуты. Михаил выбрал второй вариант. Его назначили при дворе квасником. Бывший князь подавал гостям квас в ковше и каждому полагалось отпить глоток, остальное вылить шуту на голову. Анна при этом тряслась от хохота. Смеялись, разумеется, и все гости. Юмор, согласитесь, на уровне многих нынешних теле-комедиантов, но последние не цари, им простительно.

И вот царица решила женить шута Голицына на карлице калмычке. Построить для молодых ледяной дворец, где проведут они первую брачную ночь. Денег для этого «торжества» было выделено немерено, так как кроме огромного дворца изо льда надо было построить массу сооружений, использовать фейерверки и музыкантов. Накрыть столы для многих гостей. Дворец проектировали видные архитекторы и ученые. После венчания «молодых» уложили там в ледяную постель и до утра приставили охрану, чтобы те не сбежали. Как шут и шутиха выжили, непонятно.

Так же стоит сказать, что из четверых Долгоруких, призвавших на трон эту злодейку, выжил в ссылке только один. Остальным она устроила пытки и казнь самую лютую.

Правила, если уместно такое слово, эта царица нашей страной 10 лет - с 1730 по 1740 годы, пока не сошла во ад. А новым царем России стал трехмесячный младенец Иван Шестой.

Еще более подробно и интересно о Меншикове, и Петре Втором, и о царице Анне читатели могут узнать на радио «Комсомольская правда» из лекций Владимира Мединского по данной ссылке.

А мы с интересом изучим читательские мнения на форуме под этой колонкой.

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