Экономика Донбасса: сколько денег приносят заводы и шахты, и сколько туда нужно вложить

Производственный цех Машиностроительного завода в Ясиноватое. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МЕТАЛЛУРГИЯ

Это основные предприятия ЛДНР. С мая 2021 года те, что действуют, находятся под управлением компании «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК) россиянина Евгения Юрченко, бывшего гендиректора холдинга «Связьинвест», экс-врио замгубернатора Воронежской области и экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

До этого с 2017 года крупнейшие металлургические и коксохимические предприятия ДНР и ЛНР управлялись "Внешторгсервисом" беглого украинского олигарха Сергея Курченко. Но дела шли, мягко говоря, не слишком успешно. Большая часть предприятий остановилась, оборудование растащили, накопились огромные долги по зарплатам.

Осенью 2021 года, уже под управлением ЮГМК, началась движуха: семь заводов перезапустили, часть долгов выплатили.

Заработали крупнейшие производства.

В ДНР - Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Макеевкокс, Ясиновский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление.

В ЛНР - Алчевский металлургический комбинат (к январю он уже почти вышел на довоенные показатели) и Стахановский ферросплавный завод.

Все вместе они планируют произвести в 2022 году 5 млн тонн стали. Предполагалось, что ЮГМК инвестирует в это не менее 10,7 млрд рублей. Такой размер инвестиций на 2022 год в октябре называл сам Евгений Юрченко.

Для сравнения: крупнейший в России Новолипецкий металлургический комбинат в 2021 году произвел 17,4 млн тонн стали. Но для старта 5 млн тонн — неплохая цифра, если выручка пойдет на восстановление и расширение производства.

УГОЛЬ

Донбасс с советских времен известен своим антрацитом (примерно треть всех местных угольных запасов, в основном в Донецкой области), он считается одним из лучших в мире. Это качественный и самый дорогой уголь с высокой теплоотдачей. Также добывается коксующийся уголь (идет на нужды металлургической промышленности) и энергетический (используется для выработки электричества).

Большинство действующих шахт в ЛДНР остались государственными (как было и в украинские времена).

Согласно программе социально-экономического развития ДНР, в 2022 году предполагалось добыть 5,6 млн тонн угля, в 2023 году — свыше 7,6 млн тонн, в 2024 — более 8,4 млн тонн. Эти цифры донецкие власти озвучивали в ноябре. Суммарно — 22 млн тонн за три года.

«Востокуголь» (государственное предприятие, которое включает угольную отрасль ЛНР) планировало в 2022 году выдать на-гора более 8,5 млн тонн.

Итого по ЛДНР получается более 14 млн тонн в год на фактических территориях прямо сейчас. Но могут добывать и 18-20 млн тонн. Есть оценки в 23-25 млн тонн, но это для всей территории бывших Донецкой и Луганской областей, включая предприятия, которые не контролируются ЛДНР.

Для сравнения: в Кузбассе за 2021 год добыли 243 млн тонн угля. А вот в соседней с Донбассом Ростовской области добыча угля как раз невелика - 7,25 млн тонн в 2021 году.

ЧТО ЕЩЕ ЕСТЬ

На 2013 год одна только Донецкая область обеспечивала почти 20% промышленного производства Украины. Было развито тяжелое машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность.

Большая часть предприятий ДНР и ЛНР сейчас не работают. Например, "Лисичанский нефтеперерабатывающий завод", когда-то - второй по мощности на территории Украины.

Еще один бывший украинский флагман — концерн «Стирол» в Горловке (некогда один из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений, оказавшихся нынче в дефиците) — в ноябре заявил о запуске двух цехов. Главное условие для восстановления полноценной работы — мир. Продукция типа аммиачной селитры слишком взрывоопасна, чтобы ее производить по соседству с боевыми действиями.

КУДА ПРОДАВАТЬ

Основной торговый оборот у ДНР и ЛНР был, естественно, с Россией. У ДНР в 2020 году, по данным местного Минэкономразвития, доля России во внешнеторговом обороте составляла 96%. При этом импорт из России превышал экспорт.

Что ЛДНР может, напротив, продавать в Россию? Как минимум, то, что уже продает, - продукцию металлургии. В частности, стальной прокат и ферросплавы. (Уголь — в нынешних объемах добычи - нужен прежде всего для работы самих донбасских металлургических предприятий, особенно если они будут расширять производство).

В ноябре 2021 года российский президент Владимир Путин подписал указ, по которому товары из ДНР и ЛНР на территории России получили фактически те же права, что и наши отечественные. Не надо переоформлять сертификаты, можно участвовать в российских госзакупках. С этим и связано резко начавшееся восстановление металлургических предприятий ДНР и ЛНР.

Как утверждал тогда глава ДНР Денис Пушилин, в России, кроме угля и металлургической продукции, могут быть востребованы холодильное оборудование, резинотехнические изделия, цемент, макаронные и кондитерские изделия, подсолнечное масло, соусы, мороженое. А особым спросом пользуется донецкая кабельно-проводниковая продукция, горно-шахтное и электрооборудование - по этим товарам Донбасс готов участвовать в российских госзакупках.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПОНАДОБИТСЯ «НА ДОНБАСС»

По словам замглавы бюджетного комитета Совета Федерации РФ Сергея Рябухина, на восстановление инфраструктуры в ДНР и ЛНР требуется примерно полтриллиона рублей в год в течение ближайших трех лет. То есть порядка 1,5 трлн рублей в целом.