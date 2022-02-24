Киев попытался атаковать ЛНР и выйти на Луганск

Луганская народная милиция восстановила контроль над опорными пунктами на берегу Северного Донца Фото: REUTERS

Похоже, то, о чем говорили многие эксперты, все-таки случилось. Украина попыталась решить свой территориальный вопрос силой. По крайней мере, это читается в замысле операции, которую ВСУ попытались провести в среду вечером.

Две ротно-тактические группы по 70 человек форсировали Северский Донец, являющийся линией фронта, на лодках. Основной задачей, по словам луганских силовиков, являлось взятие под контроль двух господствующих высот, на которой находятся опорные пункты Народной милиции ЛНР. И им удалось это сделать.

Меня этот бой застал недалеко от села Николаевка, которое и атаковали украинцы. Воздух разорвала трескотня десятков стволов. В небе прошелестели нескольких реактивных снарядов, заработала артиллерия, темноту то и дело озаряли яркие вспышки разрывов.

- Честно говоря, мы даже не заметили, как диверсионная или разведывательная группа подошла к опорнику, расскажет мне позже один из участников боя. - Численность ее была в районе роты, мы приняли бой. Боеприпасы заканчивались, по радиосвязи запросили командира, он дал приказ на отход. Попали еще под огонь артиллерии со стороны Вооруженных сил Украины, отошли в дачи.

Бойцы приняли бой с превосходящими силами противника Фото: Александр КОЦ

Украинцы тоже не стали атаковать в лоб, обойдя опорные пункты по флангам и начав зачистку дачного поселка, примыкающего к высоте. Как предполагают мои источники в силовых структурах Луганска, основной задачей ротно-тактических групп после занятия высот было обеспечение обороны понтонной переправы, которая уже была готова к развертыванию.

- Командир запросил артиллерию, - продолжает боец. – Она начала работать на подавление. Перегруппировавшись, соседние посты приняли бой и удержали позиции.

На какое-то время шум боя действительно стих. Через какое-то время в сторону опорников мимо меня проехали три танка и БМП, которые, впрочем, в бой так и не вступили.

Украинцы не стали атаковать в лоб, обошли опорные пункты по флангам и начали зачистку дачного поселка Фото: Александр КОЦ

Вместе с бойцами НМ ЛНР мне удалось побывать на одном из отбитых опорных пунктов. Отсюда открывался отличный вид на Северский Донец, и потеряв его, армия ЛНР рисковала потерять контроль за своим участком берега.

ВСУ же, создав здесь плацдарм, смогли бы перекидывать подразделения, которые можно затем направить на Луганск. До него отсюда – 15 минут неспешной езды на машине. Весь город, конечно, с наскока взять невозможно. А вот занять окраину и повесить украинский флаг над какой-нибудь районной администрацией и объявить, что столица признанного государства не контролирует даже свои городские границы, вполне можно попытаться.

По итогам боя луганские бойцы насчитали 9 тел украинских спецназовцев. Остальные нападавшие, судя по всему, ретировались за речку.

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